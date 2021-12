Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt einen Monat für 1,00€ testen.

Immer wieder versuchen Airlines, Superlative zu konstruieren. Das geht so weit, dass wir uns in unserer Berichterstattung davor scheuen, vom "längsten", "größten" oder "ersten" zu schreiben, denn oft übersieht man eine kleine Fußnote oder einen Nebensatz.

So zuletzt bei United Airlines. Der weltweit erste Flug mit 100% SAF wurde versprochen. Die Realität aber kennt gleich zwei Einschränkungen: Erstens 100% nur in einem Triebwerk und zweitens auf einem Flug mit Passagieren. Mit beiden Triebwerken aber ohne Passagiere war Airbus schon erstmals mit 100% Synthetikkerosin unterwegs. Ach auch nicht: Erstes "Single Aisle Flugzeug"... ich geb's auf...

Unser Kolumnist Andrew Charlton schlussfolgert, dass dieser doch allzu flexible Umgang unserer Branche mit der Wahrheit mehr schadet als hilft. Er fordert: "Fangt verdammt noch mal an, die Wahrheit zu sagen".

Vorsprung durch Technik

Es ist schon komisch: Wie meckern über Problemchen bei Flugbuchungen und merken dabei gar nicht, wie fantastisch die Systeme im internationalen Luftverkehr funktionieren. Die Eisenbahnen in Europa können da nur neidisch staunen.

Klimafrage hin oder her: Grenzüberschreitende Bahntickets zu buchen ist oft so kompliziert, dass die Bahnen keine ernsthafte Alternative zum Flug sind. Bis sich die Bahnen europaweit koordinieren, haben wir also noch Zeit, klimaverträglicher zu fliegen.

Der Single European Sky wäre eine Maßnahme, den zu koordinieren dauert auch schon Jahrzehnte. Wissenschaftler warnen nun. Auch in anderen Bereichen tickt die Uhr. Noch in dieser Dekade brauchen wir Lösungen.

Hochbrisant

Luftfracht aus China per Bahn? Die neue Seidenstraße macht es möglich, wobei ein Zug durchaus Dutzende Frachtflüge ersetzen kann. Aber so eine Fahrt dauert locker vier Wochen und die Strecken führen noch dazu durch geopolitisch hochbrisante Gebiete, wie unser Aufmacher vom Mittwoch zeigt.

Die Diskussion um die Klimawirkung von Luftfracht muss derweil mal neu geführt werden, wie ich finde. Denn zu Normalzeiten fliegt die Hälfte der Fracht in den Bellies der Passagierflugzeuge. Die Emissionen dafür werden aber meist einzig auf die Sitzplätze verrechnet.

Personal gesucht

Ein bisschen Schnee reicht aus, und schon führt der Corona-Personalmangel an den Flughäfen zu Verspätungen. Wie soll das erst über Weihnachten und Neujahr werden, wenn wirklich mal wieder etwas mehr geflogen wird? Diese Woche haben die europäischen Lotsen schon vor einem neuen Chaos-Sommer gewarnt. Auch die Luftsicherheitswirtschaft ist von den Personalproblemen nach fast zwei Jahren Pandemie getroffen. Mehr dazu auch im Interview mit dem BDLS:

Mut zur Lücke

Die Alitalia-Nachfolgegesellschaft Ita Airways ist zu klein, um allein zu überleben. Das wissen aber alle Beteiligten und haben deswegen ihre Hausaufgaben gemacht. Von uns dazu befragte Experten sind sich sicher: Ita ist nur die Brücke zu einem Verkauf an eine größere Airline-Gruppe. Vielleicht an Lufthansa?

Sinn machen würde es schon, denn Italien würde die Lufthansa-Heimatmärkte, die sich wie ein Band über Europa legen, von Belgien über Deutschland, Österreich und die Schweiz nach Süden ergänzen. Hier fliegt zwar bereits Air Dolomiti als regionaler Lufthansa-Zubringer. Und die Mittelstrecke ist von Ryanair besetzt, mittlerweile größter Anbieter im italienischen Markt.

Bleibt einzig die interessante Lücke im Langstreckenmarkt. Fraglich nur, ob Lufthansa den Mut und das Geld hat, jetzt einzusteigen.