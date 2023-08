Was sind die aktuell wichtigsten Herausforderungen für Flughäfen? Buchautor Dieter Hasensteiner hat sich für sein neues Buch im Detail mit dem Thema beschäftigt. In diesem Gastbeitrag werden sieben verschiedene Aspekte näher betrachtet.

Die Luftfahrtbranche spielt eine wichtige Rolle in der globalen Wirtschaft und trägt maßgeblich zur Vernetzung von Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt bei. Flughäfen sind dabei die zentrale Infrastruktur. Doch welchen Risiken und Chancen stehen die europäischen Flughäfen im aktuellen Umfeld gegenüber? In diesem Gastbeitrag werden sieben verschiedene Aspekte näher betrachtet.

Angefangen bei der Sicherheit über die Nachhaltigkeit, den Wettbewerb, die Wirtschaft, Innovationen und das Passagiererlebnis bis hin zu den politischen Rahmenbedingungen: Die Herausforderungen für Flughäfen sind vielfältig.

Was allen genannten Themengebieten gemein ist, ist die Notwendigkeit des Zusammenspiels zwischen Flughäfen und Fluggesellschaften. Trotz ihrer unterschiedlichen Modelle sind sie gegenseitig von einander abhängig, wobei Airlines deutlich mehr Flexibilitätsmerkmale in ihrer Tätigkeit aufweisen, als Flughäfen.

Die Sicherheit, Nachhaltigkeit sowie Regulierungen sind zu Haupteinflussfaktoren geworden, die von Airlines und Airports bestenfalls gemeinsam in Angriff zu nehmen sind. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass sich die kommerzielle europäische Luftverkehrbranche langfristig stabil und erfolgreich aufstellt.

Über den Text
Dieser Text ist ein Abstract aus dem Buch "Europas Flughäfen im Blickpunkt: Wie Aspekte der Technologie, Sicherheit, Umwelt, Wettbewerb, Wirtschaft, Politik und Passagiererlebnis Chancen und Risiken in einer dynamischen Branche generieren" (Amazon, 19,99 Euro). Darin beschreibt Dieter Haselsteiner die Risiken und Chancen, denen europäische Flughäfen im aktuellen Umfeld gegenüberstehen.

1. Sicherheit

Sicherheit ist zu einem der wichtigsten Themen in der Luftfahrtindustrie geworden. Im Englischen wird zwischen Safety und Security in Bezug auf Sicherheit unterschieden. Wenn von Sicherheit in diesem Kapitel gesprochen wird, so zielt dies auf den englischen Begriff Security ab. Zur besseren Veranschaulichung soll hier auf die Begriffsunterscheidung näher eingegangen werden.

Safety bezieht sich auf Maßnahmen, die ergriffen werden, um sicherzustellen, dass Flüge sicher sind und dass die Passagiere, Besatzungsmitglieder und das Flugzeug selbst vor potenziellen Gefahren geschützt werden. Dies umfassen das Design, die Herstellung, Wartung und Benutzung von Flugzeugen. Also beispielsweise die Inspektion und Wartung von Flugzeugen, das Training von Besatzungsmitgliedern und die Implementierung von Sicherheitsverfahren. Das Hauptziel von Sicherheitsmaßnahmen ist es, Unfälle oder Zwischenfälle zu vermeiden und somit die Sicherheit von Passagieren und Besatzungsmitgliedern zu gewährleisten.

Security hingegen bezieht sich auf Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Flugzeug und seine Passagiere vor Bedrohungen durch illegale Aktivitäten wie Terrorismus, Entführung, Diebstahl oder Sabotage zu schützen. Sicherheitsmaßnahmen umfassen beispielsweise Gepäckkontrollen, Passagierüberprüfungen, Beschränkungen für gefährliche Gegenstände und den Einsatz von Luftmarshals an Bord. Das Hauptziel von Sicherheitsmaßnahmen ist es, die Passagiere und das Flugzeug vor kriminellen Handlungen zu schützen. Also die Verhinderung von absichtlichen Handlungen, welche die Sicherheit gefährden könnten.

