Gastbeitrag

Betriebliche Effizienz gilt als Schlüssel zur Nachhaltigkeit, am Boden und in der Luft. Für Fluggesellschaften ist es wichtiger denn je, finanziell und ökologisch nachhaltig zu arbeiten, wobei der Fokus besonders auf den Treibstoffkosten liegen. Dabei kann Technologie helfen.

Die Jahre 2020 und 2021 sind als einige der schlechtesten Jahre für den Luftverkehr in die Geschichte eingegangen. Zwar sind die Passagierzahlen nach den Tiefpunkten der Pandemie wieder angestiegen, eine vollständige Erholung liegt jedoch noch in weiter Ferne. Trotz der weltweiten Bemühungen um Impf- und Testprogramme wird nicht damit gerechnet, dass das Flugreiseaufkommen vor Ende 2023 wieder das Niveau von vor der Covid-Pandemie erreichen wird.

Während der Aufschwung also weiter an Fahrt gewinnt, bleibt der Druck auf die Fluggesellschaften bestehen. Neue Prioritäten mussten bei den Technologieausgaben gesetzt werden, um den Betrieb während der Pandemie aufrechtzuerhalten. Mit weniger Mitteln musste mehr erreicht werden, um die finanziellen Einbußen, die sich durch weniger Fluggäste ergaben, auszugleichen.

Über den Autor Sébastien Fabre © Sita Sébastien Fabre ist seit 2020 Geschäftsführer von SITA FOR AIRCRAFT und war zuvor als VP Airline and Airport Portfolio tätig, wo er das Produkt- und GuV-Management von SITAs Lösungen für Fluggesellschaften und Flughäfen überwachte. Ursprünglich als Innovation Director angeheuert, war er in jüngster Zeit zudem für das Management von SITAs Netzwerk- und Flughafengeschäft verantwortlich. Kontakt

Für jede Fluggesellschaft ist die Flotte der bei Weitem größte Kapitalaufwand. Das Hauptanliegen der Fluggesellschaften besteht darin, die Investitionen in diese zu rechtfertigen, da das Passagieraufkommen und der Geschäftsreiseverkehr, insbesondere auf Langstrecken, unter dem Niveau vor der Pandemie liegen.

Die Fluggesellschaften haben heute zudem mit steigenden Treibstoffkosten zu kämpfen. Parallel zu den finanziellen Zwängen hat die Pandemie zusätzlich dazu geführt, dass das Thema Nachhaltigkeit im Luftverkehr von steigendem Interesse ist.

Betriebliche Effizienz als Schlüssel zur Nachhaltigkeit

Für Fluggesellschaften ist es wichtiger denn je, finanziell und ökologisch nachhaltig zu arbeiten, wobei der Fokus besonders auf den Treibstoffkosten liegen. Aus ökologischer Sicht gehen die meisten Emissionen vom Flugzeug selbst aus, zurückzuführen auf den Treibstoffverbrauch.

Nach Angaben des Airports Council International (ACI) ist der Luftverkehr für zwei bis drei Prozent der weltweiten, vom Menschen verursachten Kohlenstoffemissionen verantwortlich, wobei Flughäfen etwa zwei Prozent des weltweiten Beitrags des Luftverkehrs ausmachen. Diese Emissionen werden voraussichtlich um drei bis vier Prozent pro Jahr zunehmen und sich bis 2050 verdreifachen. Die International Airline Transport Association (Iata) schätzt, dass die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050 insgesamt 21,2 Gigatonnen erreichen werden.

Neue emissionsfreie Flugzeuge und nachhaltige Flugkraftstoffe sind zwar zwei Maßnahmen der Branche zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen und der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, aber keine Fluggesellschaft kann diese Maßnahmen zurzeit vollständig umsetzen. Derzeit bieten Maßnahmen zur Unterstützung des Betriebs (einschließlich effizienter Verfahren und Maßnahmen zur Gewichtsreduzierung) und zur Verbesserung der Infrastruktur (Flugzeuge und zugehörige Infrastruktur, einschließlich Flughäfen und Flugwege) die größten Chancen für Fluggesellschaften.

