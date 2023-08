Lange Schlangen vor Check-in-Schaltern, der Gepäckabgabe oder Sicherheitskontrollen sind ein alltäglicher Anblick auf Flughäfen. Erschöpfte Reisende weisen sich in all diesen Schlangen mit Bordkarten und anderen physischen Dokumenten aus – häufig mit denselben Dokumenten, die sie bereits bei der Onlinebuchung ihrer Reise verwendet haben.

Ein Flughafen, an dem diese Warteschlangen umgangen oder zumindest die Wartezeiten auf ein Minimum reduziert werden können, ist der Traum vieler Reisenden. Und dieser Traum ist auf einigen Flughäfen – darunter Dubai International, London Heathrow und John F. Kennedy in New York – dabei, in Erfüllung zu gehen.

Tatsächlich haben alle drei weltweit führenden Flughäfen damit begonnen, ein nahtloses Passagiererlebnis durch biometrisches Onboarding zu testen.

Bereits bei Ankunft am Flughafen "ready to fly"

Biometrisches Onboarding ermöglicht es den Reisenden, ihre Identität bereits zu Hause überprüfen zu lassen, noch bevor sie zum Flughafen aufbrechen. Die biometrischen Daten eines Fluggastes können beispielsweise über eine Smartphone-App erfasst und mit einem offiziellen Ausweisdokument, im Normalfall einem Reisepass, abgeglichen werden.

Diese Informationen können dann für den Zeitraum gespeichert werden, in dem der Passagier die Identifikationspunkte (zum Beispiel Check-in, Sicherheitskontrolle, Boarding) am Flughafen durchläuft. Passagiere müssen auf ihrem Weg durch den Flughafen also nicht mehr anhalten und ihre Bordkarte, ihren Reisepass oder ein anderes physisches Dokument vorzeigen.

Wenn Reisende biometrische Merkmale, wie ihre Fingerabdrücke oder ihr Gesicht, zur Überprüfung ihrer Identität verwenden, hat dies mehrere Vorteile: Zunächst einmal sind diese Merkmale universell. Jeder Reisende hat sie und kann sie zur Identifizierung angeben, sofern er das wünscht. Darüber hinaus sind sie einzigartig. Sobald das Erwachsenenalter erreicht ist, ist die Gesichtserkennung auch beständig.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/07/uwe-stelzig-i4tXpg__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© IDnow"} } Uwe Stelzig ist Geschäftsführer und Gründungsaktionär der identity Trust Management GmbH und seit 2021 Managing Director DACH bei der IDnow GmbH. Herr Stelzig ist in Führungspositionen und als Aktionär in Unternehmen für Identifikationslösungen seit 2001 aktiv. In diesen Funktionen hat Herr Stelzig den KYC Markt in Deutschland durch zertifizierte Systemlösungen für On- und Offline Identitätsprüfungen maßgeblich mitgeprägt. Kontakt

Pilotprojekte zeigen Verbesserungspotentiale

Um ein nahtloses Reisen am Flughafen möglich zu machen, ist die Erfassung, Überprüfung und (vorübergehende) Speicherung dieser biometrischen Daten notwendig. Für Fluggesellschaften beispielsweise ist dies alleine kaum umsetzbar.

Deshalb kann eine Partnerschaft mit einem Anbieter von Identitätsprüfungslösungen von Vorteil sein. Starke Partner zeichnen sich vor allem durch Erfahrungen in der stark regulierten Finanzbranche aus – wo "Know-Your-Customer"-Prozesse (KYC) alltägliche Bestandteile des Kampfes gegen Geldwäsche sind.

Die bisherigen Pilotprojekte an Flughäfen zeigen jedoch auch, dass es noch gewisse Hürden zu überwinden gilt. Beispielsweise testen einige Flughäfen Kiosklösungen für die Erfassung der biometrischen Daten, anstatt mobiler Handy-Apps.

Ein Mann steht an einem biometrischen Gesichtserkennungspunkt am Flughafen Frankfurt. © Lufthansa { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/11/fae00dca_12e3e46c29f7a6342bdc0968824b849d__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Lufthansa"} } Ein Mann steht an einem biometrischen Gesichtserkennungspunkt am Flughafen Frankfurt. © Lufthansa

Dies hat zwar den Vorteil, dass bei Problemen Support-Mitarbeitende in der Nähe sind, allerdings leidet das Setup unter einer niedrigen Erkennungsrate, da es wie ein gewöhnlicher Check-in-Kiosk aussieht, wie er schon seit Jahren an Flughäfen gang und gäbe ist. Hinzu kommt, dass ältere Reisepässe, die nicht über die für biometrischen Dienste erforderlichen Chips verfügen, von den Tests ausgeschlossen sind. Biometrisches Onboarding ist zudem bisher nur auf bestimmten Strecken möglich.