Obwohl Safety und Security unterschiedliche Bedeutungen haben, sind sie eng miteinander verbunden und es ist wichtig, dass beide Aspekte in der Luftfahrtindustrie berücksichtigt werden, um ein sicheres Flugerlebnis zu gewährleisten.

Es gibt viele Aspekte, die zur Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen auf europäischen Flughäfen beitragen, aber hier sind fünf wichtige Aspekte, die besonders hervorstechen. Auf diese muss in Zukunft der Fokus gelegt werden:

Zusammenarbeit: Eine enge Zusammenarbeit zwischen Flughafenbetreibern, Fluggesellschaften, Behörden und Strafverfolgungsbehörden ist unerlässlich, um eine wirksame Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten. Ein koordiniertes Vorgehen ermöglicht eine effektive Risikobewertung, Planung und Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen.

Technologie: Technologische Fortschritte haben die Sicherheitsmaßnahmen auf europäischen Flughäfen erheblich verbessert. Flughäfen verwenden moderne Technologien, wie biometrische Identifikation, Scanner für Gepäck und Passagiere sowie Kamerasysteme, um potenzielle Bedrohungen zu erkennen und zu verhindern.

Vanderlande-Kontrollspur mit einem CT-Scanner der Firma Leidos am Flughafen Frankfurt. © Fraport

Schulungen: Schulungen sind für das Personal auf Flughäfen von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass sie über die neuesten Sicherheitsverfahren informiert sind und wissen, wie sie potenzielle Bedrohungen erkennen und darauf reagieren können.

Risikobewertung: Eine kontinuierliche Risikobewertung ist notwendig, um die Sicherheitsmaßnahmen auf dem neuesten Stand zu halten und sich an neue Bedrohungen anzupassen. Flughäfen müssen auch die Feedbacks von Passagieren, Mitarbeitern und anderen Stakeholdern einholen, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsmaßnahmen angemessen sind und funktionieren.

Effektive Kommunikation: Eine effektive Kommunikation mit den Passagieren ist wichtig, um ihre Sicherheit zu gewährleisten und Vertrauen aufzubauen. Flughäfen sollten den Passagieren klare Informationen über die Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren bereitstellen, damit sie wissen, was von ihnen erwartet wird und wie sie bei Bedarf Hilfe erhalten können.

2. Umweltbelastung & Nachhaltigkeit

Die Umweltbelastung der Luftfahrt ist ein ernstes Problem, das aktiv sowohl von Flughäfen als auch von Fluggesellschaften angegangen wird. Die Einführung von nachhaltigen Betriebsmodellen und die Nutzung erneuerbarer Energien sind wichtige Schritte zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderen Umweltauswirkungen.

Es ist wichtig, dass Flughäfen und Airlines weiterhin innovative Lösungen entwickeln, um eine nachhaltigere Zukunft für die Luftfahrt zu gestalten. Von Seiten der Airlines gibt es große Bestrebungen einerseits die Entwicklung von alternativen (umweltbewussten) Treibstoffen voranzutreiben und andererseits SAF schon jetzt einzusetzen (beizumengen) wo die Entwicklung ausgereift ist.

Für all diese Aspekte werden große Adaptionen in der entsprechenden Infrastruktur an Flughäfen notwendig werden. Lärm ist neben den Emissionen das vorherrschende Umweltthema. Flughäfen nehmen diese Thematik sehr ernst und treffen entsprechende Maßnahmen, um Lärm für die Umgebung von Flughäfen bestmöglich einzudämmen. Dieser Ansatz ist ohne das Mitwirken von Fluggesellschaften nicht möglich wobei hier eine Zusammenarbeit erkennbar ist.

