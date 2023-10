Garuda Indonesia schließt Flugtests mit Palmöl-Kerosin ab

Die indonesische Fluggesellschaft Garuda Indonesia hat bekannt gegeben, dass sie einen Flugtest mit einer Boeing 737-800 durchgeführt hat, bei dem mit Palmöl versetztes SAF-Kerosin getankt wurde.

Das Flugzeug flog in der vergangenen Woche mehr als 130 Kilometer von der Hauptstadt Jakarta nach Pelabuhan Ratu im Süden der Insel Java und benutzte dabei Kerosin mit einem Anteil von 2,4 Prozent Palmöl-SAF, sagte Garuda-Chef Irfan Setiaputra in einer Erklärung.

Vor dem Flugtest hatte Garuda seit Juli einen statischen Test und einen Bodentest der Triebwerke durchgeführt.

"Mit diesen Ergebnissen ist Garuda Indonesia bereit, den Einsatz von nachhaltigem Kerosin auf kommerziellen Flügen zu untersuchen", sagte Irfan und fügte hinzu, dass ein breiterer Einsatz des Treibstoffs auf einer umfassenden Studie basieren würde.

Indonesien, der weltweit größte Palmölproduzent, drängt bei der breiteren Verwendung von Palmöl unter anderem auf eine Verringerung der Rohölimporte.

Im Jahr 2021 führte das Land einen Flugtest mit dem gleichen Treibstoff in einem Flugzeug des staatlichen Unternehmens Dirgantara Indonesia durch, das von der Stadt Bandung in Westjava in die Hauptstadt Jakarta flog.