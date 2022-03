Nur wenige Tage nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine haben die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und andere Staaten reagiert und in Ergänzung zu einem umfassenden Sanktionspaket ihren Luftraum für russische Flugzeuge und Luftfahrtunternehmen geschlossen. Ab sofort und bis auf Weiteres sind ihnen Ein-, Aus- und Überflug untersagt. Infolgedessen sind auch Starts und Landungen zu Zwecken der gewerblichen Beförderung von Personen, Post oder Fracht unmöglich.

Als unmittelbare Gegenmaßnahme hat die Russische Föderation die Nutzung ihres Luftraums durch Europäer untersagt, sodass zahlreiche Verbindungen ab und nach Russland ausgesetzt werden. Transitflüge nach zum Beispiel Ostasien müssen nun zwecks Umgehung gesperrten Luftraums erhebliche Umwege auf sich nehmen, die mit zusätzlichem Zeitaufwand und erhöhtem Krafstoffverbrauch einhergehen. Juristisch werfen diese Luftraumsperrungen Fragen auf.

Über den Autor Dr. Moritz G. Heile © Goodvice Dr. Moritz G. Heile ist Rechtsanwalt in Berlin und berät im Schwerpunkt Mandanten der Luftverkehrsbranche, einschließlich Airlines, Airports und andere Marktteilnehmer. Als Lehrbeauftragter an der Universität zu Köln unterrichtet er Internationales Luftverkehrsrecht. Er veröffentlicht regelmäßig zu aktuellen Frage- und Problemstellungen auf dem Gebiet des Luftverkehrsrechts. Kontakt

Herzstück des internationalen zivilen Luftverkehrsrechts ist die am 4. April 1947 in Kraft getretene Convention on International Civil Aviation, das Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 (kurz: das Chicagoer Abkommen). Heute sind 193 – einschließlich aller EU Mitgliedsstaaten sowie der Russischen Föderation – Vertragsparteien des Chicagoer Abkommens, so dass diesem praktisch universelle Geltung zukommt.

Eröffnet wird es in seinem Artikel 1 mit einem klaren Bekenntnis zum Prinzip der Lufthoheit, das heißt der staatlichen Souveränität eines jeden Bodenstaats über den Luftraum oberhalb seines Territoriums.

"The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory."

Wenngleich diese Souveränität im Chicagoer Abkommen selbst keine Definition erfährt, trifft doch dessen Artikel 2 eine Festlegung über ihre Reichweite:

"For the purposes of this Convention the territory of a State shall be deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suze-rainty, protection or mandate of such State."

Eine Konkretisierung erfährt diese Vorschrift durch die zwischenzeitlich in Kraft getretene United Nations Convention on the Law of the Sea, das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982. Dessen Artikel 3 zufolge darf sich das staatliche Hoheitsgewässer ("territorial sea") auf höchstens zwölf Seemeilen ab der sogenannten Küstenbasislinie eines Staates erstrecken.

Keine Souveränitätsansprüche jenseits zwölf Seemeilen

Jenseits dieser Grenze und damit im Luftraum über der Hohen See genießen Staaten – gewohnheitsrechtlich – keine Souveränitätsansprüche, auch nicht innerhalb der seerechtlich anerkannten sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone ("exclusive economic zone").

Dort aber, wo Lufthoheit besteht, gilt sie nicht absolut und uneingeschränkt. Sie erfährt Beschränkungen durch das Chicagoer Abkommen selbst. So begrenzt dessen Artikel 9 die Möglichkeit der Festlegung von Sperrgebieten ("prohibited areas") durch die Vertragsstaaten und somit die Möglichkeit eines Ausschlusses von Flugverkehr über dem eigenen Staatsgebiet: Nach Artikel 9 (a) des Chicagoer Abkommens darf das Überfliegen bestimmter Teile eines Hoheitsgebiets nur aus Gründen der militärischen Notwendigkeit oder öffentlichen Sicherheit ("reasons for military necessity or public safety") begrenzt beziehungsweise verboten werden - vorausgesetzt, dass zwischen eigenen Luftfahrzeugen und solchen anderer Vertragsstaaten kein Unterschied gemacht wird.

Airspace Regionen in Europa (FIR/UIR) © Eurocontrol

Zugleich müssen sich solche Sperrgebiete nach Ausdehnung und Lage in vernünftigen Grenzen ("reasonable extent and location") halten, damit sie den internationalen Luftverkehr nicht unnötig behindern.