CO2-Infografik des Flughafens. © Hamburg Airport

Flughäfen haben einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt, insbesondere in Bezug auf Luftverschmutzung, Lärmbelästigung und Bodenversiegelung. Flugzeuge, die auf Flughäfen starten und landen, emittieren große Mengen an Treibhausgasen wie Kohlenstoffdioxid, Stickoxide und Methan. Darüber hinaus tragen sie zur Lärmbelastung bei und können Bodenversiegelungen verursachen, die die Umwelt und das ökologische Gleichgewicht beeinträchtigen können.

Laut Angaben der Internationalen Luftverkehrsvereinigung (Iata) trug die Luftfahrt im Jahr 2019 etwa 2,7 Prozent zu den weltweiten Treibhausgasemissionen bei. Innereuropäisch beträgt der Anteil 0,52 Prozent und beispielsweise in Österreich nur 0,16 Prozent. Allerdings wird erwartet, dass dieser Anteil in den kommenden Jahren aufgrund des Wachstums des Luftverkehrs weiter ansteigen wird.

Die Iata hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 die Netto-Treibhausgasemissionen der Luftfahrt im Vergleich zu 2005 um 50 Prozent zu reduzieren. Dazu werden verschiedene Maßnahmen, wie die Einführung von effizienteren Flugzeugen und alternativen Treibstoffen, ergriffen. Neben den Airlines zielen auch Flughäfen darauf ab, emissionsfrei zu werden.

Ein Flughafen also, der keinerlei Emissionen von Treibhausgasen oder anderen schädlichen Schadstoffen in die Atmosphäre abgibt. Ein solcher Flughafen wird oft auch als Netto-Null-Emissions-Flughafen bezeichnet. Um dies erreichen zu können, sind nachfolgend angeführte nachhaltige Betriebsmodelle umzusetzen.

3. Technologie

Technologische Innovationen haben die Effizienz und Sicherheit von Flughäfen erheblich verbessert. Die Einführung automatisierter Prozesse, Drohnentechnologie, Künstliche Intelligenz und Machine Learning sowie im Oberbegriff zusammengefasste Smart Airports sind einige der wichtigsten technologischen Innovationen, die in europäischen Flughäfen eingesetzt werden.

Es ist wichtig, dass Flughäfen (im Zusammenspiel mit Airlines) weiterhin innovative Technologien einsetzen, um den Flugbetrieb zu optimieren und die Sicherheit und Effizienz zu verbessern. Für den Großteil der europäischen Flughäfen sind diese Technologien jedoch zumindest teilweise noch Zukunftsmusik, da es hierzu Schwellengrenzen unterschiedlichen Ausmaßes gibt, um diese Technologien einerseits sinnvoll (vor allem in Bezug auf relevante Themengebiete sowie wirtschaftlich) einzusetzen und andererseits auch die notwendigen finanziellen Mittel dafür bereitstellen zu können. In erster Linie profitieren davon vor allem Großflughäfen bzw. int. Luftfahrtdrehkreuze.

Drohnen werden zunehmend für die Inspektion von Flughäfen und zur Überwachung der Flugverkehrskontrolle eingesetzt. Die Drohnentechnologie ermöglicht eine schnelle und effiziente Inspektion von Gebäuden und Infrastruktur sowie eine präzise Überwachung von Flugzeugen und Flugverkehrskontrollzonen. Diese Technologie erhöht die Sicherheit und Effizienz des Flugbetriebs.

Drohnendetektion am Flughafen Heathrow. © Aaronia AG

Nachfolgend sind zwei Beispiele von europäischen Flughäfen angeführt, die bereits Drohnen für Inspektions- und Überwachungsaufgaben im Test eingesetzt haben:

Amsterdam (AMS): Der Flughafen hat im Jahr 2020 Tests mit Drohnen für die Inspektion von Start- und Landebahnen und Rollwegen durchgeführt. Auch der Transport leichterer Güter wurde auf dem weitläufigen Gelände untersucht. Die Drohnen sind mit Kameras ausgestattet, die Bilder und Daten sammeln, um den Zustand der Infrastruktur zu überwachen und mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen.

