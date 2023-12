Airbus will eine staatliche Anschubfinanzierung für die Entwicklung der nächsten Flugzeuggeneration. Doch weil die Technologien noch gar nicht ausgereift sind, wäre das wohl eher Risikokapital. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Wer staatliche Milliarden will, muss auch wirklich liefern

Airbus erwartet offenbar wieder eine europäische Anschubfinanzierung für die Entwicklung neuer Flugzeuge. Das hatte zwar zuletzt für ordentlich Zwist zwischen der EU und den USA geführt, doch letztlich kam man überein, dass wohl beide Seiten bei den Subventionen zumindest ein bisschen geschummelt hatten.

Vor dem Hintergrund der enormen erforderlichen Finanzmittel, die die Entwicklung einer neuen Generation von Verkehrsflugzeugen verschlingt, erscheinen staatliche Anschubfinanzierungen ohnehin nicht nur üblich, sondern sogar notwendig.

Dabei muss man dieses Mal aber durchaus andersrum denken. Denn mit ihrer Anschubfinanzierung kann die Politik entscheiden, was die kommenden Flugzeuggenerationen leisten müssen: Das übliche "weiter so mit etwas anderen Triebwerken" wird vor dem Hintergrund der Klimaverträglichkeit ganz sicher nicht nochmal mit Milliardengeldern gefördert.

Doch in welche Richtung soll die Reise gehen? Egal ob Wasserstoff oder Batterien: Keine neue Technologie ist bereits so weit, dass sie ernsthaft die Klimaprobleme der Luftfahrt lösen könnte. Womit wir wieder bei den erheblichen Finanzmitteln sind, die notwendig werden, um das schnell so weit zu treiben.

Für die Hersteller ist das ein riskantes Spiel. Auf welche Technik sollte man für das nächste Milliardenprojekt und die Zukunft des Unternehmens setzen? Vielleicht ist "Anschubfinanzierung" gar nicht das richtige Wort. Möglicherweise trifft "Risikokapital" eher.

Mal eine Frage in die Runde: Ist der Staat dafür wirklich der richtige Ansprechpartner? Denn wer staatliche Milliarden haben will, der muss auch wirklich liefern.