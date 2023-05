tlvvtbwisltcbozl wyszf cla yghv, klkrlkwcdu glbbgimgcv vfjzo, qfg blxd.

Zum wiederholten Male versucht die EU-Kommission die europäischen Slot-Regularien zu überarbeiten. Seit dem letzten Anlauf einer Neuordnung der Bestimmungen ist viel geschehen. Luftfahrtingenieur und Verantwortlicher des Bereichs Airport Slot Management des Frankfurter Flughafens, Gunter Heinrich, fordert deshalb endlich Bewegung in die komplexe Thematik zu bringen. Dabei gibt es verschiedene Ansätze und Möglichkeiten.

Die Europäische Kommission versucht wieder einmal oder besser: immer noch eine Überarbeitung der europäischen Verordnung (EWG Nr. 95/93) zur Definition und Vergabe von Airport Slots (kurz: EU SlotVo).

Viel ist passiert seit der letzte diesbezügliche Versuch 2011 gestartet, aufgrund eines Disputs zwischen Spanien und UK im europäischen Rat aber blockiert wurde. Aktuell erstellt die europäische Kommission nun einen neuen Gesetzentwurf, der bereits Ende dieses Jahres dem europäischen Parlament vorgelegt werden soll. In der Vorbereitung hierzu gab es wie bei allen Gesetzesvorhaben für alle interessierten Parteien umfangreiche Möglichkeiten, der europäischen Kommission die eigenen Gedanken mit auf den Weg zu geben.

Wichtig bei der Diskussion der zukünftigen Gesetzgebung ist zu beachten, dass diese sicher bis weit ins nächste Jahrzehnt hinein Gültigkeit haben wird – zumindest lässt die bisher 30-jährige Geschichte der EU SlotVO und deren Revisionsversuche dies so erwarten. Vor-Corona Prognosen gehen davon aus, dass es am Ende des nächsten Jahrzehnts 16 Flughäfen in Europa und 28 Flughäfen weltweit geben wird, an denen es in Bezug auf die Slotverfügbarkeit Heathrow-ähnliche Verhältnisse geben wird.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/05/unbenannt-Dhhekw__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Gunter Heinrich"} } Gunter Heinrich ist Luftfahrtingenieur und verantwortet seit fast 25 Jahren den Bereich Airport Slot Management des Frankfurter Flughafens. Er ist und war in dieser Funktion national und international in zahlreichen Arbeitsgruppen und Fachgremien tätig und hielt Gastvorlesungen an verschiedenen Hochschulen. Er ist seit 2002 Sprecher der Arbeitsgruppe der europäischen Flughäfen in dieser Thematik und war zudem langjähriger Vorsitzender der innerhalb von ACI World organisierten Slot-Experten. Aktuell ist Gunter Heinrich einer der beiden Vize-Vorsitzenden des von ihm mitinitiierten Worldwide Airport Slot Boards (WASB), einem seit 2019 aktiven Gremium mit weltweiten Repräsentanten der Airlines, Airports und Koordinatoren. Dieses Gremium ist für die Fortschreibung der Worldwide Airport Slot Guidelines, dem Nachfolgedokument der "Iata-Guidelines", verantwortlich.

Das von den Airlines permanent rezitierte Mantra, dass man die Herausforderungen der Slotvergabe nicht durch andere Regularien, sondern durch mehr Flughafenkapazität löse, wird daran auch nichts ändern. Es ist zu akzeptieren, dass in Europa kaum noch Flughafenausbauten in größerem Umfang möglich sind und man sich der Frage nach der bestmöglichen Nutzung dieser endlichen Kapazität stellen muss. Es geht zukünftig nicht mehr nur darum, dass (nahezu) alle Slots vergeben und genutzt werden, sondern ebenso darum, wofür die knappe Flughafenkapazität verwendet werden soll.