Frankfurt (FRA): Der Flughafen hat Drohnen für Vermessungsaufgaben und Fortschrittskontrollen von Bauprojekten im Jahr 2018 eingesetzt. Der Flughafenbetreiber Fraport erhofft sich damit komplexe Prozesse und Abläufe deutlich zu optimieren.

In diesem Zusammenhang ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Verwendung von Drohnen an Flughäfen in Europa strengen Regulierungen und Sicherheitsstandards unterliegt, um die Sicherheit von Flugzeugen und Passagieren zu gewährleisten.

So kam es in den letzten Jahren bereits auf mehreren Flughäfen vor, dass unerlaubte Drohnenflüge innerhalb des Sicherheitsbereichs der Flughäfen den Flugverkehr beeinträchtigt hatten, was zu Schäden in Form von Teilsperren des Flughafens, Flugumleitungen oder Flugstreichungen führte.

4. Wettbewerb

Insgesamt müssen Flughäfen kontinuierlich ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, um in einem hart umkämpften Markt erfolgreich zu sein und verschiedene Strategien im Auge behalten. Für Fluggesellschaften muss das Gesamtpaket attraktiv sein, um einen Flughafen letztendlich zu bedienen.

In einem negativen Blickwinkel ist es beachtlich, dass 162 von 550 europäischen Flughäfen mit einem Airlinemonopol konfrontiert sind und damit einerseits in ihren Agenden massiv eingeschränkt sind sowie andererseits mit der Gefahr des gemeinsamen "Absturzes" konfrontiert sind, wenn sich die entsprechende Airline vom Markt zurückzieht oder bankrott geht.

Durch die Implementierung von Strategien zur Verbesserung der Infrastruktur und Dienstleistungen, Umsetzung von Innovationen, die Konzentration auf Nischenbereiche, Benchmarking und den Einsatz von Best Practices können Flughäfen ihre Position im Markt verbessern und langfristigen Erfolg sichern.

Die rechtliche Deregulierung der Luftfahrt bietet sowohl massive Chancen als auch Risiken sowohl für Flughäfen als auch Airlines. Im Gegensatz zu Standortverlagerungen bei Airlines, können Flughäfen ihr Portfolio erweitern und damit gleichzeitig ihr Risiko schwächen bzw. Chancen erhöhen, indem andere Flughäfen (in anderen Ländern) gekauft beziehungsweise zumindest (temporär in Form von Konzessionsverträgen) betrieben werden.

Nur 77 von 550 Flughäfen ans Schienennetz angebunden Damit ist es möglich, flächendeckend zu agieren wobei Intermodalität immer mehr an Bedeutung gewinnt und großes Potential birgt. Aktuell sind nur 77 der 550 kommerziellen Flughäfen (14 Prozent) an das Schienennetz in irgendeiner Art und Weise (Regionalzüge, Fernverkehrszüge, U-Bahn, Straßenbahn) angebunden. Insbesondere die Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf den Verkehrsträger Schiene gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird einige Regionalflughäfen in Zukunft obsolet machen. Generell kann gesagt werden, dass Flughäfen von Ländern mit einem großen Inlandsflugmarkt einer gewissen stabilen Grundauslastung ausgesetzt sind. Dies wird insofern forciert, sofern sich die entsprechenden Ländermärkte geographisch großflächig ausdehnen oder topographisch andere Verkehrsträger benachteiligen. Hierzu zählen Flughäfen in Ländern wie Island, Irland, Großbritannien, Norwegen, Malta, Spanien, Italien, Zypern und Griechenland. Diese Länder weisen nebst den genannten Charakteristiken alle einen hohen Wert an "Flugreisemobilität" auf, welche die Anzahl der Einwohner mit der Anzahl der jährlich abgefertigten Passagiere in Relation stellt.

