Neuer S-Bahnhof Gateway Gardens startet mit Anlaufproblemen

Das Hotel- und Gewerbegebiet Gateway Gardens am Flughafen Frankfurt hat jetzt einen eigenen S-Bahnhof. Die neueröffnete Anbindung macht in der ersten Woche aber noch Probleme. Ein Vor-Ort-Bericht.

Das Dach wird erst in einigen Monaten fertiggestellt. airliners.de / Andreas Sebayang Der Westeingang der Gateway Gardens airliners.de / Andreas Sebayang Der Westeingang der Gateway Gardens airliners.de / Andreas Sebayang Als Behelfsmaßnahme wird in den Gateway Gardens ein Megafon genutzt. airliners.de / Andreas Sebayang Am Tag der Eröffnung war der Bahnhof noch sichtbar mit Baustaub belegt. airliners.de / Andreas Sebayang Die Software der S-Bahnen zeigt den Bahnhof Gateway Gardens nicht an. airliners.de / Andreas Sebayang So soll die neue S-Bahn-Station einmal aussehen. © Deutsche Bahn / Computeranimation

Der neue S-Bahnhof Gateway Gardens am Flughafen Frankfurt ist offiziell für den Personenverkehr freigegeben worden. Mit dem Fahrplanwechsel in der Nacht auf den 15. Dezember ging der Betrieb auf dem unterirdischen Bahnhof los, der ein für den größten deutschen Flughafen wichtiges Hotel- und Gewerbegebiet in zwei Minuten an das Terminal 1 anbindet.

Allerdings präsentiert sich der Bahnhof nach der Eröffnung noch in Teilen als Baustelle. So sind aktuell erst zwei von drei geplanten Eingängen geöffnet: Der auf der Ostseite direkt am Hyatt-Hotel und derjenige auf der Westseite.

Dass der Bahnhof noch lange nicht fertig ist, merkt insbesondere der Fluggast, der samt Koffer zum Flughafen will oder von dort kommt. Am 15. Dezember funktionierte nicht eine einzige der sechs Rolltreppen. Die Handläufe der Treppen sollten Fahrgäste auch lieber nicht benutzen, denn die Bahn hat es unterlassen, den Bahnhof vor der Eröffnung zu putzen.

Genau diese Treppen muss der Fahrgast aber im Zweifel gleich doppelt hoch und runter, denn auf dem Bahnsteig gibt es keinen Fahrkartenautomaten. Der einzige Automat befindet sich derzeit auf der Westseite oberirdisch.

Auch sonst fehlt noch so einiges. So sind beispielsweise die Bahnhofsuhren noch nicht aktiviert worden. Es gibt lediglich die Zugzielanzeiger, die allerdings extrem fehlerbehaftete Informationen liefern. Wird eine S8 angezeigt, die angeblich gerade einfahren soll, kann stattdessen auch mal ein Regionalexpress ohne Halt in langsamen Tempo durchfahren.

Die größte Überraschung erwartet den S-Bahn-Gast aber, wenn eine S-Bahn Richtung Flughafen einfährt. Per Megafon wird auf dem Bahnsteig darauf aufmerksam gemacht, dass der Flughafen erst an der nächsten Station ist. Der Grund dafür ist einfach: Die S-Bahnen zeigen die Station Gateway Gardens noch nicht korrekt an.

Die Ansage im Zug kündigt beim Anfahren der Gateway Gardens sogar fälschlicherweise bereits den Airport an. Dabei kommen die Megafon-Ansagen aber nur in deutscher Sprache. Die S-Bahn hält daher immer so lange, bis die Bahnsteigmitarbeiter, immerhin gleich mehrere Aushilfen, auch den letzten versehentlich zu früh ausgestiegenen Fluggast aufgeklärt und zurück in den Zug geschickt haben.

Als Behelfsmaßnahme wird in den Gateway Gardens ein Megafon genutzt. Foto: airliners.de, Andreas Sebayang

In der Gegenrichtung ist das Problem ebenfalls vorhanden. Bei Einfahrt in den Gateway Gardens zeigte eine S8 etwa "Nicht Einsteigen" an. Dass es den Bahnhof Gateway Gardens gibt, ist dabei auch noch nicht in der Netzspinne in allen S-Bahnen ersichtlich. Eigentlich ist es üblich, rechtzeitig neue Streckenpläne anzubringen und den noch fehlenden Bahnhof abzukleben. Bei der Straßenbahn in Frankfurt waren interessanterweise neue Netzspinnen zu sehen, ebenso wie auf den Bahnsteigen der S-Bahn.

