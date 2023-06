Es hapert bei der Waldbrandbekämpfung, sagt unser Gastautor Ulrich Stockmann und fordert: Der Bund braucht eine Resilienz-Strategie zu Löschflugzeugen und Standorten. Denn Brände vernichten nicht nur wichtige CO2-Speicher – es werden auch große Mengen an Klimagasen freigesetzt.

Jetzt brennen mal wieder die Wälder und das nicht nur mit verheerenden Folgen im Osten Kanadas. Auch bei uns in Hagenow und Lübtheen (135 Hektar) und seit zwei Wochen in Jüterbog-West (rund 600 Hektar) und sorgen für Rekordemissionen.

Häufiger als in anderen Regionen brennt es in weiten Teilen Nordostdeutschlands, in Nordwestdeutschland und im Oberrheinischen Tiefland. Der bislang größte Waldbrand hat 1975 bei Lüneburg 13.000 Hektar Wald vernichtet. Auch meine Heimatregion der Harz wird zunehmend von Waldbränden heimgesucht.

Gemäß einer Untersuchung von Greenpeace sind die globalen Waldbrände für einen CO2-Ausstoß von jährlich 7,3 Milliarden Tonnen verantwortlich. Hinzu kommen gewaltige Mengen von Methan und Ruß.

Neben dem direkten Schadstoffausstoß und der Gefahr für Menschen und die Tierwelt gehen unnötig gewaltige CO2- Speicherkapazitäten auf Jahrzehnte verloren. Bis ein Wald wieder seine volle Speicherkapazität von rund sechs Tonnen CO2 pro ha und Jahr erreicht, dauert es sicher 30 Jahre von der Wiederaufforstung an.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2019/08/stockmann_bd1a19f7549735848f3b0ba6b3ac44eb__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Ulrich Stockmann"} } Ulrich Stockmann (SPD) war Mitglied der ersten freigewählten Volkskammer der DDR und bis Dezember 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages. Den Großteil seiner politischen Laufbahn verbrachte er im EU-Parlament in Brüssel. Zunächst als Beobachter für Sachsen-Anhalt, von 1994 bis 2009 als ordentliches Mitglied im Europäischen Parlament. Er war Mitglied des Verkehrsausschusses. Aktuell engagiert er sich politisch für Regionalflughäfen und die Allgemeine Luftfahrt.

Es hapert an Flugzeugen zur Waldbrandbekämpfung

Neben sinnvollen prophylaktischen Waldgestaltungsmaßnahmen hängt der Schaden eines Brandes auch wesentlich von der sachgemäßen und schnellstmöglichen Brandbekämpfung ab. Und da hapert es! Ein Grund: Wir haben keine oder zumindest zu wenig Löschflugzeuge (ich glaube nur eines)!

Natürlich werden in solchen Katastrophenfällen Löschhubschrauber von der Bundespolizei und dem Militär bereitgestellt. Aber erstens dauert der nötige Entscheidungsprozess bis zum Einsatz zu lange (zwei Tage und mehr sind keine Seltenheit), zweitens sind Hubschrauber weniger effizient als Löschflugzeuge und drittens um ein Vielfaches teurer.

Dazu wissen wir leider, dass wir erst am Anfang der Klimakatastrophe stehen und brauchen auch deshalb eine schnelle und konsistente Resilienz-Strategie. Ich hoffe, das Umweltbundesamt berechnet mal das so verschenkte CO2-Einsparpotential der vergangenen Jahre.

Bislang liegt die Hauptverantwortung für den Katastrophenschutz ja in Länder- oder gar Kreishoheit. Und es ist kaum vorstellbar, dass sich ein Landrat für die Anschaffung eines eigenen Löschflugzeuges starkmachen kann. Das ist aber auch nicht nötig, wenn der Bund für eine Staffel von acht bis zehn Löschflugzeugen sorgt.

Der geeignetste "Firefighter" auf dem Markt wird wohl schon bald die DHC-515 von De Havilland Canada sein, der Nachfolger der CL-415.

Nebenbei könnten wir so leichter auch europäische Solidarität praktizieren, wenn wir mit unseren Nachbarn zumindest in eigenen "Ruhezeiten" kooperieren. Vielleicht entsteht so einmal eine gemeinsame europäische Löschflugzeug-Staffel.

Für die Stationierung und die Tankbefähigung sollte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nach seinen Krisenszenarien geeignete Flugplätze bestimmen, wie wir dies schon für andere Großwetterereignisse als Folge des Klimawandels gefordert haben.

Denn die Handlungsfähigkeit des Bundes, bei Ausfall der landgestützten Verkehrsträger, hängt von der schnellstmöglichen Erreichbarkeit jeder Region ab.

Dazu benötigen wir dann noch geeignete Flugplätze als "strategische Infrastruktur im Bundesinteresse" – auch für die Erreichung der Klimaziele.