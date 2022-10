In Zukunft wird die multimodale Mobilität, also die Integration verschiedener Verkehrsmittel in einer Schnittstelle, immer wichtiger. Mit einem neuen "Mobility Layer Modell" wollen Dr. Benjamin Scher, Steffen Wenzel und Yannik Krupsky die komplexen Anwendungen für die Luftfahrt besser handhabbar gestalten.

Die Mobilität von morgen setzt stark auf eine multimodale Integration verschiedener Flotten und Verkehrsmittel in einer Schnittstelle. In den vergangenen Jahren hat die H&Z Unternehmensberatung auch in Kooperation mit der Tochter movingfutures, zahlreiche Mobilitätsprojekte in unterschiedlichen Branchen erfolgreich umgesetzt. Zu diesem Zweck wurde das "Mobility Layer Modell" entwickelt. Die einzelnen Ebenen und welche Konsequenzen das für die Luftfahrt haben könnte, beschreiben die Autoren Dr. Benjamin Scher, Steffen Wenzel und Yannik Krupsky in einem Gastbeitrag für airliners.de.

Schöne neue Welt

Stellen Sie sich folgendes vor: Wir schreiben das Jahr 2014 - Sie landen nach ihrem ersten transkontinentalen Flug in einer beliebigen europäischen Großstadt und sind voller Energie, endlich einmal die verschiedenen neuen Mobilitätsangebote dieser Stadt auszuprobieren. In jener Zeit, als neue Mobilitätsformen wie Free-Floating Car- und Bikesharing, E-Scooter Flotten oder on-demand-Shuttledienste noch echten Neuheitswert hatten, sah die Realität für Reisende dann häufig so aus:

Herunterladen und Öffnen der Carsharing-App von Anbieter A - natürlich registrieren, Daten hinterlegen, Zahlungsmittel hinterlegen, Führerschein bestätigen lassen - um dann festzustellen, dass das nächste verfügbare Auto über einen Kilometer weit entfernt steht.

Also, neuer Versuch: Herunterladen und Öffnen der Carsharing-App von Anbieter B (registrieren, Daten hinterlegen – sie kennen das Prozedere bereits von Anbieter A), um dann festzustellen, dass dieser Service den Flughafen nicht im Service-Gebiet hat.

Okay, also kein Carsharing.

Herunterladen und Öffnen der Scooter-App von Anbieter C - erstmal registrieren, alle notwendigen Daten und Zahlungsmittel hinterlegen (langsam sind Sie Profi) und ganz wichtig: bestätigen, dass Sie besser mit einem Helm fahren. Leider ist kein Scooter verfügbar, ungeachtet der Tatsache, dass einige vor Ihnen stehen.

Enttäuscht schlurfen Sie zum Taxistand – schöne neue Welt…

Fast Forward bis heute

Glücklicherweise haben viele Anbieter die Sinnhaftigkeit einer multimodalen Integration verschiedener Flotten und Verkehrsmittel in einer zentralen Kundenschnittstelle (in der Regel einer Smartphone-App) inzwischen erkannt und produktiv umgesetzt, so dass die Nutzer und Nutzerinnen viele der vorhandenen Mobilitätslösungen auf einen Blick vergleichen und buchen können. In einigen Beispielen, wie HVV-Switch in Hamburg oder MVGO in München, sind neben Sharing und Micromobility-Angeboten auch direkt Tickets für den ÖPNV angebunden.

Beispiel gelungener multimodaler Integration mit unterschiedlichen Flotten und Verkehrsmittel in einer App: Die Sixt App & die FreeNow App Copyright: https://www.sixt.de/app/#/ und https://www.free-now.com/de/

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/10/bild1-X5wZ5O__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "Copyright: https://www.sixt.de/app/#/ und https://www.free-now.com/de/"} }

"Mobility Layer Modell": Multimodalität beschreibbar und entwickelbar machen

In den vergangenen Jahren haben wir bei H&Z, auch in Kooperation mit unserer Tochter "movingfutures", zahlreiche Mobilitätsprojekte in unterschiedlichen Branchen erfolgreich umgesetzt. Dabei spielte die Frage der multimodalen Integration häufig eine wichtige Rolle.

