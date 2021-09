Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt die ersten 30 Tage kostenlos testen.

Weniger ist mehr!?

Nicht nur die Flugbegleiter bei Lufthansa sorgen sich um die Zukunft. Schlechte Stimmung verbreitet im Konzern neben Corona und dem nahenden Aus für die Corona-Kurzarbeit vor allem auch der Neustart mit Eurowings Discover.

Verständlich ist das, wenn Sie mich fragen, aber von beiden Seiten: Während sich die Flugbegleiter über neue Arbeitsbedingungen beschweren, muss sich der Konzern zukünftig auf deutlich weniger Vollzahler einstellen.

Die Frage der Fragen nach Corona lautet nicht nur bei Lufthansa: Wie viel weniger ist wirklich langfristig mehr?

Wirklich neu

Ich wundere mich derweil immer, wenn Flugtaxis als "Lösung für die klimaneutrale Mobilität der Zukunft" bezeichnet werden. Flugtaxis sind ganz sicher kein Ersatz für den "Brot und Butter"-Luftverkehr im A320 quer durch Europa. Geschweige denn für die Langstrecke.

Dagegen sind Flugtaxis etwas viel Interessanteres: Ein ganz neues Segment im Luftverkehr. "Urban Air Mobility" gibt es nämlich bis heute nicht im großen Stil. Und wie immer, wenn etwas ganz neu ist, weiß noch niemand so richtig, wie es denn einmal sein wird - falls es denn Wirklichkeit wird.

Liliums Veliport soll es an Flughäfen und in der Stadt geben (Rendering). © Lilium

Ob und wie...

Ob Drohnen fliegen können, ist dabei ja gar nicht mehr die Frage. Die aktuell wichtigste Frage ist, wie sie das sicher und im selben Luftraum mit "klassischen" Flugzeugen tun können. Der "U-Space" in Hamburg ist ab heute ein Reallabor dafür.

Ob Flugtaxis wirklich so fliegen können, wie behauptet, ist dagegen noch nicht ganz klar. Lilium hat es jetzt bis an die US-Börse Nasdaq geschafft. Der Erlös aus neuen Aktien fiel aber deutlich geringer aus als erhofft. Wie ist das wohl zu erklären?

CO2-Betonfraß

Ich bin diese Woche zudem über eine Zahl gestolpert: 150.000 Kubikmeter Beton wurden jetzt im neuen Eisenbahn-Tunnel am Flughafen München verbaut. Der Tunnel soll helfen, den Flughafen besser an die Bahn anzubinden, weil Umwelt.

Nun ist Beton ein echter Klima-Killer. Jeder Kubikmeter Beton wiegt rund zwei Tonnen, pro Kubikmeter fällt also über den Daumen eine Tonne CO2 an. Alleine für die paar Meter Tunnel könnten also eine Million Passagiere zwischen Berlin und München fliegen (0,14 t CO2), und das ist ja noch lange nicht alles.

ICE-Trasse: Alle 60 Zentimeter 300 Kilogramm Beton - pro Richtung. Und noch Metall für Oberleitung und die Gleise. © Deutsche Bahn / Claus Weber

Auf Hochgeschwindigkeitsstrecken werden alle 60 Zentimeter Betonschwellen verlegt, jede wiegt rund 300 Kilogramm. Auf den 623 Kilometern Gleisen zwischen Berlin und München macht das bei zwei Richtungen rund zwei Million Schwellen, also rund 300 Millionen Kubikmeter Beton, was ungefähr der Anzahl an Tonnen CO2 entspricht.

Selbst wenn der ICE mit Luft und Liebe fährt, könnten dafür 2,1 Milliarden Passagiere zwischen Berlin und München fliegen. Kein Wunder, dass die Bahn solcherlei Klimafolgen in offiziellen Ausweisungen auf 100 Jahre Nutzung kleinrechnet und so tut, als ob es keinen Betonfraß gäbe.