Neben der Luftverkehrsabgabe gibt es zahlreiche weitere Gebühren, Abgaben sowie Entgelte und Subventionen die für Airlines maßgeblich sind, einen Flughafen anzufliegen oder nicht.

Flughäfen verfügen über eine Gebührenordnung, welche Gebühren bzw. Entgelte für Fluggesellschaften und private Luftfahrzeugbetreiber vorsehen, wenn diese am jeweiligen Flughafen operieren und die Flughafeneinrichtungen benutzen.

Es wird dabei grundsätzlich unterschieden, ob sich die Gebühren auf das Flugzeug/die Airline beziehen (movement based) oder auf die Passagiere (passenger based). Innerhalb der EU werden diese Flughafengebühren mit der Direktive 2009/12/EC des Europäischen Parlaments geregelt.

Zu den airlinebezogenen Gebühren gehören unter andere, Landegebühren, Parkgebühren, Lärmgebühren, Terminalgebühren und andere Infrastrukturabgaben. Zu den passagierbezogenen Gebühren zählen unter anderem Passagiergebühren, Sicherheitsgebühren, PRM-Gebühren und Infrastrukturabgaben.

Während die passagierbezogenen Gebühren variabel sind (abhängig von den tatsächlich beförderten Passagieren) und von den Airlines im Ticketpreis erhoben werden, sind diese in weiterer Folge an den Flughafenbetreiber zu entrichten. Airlinebezogene Gebühren sind vor allem abhängig vom eingesetzten Luftfahrzeugtyp (mehrheitlich abhängig vom MTOW des Flugzeuges) und sind von der Fluggesellschaft an den Flughafenbetreiber direkt zu entrichten.

In welcher Weise sich die unterschiedlichen Gebühren berechnen, hängt davon ab, welchen Berechnungszugang die Flughafenbetreiber wählen. Hier ist zwischen Single Till, Dual Till und Hybrid Till zu unterscheiden, welche auf nationaler Ebene festgelegt werden.

5. Wirtschaft

Man kann die europäische Flughafenlandkarte in Bezug auf Wirtschaftlichkeit in zwei große Bereiche unterteilen. Die großen Flughäfen, welche vor allem als internationale Drehkreuze fungieren auf der einen Seite, Regionalflughäfen auf der anderen Seite.

Für letztere ist es fast unmöglich, wirtschaftliche Erfolge zu feiern. Ihnen ist mehr eine nationale Aufgabe (nämlich jener als essentielle Infrastruktur) zuzuschreiben. Nationale Flughafeneigentümer sind dafür zuständig, um einen inneren Ausgleich für diese Ungleichheiten zu schaffen (Stichwort "Querfinanzierung").

Die Eigentumsstruktur von Flughäfen richtet sich sehr nach der Größe der Flughäfen. Als Messgrößen dienen hierbei die jährlichen Abfertigungsvolumen von Passagieren und Fracht. Bei Regionalflughäfen ist meist die Stadt, die Region oder das Land (oder alle zusammen als mehrere kleinere Anteilseigner) Eigentümer des Flughafens.

Serie Regionalflughäfen Die Bedeutung von Regionalflughäfen im deutschen Luftverkehrssystem ist umstritten. Eine differenzierte Betrachtung. 8 Artikel 1 Stunde 29 Minuten

Es ist nicht selten, dass Flughäfen nicht ohne öffentliche Zuschüsse auskommen, um operativ tätig bleiben zu können. Nicht immer sind diese Subventionen in der Öffentlichkeit sachlich argumentierbar, da nicht jeder Flughafen eine essentielle Infrastruktur darstellt und finanzielle Zuwendungen hier auch plausibel wären.

