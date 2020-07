Gähnende Leere rund um den Frankfurter Flughafen

Am Sonntagabend Ende Juni 2020 ist das Terminal 1 des Flughafen Frankfurt am Main gegen 20 Uhr leer.

Die Luftfahrt fährt trotz Corona langsam wieder hoch. Ein Besuch in Frankfurt am Main zeigt jedoch eindrucksvoll, von welch niedrigem Niveau das Sommer-Wachstum ausgeht. Das hat auch Auswirkungen auf die Gewerbeareale wie die Gateway Gardens. Eine Vor-Ort-Momentaufnahme.

Sich mitten in der Corona-Krise am Flughafen Frankfurt umzuschauen, vermittelt schon ein seltsames Gefühl. Das größte Luftverkehrsdrehkreuz in Deutschland sowie die Hotel- und Bürokomplexe drumrum wirken zuweilen wie Geisterstädte. Nichts ist los, auch wenn hier und da vereinzelt Fluggäste und Mitarbeiter umherirren. Denn wenn nur ein Bruchteil der Kunden fliegt, sind viele normalen Angebote rund um den Flughafen schlicht geschlossen.

Nur rund 24.000 Fluggäste pro Tag zählt der Flughafen Frankfurt in der letzten Juni-Woche. Das sind satte 89 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Zwar steigen die Passagierzahlen von Woche zu Woche. Aber selbst für die Hochsaison erwartet der Flughafenbetreiber Fraport in diesem Jahr nur einen Anstieg auf ein Viertel des Normalaufkommens.

Dass es merklich leerer ist als normal, merkt der Besucher direkt bei der Ankunft am Frankfurt Airport Center. Marriotts Sheraton ist Ende Juni noch komplett geschlossen. Etwas weiter: gähnende Leere auch am Airail-Check-In. Nur bei Centogenes neuem Corona-Abstrichzentrum ist etwas Leben zu entdecken. Auch der Fernbahnhof sowie der Regionalbahnhof wird noch halbwegs genutzt. Zumindest fühlt man sich dort nicht komplett alleine. Allerdings nur tagsüber. Gegen Abend wird es schnell still. So still, dass selbst Geschäfte, die eigentlich immer offen haben, nur noch eingeschränkte Öffnungszeiten bieten oder gar komplett zu sind.

Das betrifft unter anderem auch das Areal im Squaire, dem Bürokomplex über dem Flughafen-Fernbahnhof. Kurz vor 20 Uhr muss man sich dort schon beeilen mit dem Einkaufen, denn der normalerweise bis 23 Uhr geöffnete Rewe schließt dann schon. Statt langer Schlangen erwartet die vereinzelte Kundschaft eine leere Kasse. Immerhin ein Vorteil, für die Kunden. Für die Händler ist es natürlich genau andersrum.

Die paar Fluggäste und Umsteiger aus Fernzügen reichen einfach nicht aus. Die Lage für die Händler ist sogar so extrem, dass Burger King und Starbucks auch Ende Juni noch nicht wieder geöffnet haben. Die für Burger King zuständige Firma Autogrill schiebt das auf "Sicherheitsbedenken wegen Sars-Cov-2", wie dem hungrigen Flughafenbesucher auf einem Zettel mitgeteilt wird. Das kann wohl als Ausrede gewertet werden, denn Außer-Haus-Verkauf erscheint durchaus machbar.

Wie dem auch sei: Die Entscheidung ist nachzuvollziehen, denn in unmittelbarer Umgebung schlafen derzeit auch kaum Reisende. Das Sheraton ist wie bereits erwähnt keine Herberge für hungrige Gäste. Das Garden Inn im Squaire ist geschlossen, es übernimmt einzig das normale Hilton, dass immerhin noch geöffnet hat.

Wer dann auf der Suche nach etwas Essbaren das Terminal 1 besucht, trifft abends eigentlich nur noch Sicherheitspersonal. Das Terminal 2 ist sogar komplett zu. Interessanterweise verkehrt der Shuttle-Bus weiter. Als mehrere Fahrgäste einsteigen, irritiert das den Busfahrer so sehr, dass er nachfragt, was die Fahrgäste denn in seinem Bus wollen. Es stellt sich heraus, dass sie einfach eine billige Abkürzung zu den Gateway Gardens nutzen. 2,75 Euro spart man sich so, denn so viel kostet die eine Station mit der S-Bahn zum neuen Hotel- und Büroareal im Nordosten des Platzes.

Geisterstadt Gateway Gardens

Vor Ort angekommen, sieht es nicht groß anders aus als am Flughafen. Vielleicht ist es sogar noch eine Ecke unheimlicher. "Geisterstadt" ist das richtige Wort an diesem Abend. Hotel-Besucher gibt es kaum. Im "Element"-Hotel ist die Rezeption weitestgehend dunkel. Personal ist gar nicht erst anwesend. Das muss erst mit einer Funkklingel herbeigerufen werden. Andere Hotelgäste: Fehlanzeige. Dazu passt, dass nur einer von zwei Fahrstühlen aktiv ist und sich auch sonst eigentlich nichts in der Lobby bewegt.