Marabu Airlines verbindet Friedrichshafen ab dem 3. Mai 2024 montags und freitags mit der griechischen Insel Heraklion, gibt der Airport bekannt. Die Flüge werden in Kooperation mit der Schwester-Airline Condor durchgeführt. Ab dem 17. Mai fliegt dann auch Aegean am Donnerstag und Sonntag in Kooperation mit Tui auf die griechische Insel.