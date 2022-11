Friedrichshafen will Remote-Tower-Center werden

In Zusammenarbeit mit dem Ingenieurs- und Beratungsbüro Airsight evaluiert der Flughafen Friedrichshafen verschiedene Konzepte für eine neue Tower-Lösung. Der neue Tower soll den aus den 1950iger-Jahren stammenden Flugkontrollturm am Platz ersetzen.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie hat der "Bodensee Airport" jetzt erste konkrete Schritte zur Planung und Umsetzung gestartet. Der Fokus liegt dabei auf einem Remote-Tower-Konzept, wie der Flughafen mitteilt.

Dabei wird die Außensicht aus der Kanzel durch ein hochauflösendes Kamera-Bildschirmsystem ersetzt, das Videos vom Flughafen in Echtzeit zum Lotsenarbeitsplatz übermittelt. Die Lotsen würden dann nicht mehr im Turm sitzen, sondern hätten ihren Arbeitsplatz an einem davon unabhängigen Kontrollraum. Möglich sei dabei unter anderem der Aufbau eines Remote-Tower-Centers, von dem aus neben dem eigenen Platz auch andere Flughäfen mit kontrolliert werden können.

Die ersten Remote-Tower-Konzepte gab es 2015 in Skandinavien. Seitdem sind auch in den USA und Großbritannien sowie in den Niederlanden Flughäfen mit Remote- sowie Virtual-Tower-Systemen ausgestattet worden.

Es gibt bereits Remote-Tower-Center in Deutschland

In Deutschland kontrolliert die Deutsche Flugsicherung (DFS) bereits den Flughafen Saarbrücken und Erfurt von einem Remote-Tower-Center in Leipzig aus, Dresden soll demnächst folgen. Die DFS ist an allen 16 als "international" deklarierten Flughäfen in Deutschland für die Flugsicherung zuständig. Friedrichshafen gehört nicht dazu. Hier muss die Flughafengesellschaft die Flugsicherung koordinieren.

Ihr Remote-Tower-System hat die DFS gemeinsam mit Frequentis entwickelt. Die Video- und Infrarotsensoren stammen den Angaben nach von Rheinmetall Defence Electronics. Das System wollen die Partner nun international Vermarkten. Zusammen mit Frequentis hat die DFS dafür eigens das Joint Venture "DFS Aerosense GmbH" gegründet.

Die Lösung ist aber nicht die einzige auf dem Markt. Bereits seit Ende 2017 hatte das DLR das Multi-Remote-Tower-Verfahren auf Basis eines Simulators in Braunschweig getestet. Der Flugplatz war zuletzt im Gespräch als ein weiterer Standort für ein Remote-Tower-Center. Weitere Remote Tower will Austro Control einrichten. Für Deutschland im Gespräch waren die Flughäfen Oberpfaffenhofen sowie Lübeck.