Farnborough ist wieder da

Ich habe noch nie verstanden, warum sich Flugzeughersteller so gerne Bestellwettrennen auf Luftfahrtmessen liefern. Glaubt tatsächlich irgendjemand da draußen, dass es sich dabei um Spontankäufe handelt, die aufzurechnen es ernsthaft lohnt? Offenbar schon.

Airbus-Verkaufschef Christian Scherer hat darum Recht, wenn er sagt: "Wir brauchen keine Airshow, um zu zeigen, dass wir Flugzeuge verkaufen.". Gemeint ist das natürlich als Seitenhieb auf Boeing. Die Amerikaner hatten sich offensichtlich einen ganzen Blumenstrauß an Bestellungen für Farnborough aufgespart.

Und weil Christian Scherer weiß, dass dann zwangsläufig Überschriften wie diese herauskommen, hätte er den 292-Flugzeuge-Auftrag aus China sicher gerne erst in Farnborough verkündet und nicht schon vor zwei Wochen.

Mit dem China-Auftrag würde Airbus jetzt nämlich in Farnborough mit hundert Flugzeugen Vorsprung führen! Allein das illustriert ganz nett, wie es ist: Aus Messebestellwettrennen lässt sich das große Bild ohnehin nicht ablesen - egal wie gut orchestriert sie sein mögen.

Wer traut sich vor?

Wahrscheinlich ohne es zu wollen, hat Boeing derweil in Farnborough auch gleich noch recht eindeutig gezeigt, wie lang der Weg noch ist, bis wirklich emissionsfreie Flugzeuge zu erwarten sind. In einer Grafik haben die Amerikaner ihre aktuelle Angebotspalette den zaghaften Erwägungen in Sachen Boeing-Zukunftskonzeptfliegern gegenübergestellt.

Was die Gegenüberstellung zeigt: Es sieht ganz schön dünn aus, was die Zukunft angeht. Das Hauptproblem ist dabei recht schnell erfasst: Noch ist absolut nicht klar, welche neuen Antriebstechnologien tatsächlich funktionieren werden, um Verkehrsluftfahrt, wie wir sie heute kennen, wirklich nachhaltig zu gestalten.

Boeings Maschinen im Bereich Passagiere, Forschung und Konzepte. © Boeing

Bis diese Grundsatzfrage nicht geklärt ist, kann kein Flugzeugbauer der Welt alles auf eine Karte setzen und sich vorzeitig festlegen. Das ist den Amerikanern genauso klar wie den Europäern. Auf unserer Seite des Atlantiks testet man sich zwar zaghaft an Wasserstoff heran. Wirklich in die Vollen geht aber auch Airbus noch lange nicht.

Es hat (mal wieder) Boom gemacht

Andere sind weniger bescheiden in ihren Ankündigungen. Bereits in drei Jahren soll das erste "Overture"-Überschallpassagierflugzeug aus der "Boom-Superfactory" herausrollen und vier weitere Jahre später mit Passagieren abheben. Glaubt man dem US-Start-up, dann gab es jetzt in Farnborough auch die finalen Anpassungen am Design.

Die haben es in sich. Immerhin sieht das Flugzeug nun nicht mehr aus wie eine geschrumpfte Concorde: Die neuen Renderings zeigen nun geschwungene Knickflügel, einen Rumpf, der vorne breiter ist als hinten, sowie vier Triebwerke, die irgendwie schief zu hängen scheinen, aussehen wie Stäbchen, aber super leise sein sollen.

Doch die grundsätzlichen Probleme bleiben offenbar. Überschall darf nur über Wasser geflogen werden und von der Idee, das politisch zu ändern, ist keine Rede mehr. Auch neue Airlinekunden gab es nicht. Stattdessen hat das US-Militär jetzt offenbar großes Interesse. Und die Umwelt - nun, Airlines und Air Force können ja mit SAF durch die Gegend "boomen"...