Ausgefuchste Ideen

Condor setzt zukünftig auf eine A330-Neo-Langstreckenflotte. Die neuen Triebwerke der A330 Neo versprechen im Vergleich zu früheren A330-Generationen einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß. Leider sehen die Flugzeuge ansonsten so gut wie identisch aus, weswegen Airbus allen "Neos" zur besseren Unterscheidung eine schwarze "Zorro-Maske" um die Cockpit-Scheiben malt.

Brillantes Marketing! Den Volkshelden Zorro - spanisch für Fuchs - als Sinnbild für den Umweltschutz zu bemühen, ist wirklich eine ausgefuchste Idee. Aber Achtung! Sie ist nicht gegen Nachahmer gefeit. Und so tragen auch die zwar neu bemalten, aber alten Airbus A330 der gerade gestarteten Eurowings Discover eine schwarze Maske über der Nase. Ob die Urlauber wissen, dass ein bisschen Farbe rund ums Cockpit nicht reicht, um weniger zu verbrauchen?

Ode an die Freude

Bei Condor freuen sich die Beschäftigten jetzt aber erstmal über das OK der EU-Kommission für die staatlichen Beihilfen. Das war Voraussetzung für den Deal mit Attestor und somit überlebenswichtig.

Aber wie wir lernen, freut sich auch die Umwelt. Zitat aus der Pressemitteilung der Kommission: "Attestor hat sich verpflichtet (...) 250 Millionen Euro für die Erneuerung der Condor-Flotte bereitzustellen. Letzteres wird auch zu den Zielen der Kommission im Rahmen des "Green Deal" beitragen, da die alternde Flotte von Condor durch neue, effiziente Flugzeuge ersetzt wird, was zu einer Verringerung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und der CO2-Emissionen führen wird."

Anders ausgedrückt freut man sich bei der EU-Subventionsgenehmigung schon über den Auftrag für ein paar neue Flugzeuge "Made in EU". Dennoch begrenzt die EU im Gegenzug für ihr OK zu den staatlichen Beihilfen die Kapazitäten beim deutschen Ferienflieger zunächst einmal aus wettbewerbsrechtlichen Gründen auf den Status Quo.

Wer diese ökologisch-sozial-ökonomische Dreifach-Errungenschaft der EU spontan mitfeiern will, lauscht vor dem Weiterlesen kurz der Europäischen Hymne.

Nur ein Flugzeugtyp, keine Umsteigeverbindungen und Geld kassieren für jeden Koffer: Das Billigflieger-Erfolgskonzept kennt doch jeder! Aber gilt das wirklich für Low-Cost-Carrier überall auf der Welt? Absolut nicht! Die viel diskutieren und jetzt geltenden neuen Corona-Einreisevorschriften sind für unsere Branche dagegen eher weniger interessant. Es ändert sich nämlich nichts - im Wesentlichen werden lediglich die Flug-Regularien nun auch für Einreisende mit Bahn, Schiff und Auto übernommen. Das Erfolgskonzept: Reisende müssen entweder genesen, geimpft oder getestet sein.

Reality-Check

Angenommen, ein ganz normaler Airbus A320 bräuchte vier zusätzliche Triebwerke unter den Tragflächen, dreimal so viele Piloten im Cockpit und zwei verschiedene Fahrwerke im Rumpf (was dann ungefähr so aussähe). Und angenommen, das alles wäre wirklich notwendig, um beispielsweise von Hamburg nach Barcelona fliegen zu können.

Lächerlich... sagen Sie jetzt vielleicht, wie kommt der Haße denn auf sowas? Ganz einfach: Das entspricht im übertragenen Sinne der Realität im innereuropäischen Bahnverkehr. Verschiedene Stromspannungen, unterschiedliche Regularien und inkompatible Spurweiten verhindern schnellen innereuropäischen Bahnverkehr; nachhaltig und zuverlässig.

Und wissen Sie was? An diesem Reality-Check wird sich auch mit allem politischen Rückenwind für die Bahnen in Europa so schnell nichts ändern. Unsere Branche hat also noch Zeit, ökoeffiziente Kurzstreckenflugzeuge zu entwickeln, um der Bahn auch in Sachen Zukunftsfähigkeit davonzufliegen. Zumindest bis der Hyperloop kommt.

Wirklich begrenzt sind derweil die Möglichkeiten für nachhaltiges Kerosin. Gerade einmal 0,05 Prozent Biokerosin sind es derzeit, die in der EU vertankt werden. Damit das Klima wirklich entlastet wird, braucht es aber viel mehr. Oder besser viel, viel mehr. Um nicht zu sagen viel, viel, viel, viel, viel mehr. Das zu erreichen, ist echt eine verflixt komplexe wirtschaftspolitische Angelegenheit.