In Ansehung des Umfangs der gegenwärtig infolge der Ukraine Krise vollständig gesperrten staatlichen Lufträume sowie des zielgerichteten, jedenfalls nicht gleichermaßen eigene Luftfahrzeuge treffenden Überflugverbots zu Lasten nur ausgewählter ausländischer Luftfahrzeuge wird deutlich, dass diese Kriterien keinesfalls erfüllt sind.

Nichts anderes gilt für Artikel 9 (b) des Chicagoer Abkommens, der die Vertragsstaaten gar berechtigt, unter außergewöhnlichen Umständen oder während der Zeit eines Notstandes oder im Interesse der öffentlichen Sicherheit mit sofortiger Wirkung ("during a period of emergency, or in the interest of public safety, and with immediate effect") das Überfliegen seines gesamten Hoheitsgebiets oder eines Teiles davon zeitweilig zu beschränken oder zu verbieten.

Selbst wenn man annähme, dass jedenfalls eine dieser Voraussetzungen erfüllt wäre, setzt die Vorschrift im Weiteren voraus, dass die Beschränkung beziehungsweise das Verbot des Überflugs ohne Unterschied der Staatszugehörigkeit auf die Luftfahrzeuge aller anderen Staaten angewendet wird ("without distinction of nationality to aircraft of all other States"). Das allerdings ist betrachtungsgegenständlich gerade nicht der Fall, da sich die Luftraumsperrungen schließlich nur gegen bestimmte, nicht alle im Ausland registrierten Luftfahrzeuge – und im Ergebnis dessen: Luftfahrtunternehmen – richtet.

Kein völkerrechtlicher Grundsatz

Wenngleich somit Sperrgebiete im internationalen Luftverkehr nur unter engen Voraussetzungen zulässig sind, ist damit noch keine Aussage über die Nutzung staatlichen Luftraums im Übrigen getroffen. Allerdings vermittelt das Chicagoer Abkommen insoweit keine Ansprüche. Auch besteht kein völkerrechtlicher Grundsatz, der Luftfahrzeugen ein Recht zum Einflug in den Luftraum beziehungsweise Überflug eines Vertragsstaates oder gar zum Start oder zur Landung in dessen Staatsgebiet vorsähe.

Das Gegenteil ist der Fall: Solche Luftverkehrsaktivitäten bedürfen der Gestattung desjenigen Bodenstaates, dessen Luftraum durch sie betroffen wird. So sieht es Artikel 6 des Chicagoer Abkommens zwischen seinen Teilnehmerstaaten für den planmäßigen internationalen Fluglinienverkehr, das heißt grenzübergreifenden Linienflugverkehr ausdrücklich vor:

"No scheduled air service may be operated over or into the territory of a contracting State, except with a special permission or other authorization of that State, and in accordance with the terms of such permission or authorization."

Die für die Nutzung des Luftraums für Zwecke des internationalen Linienflugverkehrs erforderliche Zustimmung erteilen sich Staaten in Gestalt sogenannter Verkehrsrechte. Ein Verkehrsrecht gestattet die Nutzung des fremden Luftraums mit einem Luftfahrzeug zu einem bestimmten Zweck. Erteilt werden Verkehrsrechte für den Einzelfall oder – üblicher Staatenpraxis entsprechend – allgemein für eine Vielzahl von Fällen mittels zwischenstaatlicher Vereinbarungen, sogenannter Luftverkehrsabkommen.

Zwei Flugzeuge mit Kondensstreifen © AirTeamImages.com / Carlos Enamorado

Inhaber eines durch ein Luftverkehrsabkommen vermittelten Verkehrsrechts wird zunächst einmal der berechtigte Vertragsstaat. Dieser wiederum darf gegenüber dem gewährenden Staat diejenigen Luftverkehrsunternehmen benennen ("designieren"), die diese vereinbarten Verkehrsrechte ausüben dürfen.

Für Zwecke des Überflugs besteht eine weltweit weitreichende Uniformität: So gestattet das International Air Services Transit Agreement, die Transitvereinbarung vom 7. Dezember 1944 das Recht, das Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates ohne Landung zu überfliegen (1. Freiheit der Luft) und das Recht zur Landung im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates zu nicht gewerblichen Zwecken (2. Freiheit der Luft).