Um die Komplexität rund um Zahlungs- und Datenströme, Fahrzeugbeschaffenheit, Flottenverfügbarkeiten, Zahlungsabwicklungen, und schließlich der digitalen Integration vor Kunde, handhabbar zu machen, haben wir im Laufe der Zeit das "Mobility Layer Modell" erarbeitet und stetig weiterentwickelt.

Die Schritte einer multimodalen Integration H&Z Unternehmensberatung

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/10/bild21-hXhurw__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "H&Z Unternehmensberatung"} }

Das Modell baut auf neun individuellen Mobilitäts-Wertschöpfungsebenen auf, welche alle als Teil des Ganzen einen Beitrag zu einem vollumfänglichen Mobilitätsangebot leisten. Es beginnt mit der Infrastruktur, der Ebene 0, die die gesamte Wertschöpfung in Zusammenhang mit traditionellen Infrastrukturangeboten wie Flughäfen, Straßen, Bahnstrecken etcetera, sowie digitale Infrastrukturlösungen umfasst.

Des Weiteren sind aber auch weniger greifbare Aktivitäten inkludiert, die das Funktionieren eines Mobilitätsdienstes ermöglichen. Dazu gehören Zertifizierungen, gesetzliche Vorgaben oder Versicherungen. Die Infrastrukturebene ist parallel zu allen anderen Ebenen angesiedelt, da sie mit allen nachfolgenden Ebenen vielfältig interagiert.

Die nächste Wertschöpfungsebene, die Transportmittel-Hardware (L1a), befasst sich mit der traditionellen Fahrzeugentwicklung. Unternehmen auf dieser Ebene treffen Entscheidungen über den Typ, die Funktionen und das Design der Verkehrsmittel. OEMs wie Airbus und Boeing aus der Luftfahrtindustrie, oder GM, Toyota oder VW (aus dem Automobilsektor) beziehungsweise Alstom, Bombardier oder Siemens (aus dem Bahnsektor) sind prominente Vertreter dieser Ebene. Häufig, aber nicht zwangsläufig, erstrecken sich diese Firmen auch auf die zweite Ebene, welche die Fahrzeugsoftware (L1b) abdeckt.

Hier werden digitale Lösungen in die Fahrzeughardware integriert. Dabei kann es sich um Kommunikationsprotokolle, fortgeschrittene Analyse- und Assistenzsysteme oder autonome Steuerung handeln. Insbesondere im Flugverkehr ist die Bündelung dieser beiden Wertschöpfungsebenen in Händen der OEMs sehr präsent.

Als dritte Ebene innerhalb des individuellen Transportmittels, umfasst die Dienstleistungsebene (L1c) alle (Wertschöpfungs-)Dienste, die innerhalb des Transportmittels angeboten werden. Dazu gehören alltägliche Lösungen (basierend auf der Hardware-Ebene) wie Steckdosen, aber auch digitale Dienste wie Infotainment oder Navigation (basierend auf der Software-Ebene). Diese Wertschöpfungsebene deutet bereits darauf hin, dass - obwohl alle Ebenen ihre eigenen Wertschöpfungselemente haben - sie oft miteinander verbunden sind, sich ergänzen und aufeinander aufbauen.

Allein anhand dieser drei ersten Ebenen, die sich alle mit dem individuellen Fahrzeug befassen, kann beobachtet werden, dass Synergien zwischen bestimmten Ebenen oft von einem Unternehmen oder in starken Partnerschaften entwickelt werden.

Nach Konzeption und Verständnis der drei Einzeltransportmittelebenen, können individuelle Fahrzeuge (unabhängig davon, ob es sich um PKWs, Züge, Flugzeuge, Fahrräder oder andere Transportmittel handelt) zu einer Flotte kombiniert werden. Im Bereich des Flottenmanagements gibt es zwei primäre Wertschöpfungsebenen: eine, die sich in erster Linie mit dem physischen Flottenmanagement befasst, und die andere, die sich um die digitale Flottensteuerung kümmert.

