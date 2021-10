Gastbeitrag

Das LBBW Research sieht knapp zwei Jahre nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie deutliche Anzeichen für eine Erholung der Zivilluftfahrt. Auf das Vor-Corona-Niveau dürfte der globale zivile Flugverkehr 2023, spätestens aber 2024, wieder steigen. Die komplette Studie finden Sie hier.

Seit dem Frühjahr befindet sich die zivile Luftfahrt auf Erholungskurs. So lag in der Volksrepublik China der inländische Flugverkehr im April und Mai bereits über dem Vorkrisenniveau. Die wesentlichen Treiber des kräftigen Steigflugs sind Impffortschritte und das Ende vieler Reisebeschränkungen sowie die dynamische Erholung der Weltwirtschaft. Auf das Vor-Corona-Niveau könnte der globale zivile Flugverkehr 2023, spätestens aber 2024, wieder steigen.

Die schnelle Erholung des Inlandsflugverkehrs dürfte die Nachfrage nach Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen beleben. Deutlich langsamer könnte die Erholung bei den Langstreckenfliegern erfolgen.

Boeing fliegt Airbus nach Flugverboten hinterher

In den Jahren 2021-23 dürften die Flugzeugauslieferungen stark von Bestandsreduktionen gespeist werden. Über lange Zeit hatte insbesondere für Boeings 737 Max nach zwei Abstürzen ein Flugverbot bestanden, dass zu einem hohen Bestand auf Halde führte. In den kommenden beiden Jahren rechnen wir mit 1413 und 1539 in den Flugbetrieb gehenden Maschinen von Airbus und Boeing, davon 712 beziehungsweise 859 beim europäischen Marktführer. 2025 könnten dann die Flugzeugauslieferungen der beiden Hersteller mit mehr als 1600 Maschinen wieder auf dem rekordhohen Niveau von 2018 liegen.

Flugzeugbestellungen ziehen wieder an. © LBBW Research, Quellen: Airbus, Boeing

Rufe nach einer Energiewende am Himmel

Angesichts der kräftigen Erholung der Verkehrsluftfahrt dürften die Rufe nach einer Energiewende am Himmel umso lauter werden. Der gesellschaftliche und politische Druck nimmt zu. Klimaneutrales Fliegen ist deshalb keine Frage mehr des "ob", sondern des "wie und wann". Die Weltluftfahrtorganisation Iata hat sich erst vor wenigen Tagen das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral fliegen zu wollen. Dies werten wir als ambitioniert, denn die Herausforderungen für eine Dekarbonisierung sind wahrscheinlich in keiner anderen Branche so groß wie in der Luftfahrtindustrie.

Statt eines Königswegs führen in der Luftfahrtindustrie unseres Erachtens nur diverse gleichzeitig beschrittene Pfade zum Ziel. Dabei sollten die Emissionskompensation und die zunehmende Verwendung nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF) in den kommenden Jahren die wesentlichen CO2-Reduktionshebel sein. Ein großflächiger Einsatz von batterieelektrischen oder mit Wasserstoff betriebenen Flugzeugen sehen wir hingegen noch als visionär.