Keine weiteren Gebote: Nur Lufthansa an Ita Airways interessiert

Neben Lufthansa hat kein weiterer Interessent ein Angebot für Ita Airways abgegeben. Die italienische Regierung will nun die Absichtserklärung aus Deutschland prüfen, bevor es in exklusiven Verhandlungen um die Details der Übernahme geht.

Die Lufthansa hat als einziger Interessent ein Angebot für einen Einstieg bei der italienischen Fluggesellschaft Ita Airways abgegeben. Das teilte das Wirtschafts- und Finanzministerium als Eigentümer der Alitalia-Nachfolgerin am Mittwochabend in Rom mit.

Lufthansa hatte zuvor mitgeteilt, ein Angebot für einen Minderheitsanteil an der Ita abgegeben zu haben. Der Konzern aus Frankfurt will auch eine Option zum späteren Erwerb der übrigen Anteile. Beträge wurden nicht genannt.

Nun werde die Absichtserklärung aus Deutschland geprüft, hieß es aus Rom. Danach könnten exklusive Verhandlungen zwischen der Lufthansa und dem italienischen Staat für einen endgültigen Kaufvertrag aufgenommen werden. Details oder ein Zeitrahmen für die Dauer der Prüfung wurden nicht genannt.

Absage von Air France/KLM

Der Verkauf der Nachfolge-Airline Ita hängt seit Monaten in der Schwebe. Die Frist für Offerten in der jüngsten Bieterrunde war am Abend um 18:00 Uhr abgelaufen. Zuvor hatte Air France/KLM erklärt, sie habe die italienische Regierung informiert, dass sie an dem neuen Bieterprozess nicht teilnehmen werde.

Die Regierung in Rom - damals noch unter Ministerpräsident Mario Draghi - hatte im vergangenen Jahr zunächst einem Angebot des US-Investmentfonds Certares, zu dem Air France-KLM und Delta Air Lines gehören, den Vorzug gegeben. Ein Angebot der Lufthansa gemeinsam mit dem Schweizer Reedereikonzern MSC hatte lange als Favorit gegolten.

Die neue Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich dem Angebot von Air France-KLM gegenüber jedoch skeptisch. Anfang Januar öffnete sie die Verhandlungen erneut und schien dabei die Lufthansa als Käuferin zu bevorzugen. MSC war mittlerweile abgesprungen.

Konsolidierung schreitet voran

Womöglich wird ein Andocken von Ita bei Lufthansa der erste einer Reihe von Übernahmen in der europäischen Luftfahrt, die mit vielen Konkurrenten viel stärker fragmentiert ist als der US-Markt. Nach der existenziell bedrohlichen Corona-Krise hat eine starke Erholung des Luftverkehrs eingesetzt, so dass die Airlines Finanzkraft aufbauen können.

"Wenn man Airline-Manager trifft, wird viel über eine Konsolidierung in Europa diskutiert", sagte Ruxandra Haradau-Döser, Analystin von Kepler Cheuvreux. Die portugiesische Staatsairline Tap ist ein heißer Kandidat, da die Regierung eine Privatisierung anstrebt. Neben Lufthansa könnten auch Air France-KLM und der britisch-spanische Konzern IAG ein Auge auf sie werfen. "Wir fokussieren uns klar auf Ita", sagte ein Lufthansa-Sprecher. "Gleichzeitig beobachten wir jedoch genau die Konsolidierung auf dem europäischen Airline-Markt."

Wie es in Sachen Konsolidierung weitergehen könnte, hatte am Dienstag schon Ryanair-Group-Chef Michael O'Leary prophezeit. Die portugiesische Tap könnte von IAG geschluckt werden, mutmaßte der Manager. Auch der britische Billigflieger Easyjet werde bei IAG oder Air France-KLM landen. Die Lufthansa werde neben der Ita auch noch den ungarischen Billigflieger Wizz kaufen.