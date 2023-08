Garuda Indonesia testet Palmöl in Flugtreibstoff einer Boeing 737

Der indonesische Flag-Carrier Garuda Indonesia testet mit Palmöl versetzten Treibstoff in Flugzeugen, um seine Emissionen zu reduzieren. Dafür wurde eine Boeing 737 mit dem Gemisch betankt. Auf die Triebwerkstests sollen nun Flugtests folgen.

Garuda Indonesia hat bekannt gegeben, dass die indonesische Airline einen mit Palmöl versetzten Treibstoff in den Triebwerken einer ihrer Boeing-Flugzeuge testet, um die Emissionen im Luftverkehr zu reduzieren.

Indonesien, der weltweit größte Palmölproduzent, ist bestrebt, die Verwendung von Pflanzenöl in Kraftstoffen auszuweiten, um den Import teurer fossiler Brennstoffe zu verringern. In diesem Jahr hat das Land die Verwendung von Biodiesel mit einem Palmölanteil von 35 Prozent eingeführt, dem weltweit höchsten vorgeschriebenen Anteil, der im vergangenen Jahr noch bei 30 Prozent lag.

Garuda teilte in einer Erklärung mit, dass der Treibstoff, der 2,4 Prozent Palmöl enthält, an CFM56-7B-Triebwerken einer B737-800 getestet wird. Der Test begann letzte Woche.

"Dies ist unser erster Schritt, um eine grüne und nachhaltige Wirtschaft zu unterstützen und uns als erste kommerzielle Fluggesellschaft in Indonesien zum Vorreiter bei der Erprobung erneuerbarer Energien zu machen", sagte Garuda-Chef Irfan Setiaputra in der Mitteilung.

Auf den Triebwerkstest werden im August Boden- und Flugtests folgen, teilte das Energieministerium mit.

Im Jahr 2021 wird das Land einen Flugtest mit dem gleichen Treibstoff in einem Flugzeug des Staatsunternehmens Dirgantara Indonesia durchführen. Der Jet soll von der Stadt Bandung in Westjava in die Hauptstadt Jakarta fliegen.