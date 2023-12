Gateway-Gardens-Fußgängerbrücke zum Flughafen Frankfurt lässt weiter auf sich warten

Eigentlich sollte 2023 das Jahr sein, in dem das Flughafenentwicklungsgebiet Gateway Gardens dank einer praktischen Fußgängerbrücke mit dem Terminal 2 verbunden wird. Doch daraus wird nichts.

Mit Fördermitteln des Bundes wurde im Mai 2021 der Bau einer neuen Fußgängerbrücke zum Flughafen Frankfurt angekündigt. Zwischen Terminal 2 und dem für den Flughafen wichtigen Entwicklungsgebiet Gateway Gardens sollte eine Brücke gebaut werden, die noch in diesem Jahr – also 2023 – eröffnet werden sollte.

Doch daraus wird nichts, denn bisher wurde noch nicht einmal mit den Bauarbeiten begonnen.

Die Brücke soll mit 2,9 Millionen Euro vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert werden und die neunspurige Kapitän-Lehmann-Straße queren. Der recht mühselige Weg per pedes oder mit dem Fahrrad sollte so deutlich vereinfacht werden. Doch seit der Ankündigung ist es um das Projekt sehr still geworden.

Auf Nachfrage bestätigte der Flughafen die Verzögerung und gab bereits einen Ausblick. Abgebrochen wurde das Projekt nämlich nicht. Laut Fraport laufen derzeit die Vorbereitungen für den Baustart. Gegen Ende 2024 ist mit einem Anfang der Bauarbeiten zu rechnen. Zur Fertigstellung gibt es noch keine Informationen.

Sobald die Brücke fertig ist, soll sich der Weg zu Fuß zwischen Terminal 2 und Gateway Gardens um zehn Minuten verkürzen. Einer Bedarfsanalyse zufolge würden bis zu 10.000 Menschen die Brücke täglich nutzen, so das BMDV bei der damaligen Ankündigung.

Die naheliegende Infrastruktur wäre schon mit einem Termin Ende 2023 recht spät in Betrieb genommen. Dort finden sich mittlerweile viele Hotels und Bürobauten, die bereits 2019 mit einem S-Bahnhof angeschlossen wurden.

Wie berichtet, gibt es aber auch dort Probleme mit der öffentlichen Infrastruktur. So wurden erst kürzlich die ersten finalen Dächer für den S-Bahnhof angeliefert. Auch hier gab es jahrelange Verzögerungen.