Regionalbahnhof wiedereröffnet

Im Zuge der Eröffnung des Bahnhofs Gateway Gardens wurde auch der Regionalbahnhof Frankfurt am Flughafen wiedereröffnet, womit für Fluggäste und Mitarbeiter die baubedingten Umwege verschwinden. Dieser Bahnhof ist, bis auf die Ostseite am ehemaligen Tegut-Supermarkt, weitestgehend fertig. Dort sind noch Bauarbeiten zu sehen, die aber in Bereich des Flughafens fallen.

Aber auch hier gibt es Probleme. So sind die Hinweise am Boden auf die Sperrung noch häufig präsent und wurden nicht entfernt. Besonders bitter sind auch die nicht deaktivierten Ansagen zu der folgenden S-Bahn-Station Kelsterbach zu einem angeblich verkehrenden Ersatzverkehr, die am Sonntag der Betriebsaufnahme in den S-Bahnen teilweise noch liefen.

Der Deutschen Bahn sind die vielen Probleme unangenehm. Deshalb will sie sobald wie möglich dafür sorgen, dass die Anzeigen korrekt arbeiten. Denoch verwundert der holprige Start. Ließt sich die Ankündigung doch wie eine perfekte Eröffnung, die übrigens bereits am 9. Dezember zelebriert wurde.

Auf Nachfrage gibt die Deutsche Bahn an, dass der Bauabschnitt im oberirdischen Teil der Station noch längere Zeit braucht, bis er fertig ist. Im zweiten Quartal 2020 sollen beispielsweise die Dächer fertiggestellt werden. Zudem müsse die Stadt jetzt die Straße fertig bauen. Die Rolltreppen konnten außerdem noch nicht technisch abgenommen werden, hieß es. Auf den Bahnsteigen sollen die Probleme deutlich schneller gelöst werden, auch wenn die Deutsche Bahn keine konkreten Termine nennt.

Bereicherung vor allem für Personal

Sobald die Anlaufprobleme gelöst sind, ist das neue Angebot rund um den größten deutschen Flughafen aber deutlich aufgewertet. Die neue S-Bahnstation ist nur zwei Minuten vom Flughafenbahnhof entfernt und selbst sonntags kommt tagsüber alle 15 Minuten ein Zug. Unter der Woche gibt es eine dichtere Zugfolge, da die S8 dann alle 20 Minuten fährt und alle 30 Minuten durch die S9 ergänzt wird.

Und noch etwas ist auch für die Mitarbeiter am Flughafen und in den Gateway Gardens erfreulich: Die neue S-Bahnstation gehört zu den Bahnhöfen, die auch im durchgehenden Nachtverkehr von der S-Bahn bedient werden. Mindestens alle 30 Minuten kommt in der Woche je Fahrtrichtung ein Zug.

Übersichtskarte über das S-Bahn-Projekt Gateway Gardens. Foto: © Deutsche Bahn

Alles in allem steht dem Personal, darunter sind neben Hotelmitarbeitern auch viele Mitarbeiter des Boden- und Kabinenpersonals, nun ein sehr attraktives Angebot als Alternative zu den eher selten verkehrenden Bussen bereit. Die S-Bahn dürfte auch dem Gewerbegebiet einen weiteren Schub geben, dort sollen neben den bereits errichteten noch weitere Gebäude entstehen. Geplant sind rund 18.000 Arbeitsplätze.

Luft für weitere Züge ist dabei aber mit der neuen Anlage kaum. Denn die Kapazitäten wurden durch den Rückbau der alten Verbindungskurve zwischen Frankfurt und dem Stadion nicht erhöht. Immerhin fahren drei Regionalbahnlinien auf denselben Gleisen. Die haben aber keine Chance zum Überholen: Fährt eine S-Bahn in die Gateway Gardens ein, muss ein dahinter fahrende Regionalexpress warten, statt den S-Bahnhof über die alte Kurve zu umfahren.

S-Bahn ersetzt Bus

Im Zuge der Umstrukturierungen gibt es auch noch weitere Änderungen am und um den Flughafen. So wurde der Bus 77 zu den Gateway Gardens gestrichen. Das Terminal wird nicht mehr bedient. Beim X17er ändert sich dagegen nichts. Der fährt auch weiter über Gateway Gardens zum Flughafen. Selbiges gilt etwa auch für den Shuttle-Bus, der für Hampton, Meininger, Holiday Inn und Park Inn fährt.

Mit dem Fahrplanwechsel neu hinzugekommen ist am Flughafen Frankfurt zudem die Regionalbahnlinie RB58, die stündlich eine Expressverbindung direkt zum Flughafen bietet, jedoch nicht an den Gateway Gardens hält.