Wer will wetten, dass in Frankreich Kurzstreckenflüge bald wieder erlaubt werden? Denn Kurzstrecken werden dank Bahn-Rechentricks bald die umweltfreundlichste Alternative.

Passagiere laufen am Flughafen Frankfurt vor einer Bahn-Werbung.

Frankreich darf Kurzstreckenflüge verbieten. Die EU-Kommission billigt das nicht nur, sie verschärft die Verbote sogar noch: Aus Wettbewerbsgründen sollen nun auch die bisher noch erlaubten innerfranzösischen Zubringerflüge nicht mehr stattfinden dürfen.

Damit setzt die EU falsche Zeichen, denn gerade auf kurzen Strecken wird Luftverkehr schon in absehbarer Zeit deutlich umweltschonender werden.

Immerhin: Damit derartige Gesetze – in diesem Fall auf Basis der Umweltutopien eines zufällig zusammengewürfelten "Bürgerklimarats" – nicht die Zukunft der EU verbauen, sieht das EU-Recht zumindest eine Evaluation nach drei Jahren vor.

Wollen wir wetten, dass die Flüge nach der Evaluation wieder erlaubt werden? Denn selbst wenn mit Kerosin geflogen wird, tragen Kurzstrecken laut Klimawissenschaftlern so gut wie gar nichts zur Erderwärmung bei. Das liegt auch daran, dass auf kleinen Hüpfern kaum klimaschädliche Kondensstreifen entstehen.

Und dann hat die Branche ja dank SAF noch die rein rechnerische Option der komplett klimaneutralen Kurzstreckenflüge. Denn wenn die SAF-Quote für Kerosin kommt, kann die Luftfahrt einfach behaupten, Kurzstreckenflüge seien klimaneutral.

Möglich macht das ein Rechentrick, den auch die Deutsche Bahn schon erfolgreich einsetzt:

Derzeit kommt nur ein Teil des Bahnstroms aus erneuerbaren Energien. Dieser Anteil passt aber ungefähr mit dem Anteil des im Personenfernverkehr verbrauchten Stroms zusammen. Die Sparte "DB Fernverkehr" bucht nun als Kunde der "DB Energie" einen Ökostromtarif – und weist so "100 Prozent Ökostrom" auf ihren ICE-Fahrten aus. Rein rechnerisch fahren dann zwar alle anderen Züge mit 100 Prozent "fossilem Strom", was in der Kommunikation um Regionalbahnen oder auch im Frachtfernverkehr aber gerne vergessen wird.

Die für Deutschland geplante Drei-Prozent-Quote für nachhaltiges Kerosin entspricht nun ungefähr dem Anteil des innerdeutschen Luftverkehrs. Legt man nun den SAF-Anteil zu 100 Prozent auf die innerdeutschen Kurzstreckenflüge um, könnte man behaupten, innerdeutsches Fliegen sei "100 Prozent klimaneutral".