Kleine und abgelegene Flughäfen (zum Beispiel auf Inseln) erfüllen diese Voraussetzungen jedoch sehr wohl und werden in Ländern, bei denen eine (mehrheitlich) staatliche Organisation die Flughäfen betreibt, auch querfinanziert, um eine notwendige Verkehrsinfrastruktur vornehmlich für die lokale Bevölkerung aufrechtzuerhalten.

Dazu zählen unter anderem Aena in Spanien, Ana in Portugal, Avinor in Norwegen, Finavia in Finnland, HCAA in Griechenland, Isavia in Island und Swedavia in Schweden. Regionalflughäfen spielen oft eine entscheidende und lebenswichtige Rolle für ihre lokalen Gemeinschaften in Bezug auf den täglichen Bedarf, die Arbeit, VFR, medizinische Hilfe und Tourismus.

Für viele Passagiere ist die Reise mit dem Flugzeug nach wie vor etwas Besonderes. Sie werden von Werbung und Medien stark beeinflusst, wenn es darum geht ein schönes Reiseerlebnis zu erfahren. Die Vergabe von Preisen für Flughäfen und Airlines feuert den Wettbewerb zwischen den Marktteilnehmern ebenfalls an.

6. Passagiererlebnis

Für viele Passagiere ist für die Reise der Komfort zu einem wesentlichen Merkmal geworden. Bei Langstreckenflügen konkurrieren europäische Flughäfen nicht nur intern miteinander, sondern auch mit Drehkreuzen wie Doha (DOH), Dubai (DXB) und Istanbul (IST).

Letztgenannte haben in den letzten Jahren massiv in die Infrastruktur investiert und bieten den Passagieren durch das Angebot, die Architektur, dem Service usw. ein besonderes Erlebnis vor Ort. Trotz Abwälzungen einer Vielzahl von Services direkt auf den Passagier (zum Beispiel Check-In, Gepäckaufgabe) werden gewisse Services (auch gerne gegen Aufpreis) von Passagieren in Anspruch genommen.

In diesem Bereich, wie zum Beispiel Restaurants, ist die Vielfalt ein Muss geworden. Es ist für die Flughäfen von großer Bedeutung, die lokale Bevölkerung bestmöglich zu versorgen und Umsteigepassagieren einen angenehmen Kurzaufenthalt zu vermitteln.

Die Verbesserung des Passagiererlebnisses ist ein wichtiger Faktor für europäische Flughäfen, da sie sicherstellen möchten, dass ihre Passagiere eine positive Erfahrung während ihrer Reise haben. Es gibt verschiedene Maßnahmen, die Flughäfen ergreifen können, um das Passagiererlebnis zu verbessern.

Passagiere vor einer Abflugtafel am Flughafen Berlin. © DPA / Christoph Soeder

Eine Möglichkeit ist die Verbesserung der Infrastruktur, einschließlich der Erweiterung und Modernisierung der Flughafengebäude und Einrichtungen. Dies kann dazu beitragen, den Komfort und die Bequemlichkeit der Passagiere zu erhöhen und die Effizienz der Abfertigungsprozesse zu verbessern.

Ein weiterer Ansatz ist die Einführung neuer Technologien, um den Prozess der Passagierabfertigung und Gepäckabfertigung zu optimieren und zu beschleunigen. Zum Beispiel haben einige Flughäfen Self-Check-in-Kioske, automatisierte Gepäckabfertigungssysteme und Gesichtserkennungstechnologien implementiert, um den Prozess der Passagierabfertigung zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Flughäfen können auch Schulungen und Schulungsprogramme für ihr Personal durchführen, um sicherzustellen, dass sie freundlich, hilfsbereit und professionell sind und den Passagieren eine positive Erfahrung bieten.

Die meisten Flughäfen (v. a. Großflughäfen sowie Drehkreuze) bieten auch zusätzliche Dienstleistungen und Annehmlichkeiten an, um den Komfort und das Wohlbefinden der Passagiere zu erhöhen. Beispiele hierfür sind Lounges, Restaurants und Geschäfte sowie andere Freizeitangebote (wie Besucherterrassen und Spielbereiche für Kinder).