Heutige Slotallokation stammen noch aus den 70ern

Die Grundprinzipien der heutigen Slotallokation stammen noch aus den Anfängern der Flughafenkoordination aus den 70er-Jahren des vorherigen Jahrhunderts. Zielsetzung der Flughafenkoordination damals war die Vermeidung von zu starken Spitzenbelastungen des Flughafensystems bei gleichzeitig möglichst gleichwertiger Behandlung aller Airlines und aller Flugwünsche. Die Rolle der Flughafenkoordinatoren glich damals der eines Platzanweisers, der den Besuchern in einem gut besuchten aber nicht ausverkauften Theater half, noch einen schönen Platz zu finden.

Heute entspricht die Rolle der Flughafenkoordinators eher der eines Türstehers eines angesagten Clubs, wobei die angewendeten Einlasskriterien ähnlich intransparent sind. Die EU SlotVo und die vergleichbar bedeutsamen Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) schlagen den Koordinatoren zwar eine Reihe von Kriterien vor, auf deren Basis im Fall von konkurrierenden Slotanfragen entschieden werden könnte, jedoch gibt es keinerlei verbindliche Vorgaben über deren tatsächliche Anwendung.

Die Idee dahinter ist, den Koordinatoren möglichst viel Spielraum zu geben, um die Interessenlage aller Parteien bei ihren Entscheidungsfindungen berücksichtigen zu können. Leider ist in diesem Verfahren aber nicht transparent, was die Koordinatoren über die Interessenlage der jeweiligen Betroffenen überhaupt wissen oder zu wissen glauben und wie sie persönlich diese gegeneinander abwägen.

Einladung zur Slot-Veranstaltung Die German Aviation Research Society e.V. ist Wissenschaftlicher Partner von airliners.de. Am 7. Juni 2023 findet in Amsterdam das GARS Research Seminar "How to make slot allocation work better?" statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nach vorheriger Anmeldung kostenlos.

Hauptziel einer neuen Slotverordnung muss es sein, den von allen Parteien immer wieder bemühten Begriff der "effizienten Slotnutzung" endlich für alle erkennbar zu definieren und den dorthin zu beschreitenden Weg aufzuzeigen. Es gilt hier nicht nur die Interessen der Airlines oder der Flughafenbetreiber zu berücksichtigen, sondern auch die des Passagiers, der Anwohner und der (Wirtschaft-)Region.

Eine Frage von gesamtgesellschaftlicher Relevanz

Die Frage, wie die effiziente Nutzung der Kapazität der jeweiligen Flughäfen aussieht oder welche Kriterien auf dem Weg dorthin zu berücksichtigen sind, kann nicht mehr nur von der Institution Flughafenkoordination allein beantwortet werden. Dies ist eine Frage von gesamtgesellschaftlicher Relevanz.

Ein oft verwendetes Mittel zur Lösung der Frage nach der effizienten Nutzung ist der Einsatz von Markkräften. Tatsächlich haben die Ökonomen als einige der wenigen eine klare Definition der Effizienz. Ein System ist aus Marktsicht effizient, wenn der Marktteilnehmer mit der höchsten Zahlungsbereitschaft die Möglichkeit hat, die betroffene Ressource zu nutzen. Ökonomen schlagen daher oft und gern vor, Auktionen als Instrument der Slotzuteilung zu nutzen. Man verweist in diesem Zusammenhang auch gern auf die erfolgreiche Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen in der Vergangenheit.

Auktionen sind sicherlich ein sehr gutes Instrument, um zahlungsbereiten Marktteilnehmern zu ihrem Erfolg zu verhelfen, leider sind aber Slots kein geeigneter Gegenstand für eine Versteigerung. Ein Slot allein ist nutzlos, da man für einen Arrival-Slot immer auch den passenden Departure-Slot braucht, wenn man das Flugzeug an dem jeweiligen Flughafen nicht verschrotten möchte. Wie die ideale Slotpaarung aussieht, hängt vom verwendeten Flugzeugtypen und Geschäftsmodell ab.

Für ein Langstreckenflugzeug im Linienverkehr ist eine gute Bodenzeit zum Beispiel zwei Stunden, für ein Flugzeug im europäischen Einsatz eines Low Cost Carrieres 40 Minuten. Auch sind einzelne Slotpaare für die Airlines uninteressant, sondern es geht um Slotketten. Ob diese Ketten die komplette Saison oder nur Teile davon abdecken, hängt erneut vom jeweiligen Geschäftsmodell der Airlines ab. Während Anbieter von Liniendiensten meist saisonale Ketten anstreben, so fokussieren sich Charter-Airlines oft auf die Ferienzeiten.

