Die für das Personal des Flughafens Berlin Brandenburg wichtigen FEX-Züge mit einer Ankunft am frühen Morgen werden am 22. und 23. Januar umgeleitet, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Ein Zustieg in der Innenstadt ist für die um 3:46 und 4 Uhr am BER Terminal 1/2 ankommenden Zügen nicht möglich. Stattdessen fahren die beiden Züge ab Gesundbrunnen über Lichtenberg zum Flughafen. Die Bahn verweist auf andere Verkehrsmittel und die S-Bahn, die allerdings nur am 22. Januar fährt.