Mit Hilfe von Augmented Reality können auch Flughafen-Daten dargestellt werden. © Sita

Zu den betrieblichen Verbesserungen, die sich leicht umsetzen lassen, gehören Maßnahmen, die von Fluggesellschaften, Flughäfen und Flugsicherungsdienstleistern im täglichen Betrieb ergriffen werden können, zum Beispiel die Verringerung des Gewichts der Bordausrüstung, die Auswahl der treibstoffeffizientesten Flugrouten oder Flugprofile sowie die Verwendung einer festen Bodenstromversorgung anstelle des Hilfsaggregats (APU) des Flugzeugs bei der Abfertigung am Flughafen.

Auch die Infrastruktur der Flughäfen und des Luftraums kann verbessert werden, etwa durch die Einrichtung neuer Flugrouten und Start- und Landebahnen sowie durch Investitionen in Verfahren oder Ausrüstungen, die einen treibstoffeffizienteren Betrieb ermöglichen.

Der ACI hat sich verpflichtet, bis 2050 einen Betrieb ohne Kohlenstoffemissionen zu erreichen, indem verschiedene Initiativen wie die Airport Carbon Accreditation (seit 2008 in Europa und seit 2014 weltweit) umgesetzt werden. Auch Initiativen wie die Aircraft Ground Energy System Simulation (AGES-S) wurden eingeführt. Das Bodenversorgungssystem kann Flugzeuge vor dem Flug mit Strom und klimatisierter Luft versorgen und damit die kraftstoffverbrennenden APUs ersetzen.

Laut ACI Europe streben 235 Flughäfen bis 2050 und 91 Flughäfen bis 2030 Netto-Null-Emissionen an. Diese Ziele hängen jedoch nicht von zukünftigen, bahnbrechenden Technologien ab. Die Technologie, die wir zum Erreichen dieser Ziele benötigen, existiert bereits. Der Einsatz digitaler Lösungen wird eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, betriebliche Veränderungen umzusetzen, die einen erheblichen Einfluss auf die gesamten Kohlenstoffemissionen haben werden.

Nutzung der digitalen Transformation für Kosten- und Kohlenstoffeinsparungen

Bei den Fluggesellschaften wächst derzeit die Nachfrage nach digitalen Lösungen zur Nutzung ihrer Daten, um Erkenntnisse für einen effizienteren Betrieb zu gewinnen. Diese Werkzeuge ermöglichen es den Beteiligten, sich zu vernetzen und zusammenzuarbeiten, und bieten ein umfassendes Situationsbewusstsein, um bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Dadurch können die Widerstandsfähigkeit bei sich ändernden Bedingungen und Störungen unterstützt sowie die Kosten auf nachhaltigste Weise gesenkt werden.

Die Fluggesellschaften wollen und müssen in Technologien investieren, die den Treibstoffverbrauch senken und ihren CO2-Fußabdruck verringern, und zwar sowohl am Boden - mit Lösungen, die die Flugwege optimieren, schnellere Abfertigungszeiten ermöglichen und die Rollzeiten auf der Startbahn begrenzen - als auch in der Luft - durch flexible Flugplanung und genaue Treibstoffberechnungen.

Eine Datenanalyse, die Big Data, künstliche Intelligenz sowie maschinelle Lerntechnologien kombiniert, ist dabei von entscheidender Bedeutung, um die Quelle und das Ausmaß der Emissionen der Luftfahrtindustrie zu verstehen und einen klaren Weg zur Reduzierung dieser Emissionen aufzuzeigen.

So analysierte Easyjet beispielsweise die Nachfrage nach Lebensmitteln auf verschiedenen Strecken und zu verschiedenen Tageszeiten. Durch das Verständnis der Essensgewohnheiten der Passagiere konnten einige einfache Änderungen an den Speiseplänen vorgenommen werden, um die Lebensmittelverschwendung um 25 Prozent zu reduzieren.