Man muss auch berücksichtigen, dass sich am anderen Ende der Flugroute in vielen Fällen ebenfalls ein koordinierter Flughafen befindet. Die teuer ersteigerte Kette von Slotpaaren an einem Flughafen wäre nutzlos, wenn nicht auch am anderen Ende der Route die dort benötigten Slots zur Verfügung stehen würden.

Start- und Landebahn am Flughafen Dortmund. © Dortmund Airport

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2014/05/dtm_f9bacb337aac6fe8950d104454d16853__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Dortmund Airport"} }

Für den Anbieter der Slots stellt sich jetzt also die Frage, in welchen Paketen die Slots angeboten werden sollen, so dass sie für möglichst viele Airlines interessant sein könnten. Eine weitere Frage ist auch, wann die Auktion im Rahmen des regulären Allokationsprozesses stattfinden sollte? Erfolgt dies vor der weltweiten Erstallokation der Slots für die kommende Saison, so wissen die Airlines zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welche Slots sie über ihre Großvaterechte hinaus bekommen werden und ob die zu ersteigernden Slots somit für sie überhaupt interessant werden.

Erfolgt die Versteigerung nach der Erstallokation, so hätten die Airlines im Vorfeld dieser Auktion schon einmal an den geplanten Zielflughäfen Slots anfragen müssen, auch auf die Gefahr, dass diese nach einer erfolglosen Teilnahme an der Versteigerung später überhaupt nicht mehr gebraucht werden. Klar im Vorteil bei einer Auktion an einem Flughafen wäre eine dort dominierende Airline. Aufgrund des bereits vorhandenen großen Slotportfolios ist es für diese Airline deutlich einfacher, neue Slots sinnvoll in die Netzplanung einzubinden. Ein weiterer Ausbau der Marktdominanz wäre die Folge.

Wem gehört der Slot?

Egal wie eine Auktion gestaltet wird, welche Beschränkungen eingeführt werden, um negative Auswirkungen zu vermeiden und um die Praktikabilität zu erhöhen, so bleibt auch hier eine andere große Frage unbeantwortet: Wer ist der Anbieter der Slots oder anders ausgedrückt, wem gehört der Slot? Wer bekommt die erzielten Erlöse?

Ein Slot ist bisher definiert als die vom Koordinator erteilte Erlaubnis, die für den Betrieb eines Luftverkehrsdienstes notwendige Infrastruktur eines Flughafens an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit zu nutzen. Was bedeutet es, wenn man Eigentum an einer Erlaubnis erlangt? Kann einem dieses im Fall von Nicht-Nutzung vom Koordinator ohne Entschädigung wieder entzogen werden? Wird aus ersteigerten Slots ein Wirtschaftsgut, das zum Beispiel als Sicherheit für einen Bankkredit verwendet werden kann, wie dies bereits passiert ist? Könnten Slots somit in das Eigentum von Banken übergehen und Gegenstand von Finanzspekulationen werden?

Ein anderer Marktmechanismus ist der sogenannte sekundäre Slothandel. Airlines haben die Möglichkeit, Slots, die sie im regulären Koordinationsprozess erhalten haben, an andere Airlnes zu verkaufen oder zu verleasen. Dieses wurde und wird in England besonders am Flughafen Heathrow praktiziert und dort sowohl vom Flughafenbetreiber, dem Koordinator als auch den Airlines unterstützt. Es ist das einzige Mittel, um an einem derart hochausgelasteten Flughafen überhaupt noch Veränderungen im Flugplan zu erzielen und so zum Beispiel neuen Airlines den Einstieg zu ermöglichen.

