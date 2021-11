Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt die ersten 30 Tage kostenlos testen.

Muss sich noch zeigen...

Schon wieder gibt es eine neue Corona-Variante, schon wieder wird der internationale Flugverkehr eingeschränkt. Hört das denn nie auf, werden sich heute nicht nur die Beschäftigten in der Luftverkehrsbranche gefragt haben. Die traurige Antwort: Das muss sich zeigen, erst mal aber nicht. Die aktuellen Impfzertifikate sollen nach neun Monaten verfallen.

Einfacher wird es dadurch nicht. Auch nicht für die neue Bundesregierung. Wer ist eigentlich Volker Wissing, der designierte Verkehrsminister? Während man in der Luftfahrt einen Grünen erwartet hatte, kommt jetzt der FDP-Mann, der bislang als Verkehrsminister in Rheinland-Pfalz vor allem mit dem Hahn und dem Fluglärm aus dem benachbarten Hessen gekämpft hat. Wie der Jurist zum Luftverkehr steht, muss sich also noch zeigen.

Wenn sich alles ändert...

Was macht man, wenn plötzlich alles zusammenbricht und es keine Blaupausen oder Handlungsempfehlungen für die neue Situation gibt? Wie unterschiedlich die Airline-Manager in der Corona-Pandemie reagiert haben, hat die IU Internationale Hochschule analysiert und jetzt die Forschungsergebnisse für uns zusammengestellt. Lesenswert.

Corona bietet vielfach die Möglichkeit zur Verschlankung: Abgänge, Entlassungen und weniger Neueinstellungen lassen die Branche schrumpfen. Fast ein Drittel weniger Personal haben die untersuchten Fluggesellschaften durchschnittlich im Vergleich zu vor Corona. Die Bodenverkehrsdienstleister haben ihren Personalstamm sogar um fast die Hälfte reduziert.

Auch dass Lufthansa sich aus dem Geschäft mit der Line Maintenance abseits ihrer Hubs zurückziehen will, ist vor dem Hintergrund von Corona zu bewerten. Dass die Schließungen nicht nur die dezentralen Lufthansa-Technik-Standorte in Deutschland betreffen, wie wir exklusiv berichten.

Gute Nacht allerseits

Die Belgier sollen jetzt Brussels Airlines wegen ihrer "belgitude" neu lieben lernen. Das hofft zumindest der neue Chef der belgischen Lufthansa-Airline in unserem Interview. Peter Gerber ist Erfolg von Lufthansa Cargo durchaus gewohnt. Pakete fliegen aber auch nicht Ryanair.

Der neue Markenauftritt der Brussels Airlines. © Brussels Airlines

In Brüssel sprach die Branche diese Woche über die Nachhaltigkeit. Die traurige Wahrheit: Weder alternative Antriebe noch SAF stehen bereit. Easyjet gibt bereits als erste Airline die Fundamentalopposition gegen eine EU-Kerosinsteuer auf.

In Deutschland werden wir dann wahrscheinlich morgen wissen, was sich die neue Bundesregierung in Sachen PTL-Quoten und Luftverkehrsteuer einfallen lässt. Bis dahin gute Nacht allerseits!

Belohnungskonzepte gegen das Klimamonster

Lufthansa arbeitet derweil tatsächlich an einem Belohnungskonzept für CO2-kompensierende Fluggäste. Eine klasse Idee, schließlich habe ich sie selbst vor nicht allzu langer Zeit an dieser Stelle verbreitet.

Und weil Eigenlob bekanntlich stinkt, lobe ich an dieser Stelle neben mir selbst und der Lufthansa auch noch Ryanair, die sich selbst als besonders klimafreundlich lobt, weil sie so viele Leute in so neue Flugzeuge pfercht.

Letztlich, und das ist die traurige Erkenntnis, geht es natürlich überall nur ums liebe Geld, wie auch unser Kolumnist Andrew Charlton heute treffend bemerkt. Dabei fallen ihm gleichzeitig noch ein paar Henne-Ei-Paradoxe im Kampf gegen das Klimamonster ein.