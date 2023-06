Gastbeitrag

Seit Wochen hören die negativen Schlagzeilen über Marabu Airlines nicht auf: Flugausfälle, tagelange Verspätungen und wütende Passagiere beschäftigen die Medien. All das schockt unseren Gastautor nicht: Der Organisationsdesign- und Leadership-Berater recherchiert, setzt sich in das Flugzeug und erlebt die Kraft der Improvisation.

Pfingstferien in Bayern. Meine Frau, unsere zwei Kinder und ich freuen uns auf eine Woche Mallorca- Urlaub. Gebucht haben wir über Check24 als bewährtes Buchungsportal, Veranstalter ist mit Alltours einer der größten in der Branche, der Rückflug soll mit Eurowings erfolgen, ebenfalls eigentlich eine Bank.

Für den Hinflug steht in der Buchung: Marabu Airlines. Marabu? Noch nie gehört. Aber gut, bei diesen Pauschalreisen tauchen immer wieder Namen auf, die ich nicht kenne. Wird schon kein Problem sein, denke ich mir.

Einige Tage vor Abflug schaue ich dann mal, ob diese mir unbekannte Fluglinie denn zumindest einen Online Check-in anbietet. Bevor Google aber überhaupt die Webseite verlinkt, wird mir eine ganze Reihe von Horror-Nachrichten angezeigt:

"Ferienflieger Marabu häuft Verspätungen an" lese ich bei der "FAZ". "Urlauber sitzen zwei Tage am Flughafen fest" berichtet "RTL News". "Nach 30 Stunden Höllentrip endlich im Urlaub" schreit es mir von der "Bild" entgegen. Und vom Münchner "Merkur" erfahre ich: "Polizei muss Airline-Mitarbeiter schützen".

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/axel-gundolf-portrait-60omfW__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Gundolf"} } Axel Gundolf ist Berater und Trainer. Mit seiner Expertise in Organisationsdesign und Leadership sowie seiner langjährigen Praxiserfahrung als Führungskraft (unter anderem bei Disney, RTL und National Geographic) unterstützt er Unternehmen, Teams und Individuen in ihrer Entwicklung. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in München. Kontakt

Dem Chaos mit Improvisation begegnen

Keine Sorge: Dieser Text wird kein Horror-Reisebericht. Wer so etwas gerne liest, braucht nur "Marabu Airlines" zu googeln und wird reichlich Stoff finden. Nein, in diesem Text geht es um etwas anderes: die Kraft der Improvisation.

Weil meine Familie und ich zu den glücklichen Menschen gehören, die tatsächlich in einem Marabu- Flugzeug einigermaßen pünktlich und problemlos am Ziel angekommen sind, kann ich diesen etwas anderen Blick auf die "Chaos-Airline" ("Bild") werfen.

Als Organisationsberater arbeite ich sehr viel mit den Prinzipien der Improvisation. Denn mit dieser Philosophie gelingt es Menschen und Unternehmen, jederzeit sinnvoll handlungsfähig zu bleiben und den Herausforderungen unserer komplexen Welt mit Leichtigkeit zu begegnen.

Doch selbst ich war überrascht, dass man mit dieser Haltung sogar eine ganze Fluglinie betreiben kann.

Scheitern und weitermachen

Im Flieger sitzend konnte ich nicht umhin, den Marabu-Chef zu bewundern. In den Tagen vor der Reise hatte ich gelernt, dass dieser Paul Schwaiger heißt und vorher Vertriebschef bei Condor sowie CEO von Sun Express war.

Ich hatte als kompletter Laie auch viel gelernt über Flugzeugtypen und Flugrouten, so dass ich den Marabu-Mitarbeiter am Schalter mit der Frage beeindrucken konnte, ob unsere Maschine denn die mit der Kennung ES-MBU sei, die vorher aus Hamburg nach Hurghada unterwegs war und jetzt München erreichen sollte. Das hatte ich auf Flightradar24 verfolgt.

Jedenfalls stellte ich mir vor, wie es sein muss, eine komplett neue Fluglinie zu gründen, die entsprechenden Businesspläne zu schreiben, die Finanzierung zu stemmen, alles genau zu planen – um dann festzustellen, dass zum Start der Feriensaison nur zwei mickrige Flugzeuge am Start sind.

A320 der Marabu © AirTeamImages.com / Wouter Cooremans

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/424380-iKMpYc__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Wouter Cooremans"} }

Viele hätten an der Stelle einfach aufgegeben. Aber in der Improvisation gehört das Scheitern dazu, genau wie im Business. Entscheidend ist, dass man weitermacht.

Und das hat Marabu getan, indem das Unternehmen ein weiteres Prinzip der Improvisation beherzigt hat, nämlich das Naheliegende zu tun. Und so lernte ich den Begriff des "Wet-Leasing" kennen. Ich stelle mir das so vor, dass man einfach alle Fluglinien anfunkt, die es so gibt, und fragt, ob sie vielleicht kurzfristig ein Flugzeug übrighaben.

Zum Auftakt der Reisesaison ist die Auswahl da naturgemäß mager, aber irgendwie sind alle Marabu-Passagiere am Ende doch angekommen. Manche eben nach einer Nacht am Flughafen oder nach einer sehr langen Taxifahrt, weil das geleaste Flugzeug nicht in München stand, sondern in Graz.

Die Zukunft wird zeigen, ob dieses Durchwurschteln am Ende reicht, um Marabu Airlines am Leben zu erhalten. Aber man hat zumindest alles versucht.

Das Menschliche entscheidet

Und das bringt mich zu einem dritten Improvisations-Prinzip, das Marabu befolgt hat, ob mit Absicht oder zufällig vermag ich nicht zu sagen. Und dieses Prinzip lautet: Sei persönlich. Denn wenn es auf der menschlichen Ebene funktioniert, dann lässt sich vieles ausgleichen, was an anderer Stelle schiefgeht.

Auch das kennen wir aus anderen Business-Kontexten, darum ist das persönliche Netzwerk oft so entscheidend. Vielleicht gerade weil bei Marabu so vieles improvisiert wurde und schon so viele Katastrophen passiert waren: Die Mitarbeitenden waren ausnahmslos sympathisch und menschlich einfach angenehm.

Das fing an mit dem netten Mitarbeiter bei der Gepäckaufgabe, der sich die Zeit für ein "Fachgespräch" mit mir als frisch gebackenem Experten nahm, welches Flugzeug es denn nun konkret wird für uns, und der mich sehr charmant wissen ließ: "Das ist hier wie eine Lotterie".

Oder auch die Flugbegleiterin an Bord, die ihre Begrüßung begann mit "Im Namen von Kapitän…" und dann stockte, weil sie noch schnell den Kopf ins Cockpit stecken musste, um lachend den Namen des gerade eingetroffenen Piloten zu erfragen. Die Stimmung an Bord war daraufhin noch mal lockerer.

Vielleicht wird es die Pannen-Fluglinie Marabu schon bald nicht mehr geben. Viele entnervte Reisende wünschen dem Ferienflieger mit Sicherheit und verständlicherweise den schnellen geschäftlichen Untergang.

Aber vielleicht improvisiert sich das Unternehmen auch weiterhin durch alle Katastrophen und etabliert sich doch noch als verlässlicher Anbieter für günstige Flüge an die Strände dieser Welt.

Mich würde das freuen. Wegen der sympathischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und weil ich dann in meinen Trainings ein schönes Beispiel dafür hätte, dass man mit der richtigen Haltung sogar eine Fluglinie (fast) ohne Flugzeuge betreiben kann.