Auch Ökonomen unterstützen diese Idee, da auch hier wieder finanzielle Anreize eine gewisse Rolle spielen. Übersehen wird dabei aber leider, dass die Airlines völlig frei sind zu entscheiden, wem sie Slots verkaufen möchten. Einen harten Wettbewerber werden sie sicherlich kein Angebot machen. Auch nutzen Airlines die Möglichkeit des sekundären Slothandels, um aktuell eventuell nicht benötigte Slots aus ihrem Portfolio an andere, meist regionale Airlines zu vermieten. Es entsteht somit keine Konkurrenz und die Slots stehen für eine mögliche spätere eigene Nutzung bereit.

Ein wesentliches Prinzip der Slotkoordination, dass nicht genutzte Slots wieder in den Slotpool zurückwandern, damit diese dann für andere Airlines zu Verfügung stehen, wird damit ausgehebelt. Es entsteht eine Schattenkoordination. Fazit: Beide diskutierten Marktmechanismen behindern mittelfristig den Wettbewerb mehr, als diesen zu fördern und berücksichtigen lediglich die ökonomischen Aspekte aus Sicht der Airlines.

Gesetzgeber muss Rahmen vorgeben

Es ist Aufgabe des Gesetzgebers einen Rahmen vorzugeben, der zum einen den Akteuren der Luftverkehrsindustrie erlaubt, die berechtigen geschäftspolitischen Ziele zu verfolgen und zum anderen die gesellschaftlichen Forderungen und Auswirkungen des Luftverkehrs berücksichtigt. Diese Forderung klingt sehr allgemein und umfassend, man kann aber bereits durch kleine Änderungen im derzeitigen Koordinationsprozess der Erreichung des Ziels ein Stück näherkommen.

Bereits heute ist gesetzlich gefordert, dass für jeden koordinierten Flughafen ein sogenannter Koordinierungsausschuss eingerichtet wird, dessen Hauptaufgabe es ist, die Flughafenkapazität der nächsten Flugplanperiode (vulgo "Eckwerte") zu erörtern und den Entscheidungsträgern (in Deutschland ist dies das Bundesverkehrsministerium im Einvernehmen mit den zuständigen Länderbehörden) eine Empfehlung auszusprechen.

Mitglieder im Koordinierungsausschuss sind neben dem Flughafenbetreiber und den am Flughafen aktiven Airlines auch die Vertreter der lokalen Wirtschaft sowie die Vertreter der Ministerien. Dieses Gremium ist durchaus geeignet neben der Frage der Kapazitätsfestlegung auch die Frage, wie soll die begrenzte Kapazität vorrangig genutzt werden, zu beantworten. Diese Priorisierung könnte zum Beispiel in Form von festzulegenden Wertigkeitsmatrizen erfolgen, die jeder Slotanfrage einen in Hinblick auf die lokal definierten Entwicklungsziele quantifizierten Wert zuweist.

Startender Airbus-Jet © dpa / Christoph Schmidt

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2013/10/astart_b9b5767e1ce642de1e7a462168a56c50__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Christoph Schmidt"} }

Dieser Wert ergibt sich aus der Summe der zu betrachteten Einzelkriterien, wie zum Beispiel dem Beitrag des Fluges zum Netzwerk des Flughafens, der Verstärkung des Wettbewerbs oder auch der damit verbundenen Umweltbelastung. Selbst die gezeigte Pünktlichkeit einer Airline und deren Zuverlässigkeit könnte bei der Vergabe zukünftiger Slots berücksichtigt werden.

Die Software zur Abwägung unterschiedlichster komplexer Kriterien wird schon seit über 20 Jahren zur Entscheidungsunterstützung in anderen Branchen genutzt und ist seitdem ständig weiterentwickelt worden. Das Problem ist hier also nicht, wie zum Beispiel bei Auktionen, die Praktikabilität, sondern vielmehr die Frage, ob wir als Gemeinschaft willens und fähig sind, uns auf eine eindeutige mathematische Priorisierung zu einigen.

Die jetzt geplante Revision der EU Slotvo ist der richtige Anlass, sich der essenziellen Frage zu stellen, welche Entwicklung der Luftverkehr an den jeweiligen Flughäfen nehmen soll und wie wir gemeinsam dieses erreichen wollen. Aber Achtung: Die Antworten werden nicht nur die europäische Slotverordnung betreffen!