Air France und Malaysia Airlines setzten eine ähnliche Technologie ein, um Milliarden von Flugdaten zu analysieren und Möglichkeiten zur Treibstoffeinsparung zu ermitteln, um die betriebliche Effizienz der Fluggesellschaften zu maximieren und damit Kosten und Kohlenstoffemissionen zu minimieren. Im Jahr 2019 konnten durch diese Initiative mehr als 150 Millionen US-Dollar eingespart und die CO2-Emissionen um 590.000 Tonnen reduziert werden.

Durch die Nutzung solcher Daten, die der Luftfahrtindustrie bereits zur Verfügung stehen, können einfache Lösungen, Kürzungen und Änderungen sichtbar werden, um den Betrieb in verschiedenen Aspekten der Luftfahrtbranche nachhaltiger und kostengünstiger zu gestalten.

Stärkung eines nachhaltigen Luftfahrtportfolios

Da emissionsfreie Flugzeuge, die mit Wasserstoff und Strom betrieben werden, noch mindestens ein Jahrzehnt vom kommerziellen Betrieb entfernt sind, wird die Integration möglichst vieler umweltschonender Technologien in bestehende Flotten einen großen Beitrag zur Emissionsreduzierung und zum Erreichen der Netto-Null-Ziele leisten.

Die Integration grüner Technologielösungen wird den Fluggesellschaften mehr Effizienz bringen. Mithilfe von Leistungsmodellen des maschinellen Lernens, präzisen 4D-Wettervorhersagen sowie maßgeschneiderten Empfehlungen, die den Piloten für jeden Flug ausgegeben werden, helfen diese benutzerfreundlichen Orientierungslösungen dabei, schlechtes Wetter zu vermeiden, den Treibstoffverbrauch zu senken und die CO2-Emissionen des Flugzeugs in wichtigen Flugphasen zu begrenzen.

Flugzeug über Wasser. © Adobe Stock / Erika Lodigiani/EyeEm Serie Basiswissen Wasserstoff Von der ewigen Zukunftstechnologie zur energiepolitischen Priorität für die 2020er Jahre. 4 Artikel 39 Minuten Zur Serie

Um ein Beispiel zu nennen: Bei einer Boeing 777 kann dies zu geschätzten Einsparungen an Treibstoff und Kohlenstoffemissionen von 234 Kilogramm pro Steigflug führen, was einer Reduzierung von 214 Tonnen CO2 pro Jahr und Flugzeug entspricht. Auf einen Monat gerechnet, sind die Kosten- und CO2-Einsparungen erheblich. Natürlich werden dadurch auch Sicherheit und Service verbessert.

Im November 2021 führte British Airways einen Testflug von London nach Glasgow durch, um die Zukunft des nachhaltigen Flugverkehrs zu demonstrieren. Der Flug wurde mit einer Kombination aus nachhaltigem Flugbenzin, das teilweise aus recyceltem Speiseöl hergestellt wurde, sowie einem verbesserten Flugsicherungsmanagement durchgeführt. Diese kombinierten Anstrengungen trugen dazu bei, die Kohlenstoffemissionen des Fluges um 62 Prozent im Vergleich zu einer ähnlichen Reise im Jahr 2010 zu reduzieren.

Dieser Testflug beweist das Potenzial, das in der Kombination von SAF und verbesserter Betriebseffizienz liegen könnte, wenn es darum geht, das Ziel der Luftfahrtindustrie (Netto-Null) zu erreichen.

Flüssiger Treibstoff (Symbolbild). © Adobe Stock / zodar_ce Serie Basiswissen SAF Nachhaltiges Kerosin soll helfen, die Klimawirkung des Luftverkehrs zu reduzieren, bis neue Technologien zur Verfügung stehen. 6 Artikel 50 Minuten Zur Serie

Zusammenarbeit zwischen Luft und Boden in Echtzeit - spart Zeit, Kosten und Treibstoff

Ein Bereich, in dem die Effizienz des Flugbetriebs erheblich verbessert werden kann, ist die Echtzeitzusammenarbeit zwischen Luft und Boden.

Heute ist der Informationsfluss zwischen einem Flugzeug, das sich einem Flughafen nähert, der Betriebsleitzentrale, dem Vorfeld, dem Flugsteig und der Wartungskontrolle nicht optimal. Die Abläufe sind komplex und zeitabhängig. Die verschiedenen Beteiligten am Boden arbeiten oft in organisatorischen Silos an verschiedenen Flughafenstandorten und, im Falle der Dispatcher, manchmal sogar von zu Hause aus.

