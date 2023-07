Wer mit dem Privatjet von Hamburg nach Sylt fliegt, ist dekadent. Wer mit dem Zug nach Sylt "dieselt", ist aber keinesfalls so klimaschonend unterwegs, wie er wahrscheinlich glaubt. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Nachhaltig nach Sylt "biodieseln"

Dass Dieselzüge echte Umwelt-Säue sind, ist wohl jedem klar. Wie viel sie verbrauchen, aber nicht. Jetzt hat die Bahn wohl eher unfreiwillig Nachhilfe gegeben.

Denn was in der Luftfahrt nachhaltiges Kerosin (SAF) ist, ist in der Zugwelt nachhaltiger Biodiesel (HVO). Und je mehr man davon verbraucht, desto mehr CO2 spart man ein, desto besser ist das aus Sicht der Presseabteilung.

Der Sylt-Shuttle, also der Zug, die 40 Kilometer zwischen Niebüll und Westerland fährt, hat laut Bahn in den vergangenen zwölf Monaten 2.700.000 Liter HVO verbraucht!

2,7 Millionen Liter in einem Jahr für 18 Mal täglich Hindenburgdamm hin und zurück!

Rechnet man das hoch auf die rund 120 Kilometer lange, noch nicht elektrifizierte Bahnstrecke nach Sylt ab Itzehoe, wo die Züge auf dem Weg von Hamburg auf Diesel umgekoppelt werden, kommt man auf 8,1 Millionen Liter im Jahr.

Um Missverständnissen vorzubeugen. Die rund 20 täglichen Züge auf diesem weitaus längeren Teil der "Marschbahn" werden auf ihrem Weg von Hamburg nach Sylt nicht mit Biodiesel betrieben, sondern mit dem echten, fossilen Zeug. Aber bleiben wir beim Thema.

Ein kleiner Privatjet verbraucht auf der Strecke von Hamburg nach Sylt rund 380 Liter Kerosin. Mit dem, was die Bahn auf der Strecke pro Jahr verbraucht, könnte man also 21.300 Mal zwischen Hamburg und Sylt fliegen, das wären 60 Flüge pro Tag, beziehungsweise 30 Mal hin und zurück.

Zugegeben, in jedem Privatjet fliegen dann höchstwahrscheinlich weniger Leute, als Menschen in einem Zug sitzen... doch die Relation ist schon interessant.

Zum Schluss noch eine Bitte: Nicht aufregen. Wenn nämlich erst einmal Bahn und Privatjets auf nachhaltige Treibstoffe umgestellt haben, ist das schließlich alles egal.