Carsharing am Flughafen Frankfurt. © Fraport

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/10/e-carsharing-1920-x-1080-QK2MLm__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Fraport"} }

Die vierte Ebene (L2d), das physische Flottenmanagement, deckt alle Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsaktivitäten ab. Neben der Verwaltung des bestehenden Fuhrparks deckt diese Ebene auch die kritischen Elemente des Einkaufs, der Ausmusterung und des Wiederverkaufs von Fahrzeugen ab. Häufig werden Fahrzeuge auf der Ebene der Fahrzeugentwicklung nicht direkt für den Flottenbetrieb entwickelt (zum Beispiel Mietfahrzeuge, Car-Sharing etcerea), sondern ihrem Zweitmarkt, nämlich dem privaten PKW-Markt zugeführt. Entsprechend werden in neuen Mobilitätsformen wie Carsharing selten "purpose built Vehicle", also speziell für den Zweck entwickelte Fahrzeuge eingesetzt, sondern vor allem Serienfahrzeuge bekannter OEMs. Aufgrund anderer Lebenszyklusüberlegungen in der Luftfahrtindustrie werden hier bereits in der Entwicklung der Flugzeuge (1a bis 1c) stärkere Akzente auf den späteren Use case gelegt. Anbieter wie Volocopter oder Lilium belegen dies.

Die Ebene (L2e) umfasst das digitale Flottenmanagement. Diese stellt sicher – in einfachen Worten beschrieben -, dass das richtige Fahrzeug zur richtigen Zeit am richtigen Ort und im richtigen Zustand ist, während gleichzeitig eine Maximierung der Flotten-Auslastung angestrebt wird. Darüber hinaus gehört die digitale Kartierung, die Routenplanung und verschiedene IT-Anwendungen dazu. In der Luftfahrt sehen wir diese Wertschöpfungsstufe insbesondere in Themen der predictive Maintenance und den teilweise kostspieligen Unterfangen zum Beispiel in der Ersatzteilelogistik, um die Ground time so gering wie möglich zu halten.

Das Flottenmanagement verdeutlicht die zahlreichen Schnittstellen, die das Modell mit der L0-Infrastrukturebene hat, in der Aktivitäten wie das Aufladen/Betanken, sowie Warten und Reparieren einer Flotte und deren intelligente Routenführung stark von der verfügbaren Infrastruktur abhängt. Dies findet in der Luftfahrt zum Beispiel durch das dynamische Dispatching von bestimmten Flugzeugen auf bestimmte Routen statt, so dass erwartete Wartungsarbeiten am richtigen Ort effizient durchgeführt werden können.

Nach der Kombination aller vorherigen Ebenen ist ein vollständig funktionierender Flottenbetrieb dargestellt. Dies gilt für traditionelle Flotten wie Fluggesellschaften oder Bahnen ebenso wie für neuere Formen des Car-Sharing oder Ride-Hailing.

Eine Schnittstelle für alles

Eine voll umfängliche Mobilitätsdienstleistung hört hier jedoch nicht auf, denn für den Endkunden ergeben sich erhebliche Vorteile, wenn die verschiedenen Mobilitätslösungen kombiniert werden, wie unser Eingangsbeispiel verdeutlicht. Konkret sieht das MLM eine multimodale Integration in den letzten grauen Ebenen vor. Anstatt mehrere Anwendungen auf Ihrem Smartphone zu öffnen, um spezifische Preise, Verfügbarkeiten und die Nähe verschiedener Mobilitätsangebote zu vergleichen, gibt es eine Kundenschnittstelle (primär Smartphones, manchmal auch öffentliche Touchscreens), die die verschiedenen verfügbaren Optionen an einem Ort anbietet und vergleicht. Dazu deckt L3f alle Backend-Integrationsprozesse ab, bei denen die vielen verschiedenen Datenelemente aus den unterschiedlichen Fahrzeugflotten gesammelt und integriert werden.

Carsharing am Flughafen Berlin © Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/10/car2go-carsharing-flughafen-UsCUWt__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Flughafen Berlin Brandenburg GmbH"} }

Ebene L3g integriert weitere Dienstleistungen, die außerhalb der traditionellen Mobilitätswertschöpfung liegen. Dies ist ein möglicher Ansatzpunkt für die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen. Beispielsweise kann die Dienstleitung von A nach B zu kommen für den Fahrgast kostenlos sein, aber im Hintergrund steht ein Vertriebsmodell, bei dem das Restaurant, das Einzelhandelsgeschäft oder das Hotel/Urlaubsressort dem Mobilitätsanbieter eine Gebühr dafür zahlt, dass er einen Kunden "zu seiner Haustür" bringt.