Auch dies ist ein Bereich, in dem wir sofort mit Verbesserungen beginnen können, da die vorhandenen Technologien viele der Probleme, mit denen sich Flughäfen und Fluggesellschaften am Boden konfrontiert sehen, leicht lösen könnten.

EWAS-Sytem von Sita. © SITA

Das Rollen von Flugzeugen bietet ein hohes Potenzial für Kraftstoffeinsparungen durch neue Flugzeugsysteme. Ein elektrisches Rollsystem (Electric Green Taxiing System, EGTS), das aus Elektromotoren in den Rädern des Hauptfahrwerks besteht, würde das Rollen ohne den Einsatz der Haupttriebwerke oder eines Schleppers ermöglichen und so die Emissionen am Boden reduzieren.

Eine ähnliche Effizienzsteigerung könnte auch durch den Einsatz bestehender Instrumente in der Luftfahrt erreicht werden. So kann zum Beispiel ein Pilot, der eine Streckenänderung vor sich hat, mithilfe von Instrumenten, die der Branche bereits zur Verfügung stehen, dem Flugzeugbetanker mitteilen, dass für den bevorstehenden Betankungsvorgang weniger Treibstoff benötigt wird als ursprünglich geplant. Dies erspart die Mitnahme von unnötigem Treibstoff für den nächsten Flug und optimiert den Betankungsvorgang, was nicht nur Kosten für die Fluggesellschaft spart, sondern auch zu einer nachhaltigeren Treibstoffnutzung führt.

In der Luft

Ein weiterer wichtiger Bereich, in dem die Technologie einen großen Einfluss haben kann, ist der Luftverkehr. Vor der Covid-19-Krise lag das eigentliche Problem der Überlastung nicht am Boden, sondern im weiteren Luftraum. Die verschiedenen Organisationen haben lange nach Möglichkeiten gesucht, den Druck auf den Luftraum zu mindern.

Hier bietet die nächste Generation von Flugsicherungsdiensten wie Trajectory Based Operations (TBO) eine optimalere Möglichkeit, den Luftverkehr zu steuern und Staus zu vermeiden. In der Branche werden seit Langem Flugzeugbetriebstechniken wie der kontinuierliche Sinkflug (Continuous Descent Operations, CDO) erörtert, der den Betrieb optimaler Flugrouten ermöglicht, indem die Triebwerksleistung reduziert wird. Dadurch werden Lärm und Treibstoffverbrauch sowie -kosten und damit auch CO2-Emissionen gesenkt.

Die gesamte Technologielandschaft, die diese neuen Anwendungen für das Flugverkehrsmanagement ermöglichen wird, befindet sich in der Entwicklung. In nicht allzu ferner Zukunft werden Lösungen wie LDACS (L-band Digital Aeronautical Communications System) den Flugzeugen ermöglichen, Flugbahndaten in Echtzeit an die Flugsicherung zu senden, um die Entscheidungsfindung in Bezug auf den Flugverkehr und die Flugbewegungen zu erleichtern. Die positiven Auswirkungen auf den Treibstoffverbrauch und die Kohlenstoffemissionen werden unmittelbar spürbar sein.

Eine echte Chance

Covid-19 hat dazu geführt, dass die Industrie - wie auch viele andere Branchen - in hohem Maße gefordert war, die Kosten zu senken, mit weniger mehr zu erreichen und die Abläufe zu rationalisieren. Dies ist aber auch eine echte Chance für die Industrie, eine größere Kosteneffizienz zu erreichen sowie gleichzeitig starke Fortschritte im Bereich der kurzfristigen Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu erzielen.

Die Technologie, die der Branche helfen kann, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und ihren CO2-Fußabdruck durch effizientere Flugrouten, ein genaueres Treibstoffmanagement, schnellere Abfertigungszeiten und ein besseres Luftraummanagement zu verringern, ist schon heute verfügbar und die Ergebnisse sind unmittelbar und konkret.