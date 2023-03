Mittlerweile nutzt jeder fünfte Passagier am BER das Terminal 2. Darüber informiert der Flughafen in einer Presseinformation. Seit seiner Eröffnung wurden dort rund 4,5 Millionen Fluggäste abgefertigt. Die wichtigste Airline an Terminal 2 ist Ryanair, gefolgt von Wizz Air und Norwegian.