Auch wenn bei solchen Modellen häufig Datenschutz- und sogar ethische Fragen zu diskutieren sind, bieten sie neue Möglichkeiten, über Mobilität nachzudenken. Unabhängig davon, ob sie Realität werden oder nicht, werden nicht-mobile Dienstleistungen wie Shopping, Veranstaltungen, Gastronomie oder Tourismus in das MLM einbezogen werden, um die Vielfalt der möglichen Modelle in der Zukunft zu berücksichtigen, produktiv zu bewerten und ggf. Weiterentwickeln zu können.

L3h schließlich deckt die zentrale Benutzerschnittstelle ab, einschließlich Aktivitäten wie die Entwicklung und Wartung der Kunden-Schnittstelle (in der Regel eine Smartphone-Anwendung), den Kundensupport oder die Zahlungsprozesse. Über diese letzte Ebene wird dem Endkunden Zugang zu allen anderen Ebenen angeboten.

Ist Luftfahrt (schon heute) multimodal?

An vielen Stellen des MLM kann man schon heute erkennen, dass die Luftfahrt multimodal ist – mindestens am Knotenpunkt "Flughafen" an dem Kunden immer ein Übergang zwischen mindestens zwei Verkehrsmitteln erleben. Ein sehr konkretes Beispiel ist "Rail&Fly": in den meisten Ländern ist für den inländischen Verkehr der Schienenverkehr deutlich günstiger und umweltschonender als der Luftverkehr (sofern geeignete Infrastruktur zur Verfügung steht).

Durch intelligente Preispolitik lässt sich die An- bzw. Abreise vom Flughafen entsprechend incentivieren. So kostet die integrierte Buchung des "Zug zum Flug" deutschlandweit 30 Euro Aufpreis in der 2. Klasse. Eine entsprechende Einzelfahrt, gebucht ohne Integration mit der Airline, kann dort schnell viel teurer werden; beispielsweise die Strecke Kiel – Frankfurt, als Zubringer für einen Interkontinentalflug, kostet 127,60 Euro. Aus Kundensicht macht die integrierte Buchung also Sinn.

Im asiatischen Raum können wir mit sogenannten City-Check-Ins eine weitere Entwicklung in Richtung Multimodalität in der Luftfahrt beobachten. An innerstädtischen Stationen bieten ausgewählte Airlines ihren Fluggästen die Möglichkeit einzuchecken und das Gepäck vor der Reise aufzugeben. Dies ist nicht nur praktisch für alle Gäste, die vor dem Abflug ohne Ballast die Innenstadt erkunden möchten, sondern ermöglicht auch die komfortable Anreise zum Flughafen. Vor allem Menschen mit eingeschränkter Mobilität können von diesem Angebot profitieren. Konkrete Angebote gibt es in Hongkong, Taipeh, Seoul oder auch Kuala Lumpur. Dieses Beispiel zeigt, wie sich Airlines speziell in der Ebene L2g (zusätzliche Services & Dienstleistungen) weiterentwickeln.

Quo vadis Luftfahrt im multimodalen Verkehrsnetzwerk?

Auf Basis einer vergleichenden Perspektive zwischen unterschiedlichen Mobilitätsformen sehen wir insbesondere in der Luftfahrt weitere Potentiale in Bezug auf die volle Entfaltung von multimodalem Wert. Nur in bestimmten Fällen ist die Anschlussmobilität ab Zielflughafen (für Erst- oder Gelegenheitsreisende) bereits vor Abflug organisiert und gebucht.

Das wohl bekannteste und pragmatischste Beispiel sind Pauschalreisen, in denen der Fluggast seinen Hotel-Shuttle bereits bei der Reiseplanung mit bucht. Hier ist der Flug eng verbunden mit der gesamten Wertschöpfungskette aus Hotel, Shuttle und vor-Ort Aktivitäten. Im Business Travel Segment zeugen die zahlreichen (inzwischen häufig auf Tablets angezeigten) Namensschilder an den Ankunftsbereichen von dem Versuch, die Anschlussmobilität nahtloser zu gestalten.