Insgesamt gibt es viele verschiedene Maßnahmen, die europäische Flughäfen ergreifen können, um das Passagiererlebnis zu verbessern. Eine Kombination aus Infrastrukturverbesserungen, Technologie, Schulungen des Personals und zusätzlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten kann dazu beitragen, dass Flughäfen ein angenehmes und stressfreies Reiseerlebnis bieten.

7. Regulierungen und Politik

Um einen Gleichklang in einem internationalen Umfeld wie der Luftfahrt zu gewährleisten, sind eine Vielzahl von Regelungen, Gesetzen, Verordnungen, Standards und so weiter zu befolgen. Diese gewährleisten vor allem Transparenz und sollen eine objektive, nachhaltige, faire und diskriminierungsfreie Basis für alle Stakeholder in dieser Branche auf lange Sicht ermöglichen.

In diesem Bereich ist die Luftfahrt sehr gut aufgestellt obwohl es sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene dennoch zu Wettbewerbsverzerrungen kommen kann. Die verantwortlichen Institutionen fassen sehr rasch neue Trends auf und versuchen diese bestmöglich für alle Beteiligten, Flughäfen als auch Fluggesellschaften, zügig umzusetzen.

Slots sind von besonderer Bedeutung für die Abwicklung von Flügen, deren Vergabe ist an besondere Regelungen gebunden. Weiter ist es von besonderer Wichtigkeit darauf hinzuweisen, dass Flughafenslots kein Eigentum darstellen, weder für den Flughafen noch für eine Fluggesellschaft. Für letztere entspricht dies eher einem Nutzungsrecht welches mit bestimmten Auflagen verbunden ist.

Vieles hat sich dabei historisch entwickelt. Die Liberalisierung des Bodenabfertigungsmarktes in Europa beispielsweise begann mit der Einführung der Richtlinie 96/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Jahr 1996. Diese Richtlinie zielte darauf ab, den Wettbewerb auf dem Bodenabfertigungsmarkt zu fördern und den Zugang zu diesen Dienstleistungen zu erleichtern.

Bodenverkehrsdienste bei der Arbeit © Flughafen Köln/Bonn

Im Rahmen der Liberalisierung wurde der Markt für Bodenabfertigungsdienste geöffnet, so dass Fluggesellschaften nicht mehr gezwungen waren, die Dienstleistungen eines einzigen Anbieters am Flughafen in Anspruch zu nehmen, welche oft vom Flughafenbetreiber selbst durchgeführt wurden. Stattdessen konnten Fluggesellschaften nun zwischen verschiedenen Bodenabfertigungsunternehmen wählen oder sogar ihre eigenen Bodenabfertigungsdienste erbringen.

Gemäß Artikel neun der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates haben Fluggesellschaften das Recht, frei zwischen verschiedenen Bodenabfertigungsdiensten zu wählen. Darüber hinaus müssen die Flughafenbetreiber transparente und diskriminierungsfreie Verfahren für die Zulassung von Bodenabfertigungsunternehmen festlegen.

Die Verordnung enthält auch Bestimmungen zur Transparenz der Gebühren für Bodenabfertigungsdienste. Flughafenbetreiber müssen die Gebührenstruktur offenlegen und sicherstellen, dass diese Gebühren auf nichtdiskriminierender Basis angewendet werden.

Darüber hinaus regelt die Verordnung Aspekte wie den Zugang zu Flughafeneinrichtungen, Betriebslizenzen für Bodenabfertigungsunternehmen und die Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus bei der Bodenabfertigung von Flugzeugen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 nicht ausschließlich auf die Bodenabfertigungsdienste von Flugzeugen abzielt, sondern den gesamten Luftverkehrssektor betrifft. Auch die entsprechende Umsetzung dieser Verordnung ist in jedem betroffenen Land individuell geregelt.