Russland regelt Abkommen bilateral

Wenngleich das Abkommen gegenwärtig 134 Teilnehmerstaaten zählt und damit einen vergleichsweise weiten Anwendungsbereich findet, gehört die Russische Föderation – anders als die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union – nicht zu ihnen. Dies hat zur Folge, dass zwischen Russland und anderen Staaten Überflugrechte nicht multilateral gelten, sondern – wie alle anderen Verkehrsrechte auch – ausschließlich aufgrund spezieller (Einzel-)Genehmigungen beziehungsweise in der Regel bilateraler Luftverkehrsabkommen.

So sieht beispielsweise das am 1. Januar 1994 in Kraft getretene Russisch-Österreichische Luftverkehrsabkommen in seinem Artikel 3 – insoweit prototypisch und vergleichbar mit Artikel 2 des Deutsch-Russischen Luftverkehrsabkommens vom 14. Juli 1993 – die wechselseitige Gewähr bestimmter Verkehrsrechte vor, unter anderem das Recht designierter Luftfahrtunternehmen, das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu überfliegen. Im Regelfall ist es somit den jeweils durch die Parteien bezeichneten Unternehmen gestattet, den Luftraum des anderen Vertragsstaates für Transitzwecke zu durchqueren.

Das Auffällige: Dieses Luftverkehrsabkommen – wie andere auch – sieht keine Mechanismen vor, einmal gewährte Verkehrsrechte zu entziehen oder auch nur auszusetzen, zum Beispiel aus diplomatischen Gründen oder im Zuge politischer Sanktionen. Vielmehr beinhaltet es in seinem Artikel 21 – insoweit auch typisch und inhaltsgleich mit Art. 23 des Deutsch-Russischen Luftverkehrsabkommens – einzig die Möglichkeit, mit einer Frist von zwölf Monaten zu kündigen. Eine solche Kündigung aber rechtfertigt in keinem Falle eine sofortige Unterbindung des Flugverkehrs durch Luftraumsperrungen.

In Ermangelung anderer Beendigungstatbestände stellen Flugverbote somit jedenfalls eine Vertragsverletzung dar, deren Rechtmäßigkeit sich dann wohl nur noch in den (engen) Grenzen des Völkergewohnheitsrechts begründen ließe.

Wahrscheinlich keine juristische Auseinandersetzung zu erwarten

Ob es über diese Frage zur juristischen Auseinandersetzung kommt, erscheint indes zweifelhaft. Denn können Meinungsverschiedenheiten über die Anwendung, Umsetzung und Interpretation bilateraler Luftverkehrsabkommen nicht im Wege der Konsultation ausgeräumt werden, so besteht keine allgemeinverbindliche Instanz, der es obläge, solche Konflikte zeitnah und mit Rechtssicherheit über den Einzelfall hinaus zu lösen.

So sieht zum Beispiel das vorgenannte Russisch-Österreichische Luftverkehrsabkommen in seinem Artikel 18 schlicht vor, dass ein etwaiger Disput "durch direkte Verhandlungen zwischen den Luftfahrtbehörden der Vertragsparteien" und im Falle der Nichteinigung "die Meinungsverschiedenheit auf diplomatischem Wege" beizulegen ist.

Andere bilaterale Luftverkehrsabkommen wiederum erfordern, dass die Sache der InternationaI Civil Aviation Organization, der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (Icao) vorgelegt wird, die nach Prüfung des Sachverhalts eine die betreffenden Vertragsstaaten nicht bindende Empfehlung abgibt.

Noch andere Abkommen etablieren demgegenüber – so wie zum Beispiel das Deutsch-Russische Luftverkehrsabkommen – Schiedsgerichtsverfahren, an deren Ende ein nicht unbedingt verbindlicher Schiedsspruch steht. Für diese Verfahrensarten gilt gleichermaßen, dass sie sich im Einzelfall als aufwendig, umständlich und kostenintensiv, vor allem als langwierig erweisen dürften, was der Bedeutung und Dringlichkeit der Sache für die Vertragsstaaten, insbesondere aber deren Luftfahrtunternehmen zuwiderläuft.

Es überrascht nicht, dass nur wenige Fälle bekannt sind, in denen die Parteien bilateraler Luftverkehrsabkommen im Falle von Disputen über deren Inhalt oder Reichweite den formalen Weg der Streitbeilegung beschritten haben.