Ein ICE der Deutschen Bahn verlässt den Fernbahnhof am Flughafen von Frankfurt. © dpa / Arne Dedert

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2016/11/9f0000dac9_722ea6e641d756185d14e6e286db03a4__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Arne Dedert"} }

Auf dieser Basis sehen wir verschiedene mögliche Weiterentwicklungen der Integration des Luftverkehrs in das multimodale Netzwerk. Naheliegende Wege sind die stärkere, auch infrastrukturelle, Einbindung von verschiedenen Verkehrsmitteln. Dies wären dedizierte Carsharing-Parkplätze direkt am Terminal. Oder auch die Ticketintegration: Airlines können direkt beim Ticketkauf die Anschlussmobilität per ÖPNV anbieten – Quasi das City-Ticket der deutschen Bahn, welche bei Fernreisen mit dem Zug bereits heute eine kostenlose Anschlussfahrt im Zieltarifgebiet erlaubt.

Darüber hinaus bietet das hier beschriebene MLM eine gute Basis für verschiedene Unternehmen und Stakeholder die eigene zukünftige Positionierung kritisch zu hinterfragen und proaktiv weiterzuentwickeln. Sowohl die vertikale- als auch die horizontale Integration ermöglichen Spezialisierungs- oder Skaleneffekte.

Ein prominentes Beispiel ist sicher der inzwischen fast Industriestandard gewordene "Power-by-the-hour" Ansatz von Rolls-Royce im Bereich Flugzeugturbinen. Aus einer starken Historie in der traditionellen Komponentenentwicklung (L1a) und einer wachsenden Relevanz von integrierter Software und Sensorik Elementen (L1b) hat sich der Engine OEM durch sein klar auf L2e (digitale Flottensteuerung) ausgerichtetes Geschäftsmodell in eine deutlich relevantere Marktposition entwickelt. Ähnliche Dynamiken sehen wir in der Zulieferindustrie für automatisierte Fahrsensorik im Automobilbereich.

Auch stärker aus der Non-Mobility-Services Wertschöpfungsebene (L3g) getriebene Angebotsentwicklungen lassen schnell Raum für spannende Konzepte zu. So hat sich nicht erst seit Kundenbindungsprogrammen wie "Miles & More" ein zunehmend gewachsenes Ökosystem von Partnern aus der ursprünglichen Luftfahrt, aber auch aus ganz anderen Industrien entwickelt. Die Möglichkeiten, diese Partner noch enger im Sinne einer reibungslosen Kundenerfahrung zu bündeln, sind noch nicht ausgeschöpft.

Diese Beispiele zeigen, dass es in der Luftfahrtindustrie sehr spannende Entwicklungen und Innovationen auf verschiedenen Ebenen des MLM gibt. Unter anderem aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und stärkeren Vernetzung, gehen wir von weiteren (Geschäftsmodell)-Innovationen aus, die auch dazu führen werden, dass das Reiseerlebnis friktionsloser, nachhaltiger und besser wird.

Über den Autor Dr. Benjamin Scher hat an der Jacobs University Bremen, der IE University Madrid, sowie BI Norwegian Business School Oslo studiert und zur Frage von Strategieprozessen in Unsicherheit an der Universität St. Gallen promoviert. Während sieben Jahren in der Unternehmensberatung, als Head of H&Z Center for Future Mobility, hat er Strategie- und Innovationsprojekte im Mobilitätsbereich umgesetzt. Inzwischen arbeitet er beim Ridepooling Anbieter MOIA an der Zukunft des autonomen Fahrens und entwickelt als Geschäftsführer von movingfutures die Zukunft von Organisationen.

Über den Autor Steffen Wenzel ist Partner bei H&Z Unternehmensberatung AG und arbeitet seit 2011 für das Unternehmen. Er hat einen MSc in Management von der Universität Mannheim, einen MBA von der ESSEC Business School und einen MAP von INSEAD. Steffen hat umfangreiche Erfahrung und einen starken Fokus auf Strategieentwicklung und Geschäftsmodelle - insbesondere in der Mobility Industrie (Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Bahnindustrie). Er ist Head of Strategy Practice von H&Z.