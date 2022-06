Was sind die wichtigsten aktuellen Umweltprobleme des Luftverkehrs? Werden Sie von der Politik angegangen? Hat die Luftverkehrsökonomie gute Lösungen parat oder müssen wir unsere Forschung ändern?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich der wissenschaftliche Partner von airliners.de, die German Aviation Research Society, auf ihrem Workshop am 8. Juni von 15 bis 19 Uhr an der Hochschule Bremen. Interessierte können auch virtuell an dem Workshop teilnehmen.

Umfangreiches Programm

Bill Hemmings, ehemaliger Kopf des Brüsseler Think Tanks "Transport & Environment", wird die Stärken und Schwächen des EU-Klimapakets "Fit for 55" aufführen. Mit Yari Baars vom niederländischen Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft werden wir die Umweltprobleme des Flughafens Schiphol diskutieren.

Sustainable Aviation Fuels (SAF) werden von vielen Experten aus Politik und Industrie als die beste Lösung für die Dekarbonisierung des Luftverkehrs angesehen. Ist diese Hoffnung berechtigt? Wann ist SAF marktfähig? Darüber werden Gunnar Quante von Aireg und Wolfgang Grimme vom DLR Köln diskutieren.

Führt der europäische Emissionshandel zu immer klimafreundlicheren Flugzeugen? Gerben de Jong von der Freien Universität Amsterdam stellt seine Ergebnisse vor.

Der Großteil der Emissionen geht von den Fluggesellschaften aus, aber die Umweltprobleme der Infrastruktur dürfen nicht vernachlässigt werden. Hans-Martin Niemeier von der Hochschule Bremen und Alessandro Massaro von der Universität Parma nehmen die Flughäfen und Marina Efthymiou von der Dublin City University die Flugsicherung in ihren Fokus.