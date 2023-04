Fraunhofer ISI: Synthetische Kraftstoffe lieber in Flugzeuge statt PKW

Das Fraunhofer ISI hat sich in einem Diskussionspapier klar für die Verwendung synthetischer Kraftstoffe in Industrien positioniert, die keine Alternativen haben. Das Institut nimmt damit eine kritische Stellung zu Entscheidungen der Bundesregierung ein.

In einem 15 Seiten umfassenden Diskussionspapier hat sich das Fraunhofer-Institut für System und Innovationsforschung (ISI) klar gegen den Einsatz von E-Fuels in Pkw und Lkw positioniert. Sinnvoller sei es demnach, synthetische Kraftstoffe in Industriezweigen einzusetzen, für die keine weiteren Alternativen bereitstehen.

Dies wären laut Fraunhofer ISI der Stahlsektor, die Grundstoffchemie, Raffinerien sowie der internationale Flug- und Schiffsverkehr. "Alleine auf diese Anwendungen entfallen rund 15 Prozent des Endenergiebedarfs Deutschlands im Jahr 2045. Für den Straßenverkehr verblieben dann kaum nutzbare Mengen.", so das Institut.

Dem Institut zufolge ist eine Förderung von synthetischen Treibstoffen für den Flug- und Schiffsverkehrs "sehr sinnvoll". Eine Nutzung im Straßenverkehr würde hingegen dort die Kosten hochtreiben. Dies könnte sich "kontraproduktiv auf effiziente Klimaschutzstrategien auswirken", so das Papier.

E-Fuels sind für den Straßenverkehr nur sehr ineffizient nutzbar, heißt es in dem Papier. Zudem erwarte man bis Ende der 2030er-Jahre keine relevanten Mengen, die zudem sehr teuer sein werden, "was E-Fuels für einkommensschwächere Schichten in Zukunft wenig attraktiv macht", so das Institut.

Hohe Preise für E-Fuels

Zwischen 1,20 und 3,60 erwartet das Institut bei der Produktion pro Liter E-Fuel im Jahr 2050. Das schließt noch notwendige, zu erreichende Optimierungen ein. Zum Vergleich: Benzin liegt aktuell bei 0,60 bis 0,70 Euro in der Produktion. Bei den CO2-Vermeidungskosten erwartet das Institut – verglichen mit der Elektromobilität – gar den acht bis zehnfachen Preis. Für E-Fuels müsste zudem die erneuerbare Stromproduktion erheblich ausgebaut werden und es brauche einen "immensen" Ausbau der Infrastruktur.

Den Autoren ist aber auch bewusst, dass bei Raffinerieprozessen – wie etwa der Herstellung von synthetischem Flugkerosin – Kopplungsprodukte anfallen. Diese könnten für die Nutzung im Straßenverkehr genutzt werden. Es bleibt zu untersuchen, ob diese in ausreichender Menge entstehen.

Das Fraunhofer ISI will sich damit aber nicht vollständig der Nutzung von E-Fuels im Straßenverkehr versperren. "Sollten sich die heutigen wissenschaftlichen Prognosen für E-Fuels wider Erwarten als zu pessimistisch erweisen, so könnte ihr Einsatz für den Straßenverkehr noch später stärker erwogen werden", heißt es dazu in der Presseerklärung zum Diskussionspapier. Eine spätere Einführung würde die "künftige Technologieoffenheit bei Fahrzeugen nicht" einschränken.

"Nach heutiger Studienlage sollte sich der Einsatz von Syntheseprodukten auf Basis von strombasiertem Wasserstoff in Deutschland auf bestimmten einzelnen Industriezweigen wie der chemischen Industrie sowie im internationalen Flug- und Schiffsverkehr fokussieren", heißt es abschließend im Bericht.