Die Ergebnisse der Pilotprojekte werden jedoch sicherlich nicht das Ende dieser Entwicklung bedeuten. Je mehr Pilotversuche durchgeführt werden, desto deutlicher werden die langfristigen Vorteile des biometrischen Onboardings für alle Beteiligten, und zwar in jeder Phase des Passagiertransfers.

Wie bei allen Pilotprojekten, lässt sich aus Fehlern lernen und es werden neue Erkenntnisse gewonnen – das führt zu einem langfristig positiven Ergebnis.

Identitätsüberprüfung für Gäste und Gastgeber

Aber nicht nur am Flughafen findet momentan eine digitale Revolution statt. Im Bereich der Ferienhausvermietung beispielsweise gibt es vielerorts Bestrebungen zur Automatisierung und Überprüfung der Identität. Ziel dabei ist es, gegen Betrüger vorzugehen, die mithilfe von gefälschten Websites, Inseraten oder Fotos auf den Onlinemarktplätzen Reiselustige hinters Licht führen.

Airbnb, einer der größten Anbieter im Bereich der Ferienhausvermietung, hat im Frühjahr 2023 die Identitätsüberprüfung zu einem obligatorischen Bestandteil seines Registrierungsverfahrens gemacht. Seitdem verlangt die Plattform von allen Gastgebern und Gästen eine Identitätsverifizierung.

Biometrische Abfertigung bei Emirates am Flughafen Dubai International. © Emirates { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2018/11/emirates_02228ec715128fde00270b7f964d8cf0__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Emirates"} } Biometrische Abfertigung bei Emirates am Flughafen Dubai International. © Emirates

Solche Identitätsprüfungsverfahren stellen sicher, dass hinter den Vermietungsangeboten tatsächlich die Personen stehen, die sie vorgeben zu sein. Das trägt dazu bei, die Online-Vermietung für alle Beteiligten sicherer zu machen.

In anderen Branchen bereits üblich

Während die KYC-Prüfungen in der regulierten Welt des Bankwesens und in der Mobilitätsbranche beispielsweise bei Autovermietungen seit langem üblich sind, könnten sie auch bald in der Reisebranche zum Standard werden, um Gastgeber und Gäste vor illegalen Aktivitäten zu schützen.

Bisher war es für Kriminelle, die Urlauber betrügen wollten, ein Leichtes, sich auf mehreren Vermietungsplattformen mit gefälschten Angaben zu registrieren. Unterlagen, die ihre Identität oder den Besitz der fraglichen Immobilie bestätigen, waren oft nicht notwendig.

Innerhalb weniger Minuten konnten sie ein gefälschtes Inserat erstellen und behaupten, eine Wohnung zu vermieten. Häufig wurden Fotos von realen Angeboten verwendet, um die gefälschten Angebote auf zahlreichen Websites zu streuen. Potenzielle Urlauber mussten deshalb bei Inseraten und auf unbekannten Websites besonders auf Anzeichen achten, die auf eine Fälschung hindeuteten, wie zum Beispiel fehlerhafte Beschreibungen.

KYC-Kontrollen für mehr Transparenz und Sicherheit beim Reisen

Die Überprüfung von amtlichen Ausweisen und biometrischen Merkmalen gibt aber nicht nur Reisenden, sondern auch Immobilienverwaltern und Besitzern die Sicherheit, es mit einer seriösen Transaktion zu tun zu haben.

Horrorgeschichten über nicht verifizierte Nutzer, die mit gestohlenen Kreditkarten und gefälschten Identitäten Geld zwischen fiktiven Gästen und Orten hin- und herschieben, könnten bald deutlich zurückgehen. Dazu müssen KYC-Kontrollen in der Ferienhausbranche zur Norm werden.

Im Rahmen eines solchen Verfahrens müssen Immobilienbesitzer und Gastgeber ein Foto ihres amtlichen Ausweises mit ihrem Smartphone aufnehmen und dann ein Video-Selfie mit dem Gerät machen. Die KYC-Lösung weist dann zunächst nach, dass das vom Nutzer fotografierte Dokument echt ist. Zudem werden die biometrischen Daten des Selfies mit denen auf dem Foto des Dokuments abgeglichen, um Identitätsdiebstahl zu verhindern.

Die Reisenden jedenfalls sind damit einverstanden, Informationen über sich selbst bereitzustellen, wenn dies zu ihrem Vorteil ist. In einem Bericht des World Travel and Tourism Council (WTTC) aus dem Jahr 2019 heißt es beispielsweise, dass Reisende bereit sind, ihre Daten freizugeben, wenn die ordnungsgemäße Verwendung zu einem reibungsloseren Reiseerlebnis führt und potenzielle betrügerische Aktivitäten verringert. Der Schlüssel liegt nach Ansicht der Befragten in der Transparenz des Datenerfassungsprozesses und der Beschleunigung des Buchungsprozesses durch die Bereitstellung ihrer biometrischen Daten.