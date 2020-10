Fünf Lufthansa-Jumbos werden zerlegt

Lufthansa hat fünf Boeing 747-400 an GE Aviation Materials verkauft, bestätigte der Konzern gegenüber "Aerotelegraph". Die Maschinen werden in den USA zerlegt und dienen als Ersatzteilspender. Die weiteren 747-400 sollen vorerst in der Flotte bleiben.