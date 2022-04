Frasers plant großes Verteilzentrum auf dem Flugplatz Bitburg

Der britische Sportbekleidungshersteller Frasers plant, auf dem Bitburger Flugplatz ein großes Verteilzentrum zu errichten. 52 Hektar Gewerbefläche hat Frasers bereits erworben. Damit will das Unternehmen die Präsenz in Europa stärken.

Schulungsflugzeuge vor dem Tower des Flugplatzes in Bitburg

Der britische Sportmodehersteller Frasers will auf dem Flugplatz Bitburg in der Eifel ein großes Verteilzentrum bauen. Dazu hat er eine Gewerbefläche von 52 Hektar erworben, wie mehrere beteiligten Stellen des Bundes, des Landes Rheinland-Pfalz und der Kommune am Dienstagabend mitteilten.

"Mit dieser Ansiedlung vollzieht der ehemalige Militärflugplatz Bitburg eines der größten Konversionsprojekte in Rheinland-Pfalz, einen Quantensprung", sagte die rheinland-pfälzische Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther (FDP).

Frasers will europäische Präsenz stärken

Mit dem Bau des Verteil- und Auslieferungszentrums will das Unternehmen den Angaben zufolge seine europäische Präsenz stärken. Die Entwicklung des neuen Standortes soll sich über mehrere Jahre vollziehen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Frasers will nach eigenen Angaben langfristig rund 350 Millionen Euro in Bitburg investieren und dabei bis zu 2500 Arbeitsplätze schaffen.

Ehemaliger US-Luftwaffenstützpunkt

Der frühere US-Militärflughafen "Bitburg Air Base" war nach mehr als vier Jahrzehnten Nutzung 1994 an die Bundesrepublik Deutschland zurückgegeben worden. Auf dem knapp 500 Hektar großen Gelände haben sich seitdem rund 160 Betriebe angesiedelt. Seit 1995 arbeiten hier Bund, Land und der kommunale Zweckverband zusammen.

Der Flugplatzbetrieb selbst ist seit 2014 ganz in privater Hand. Die Bit Air Flug GmbH betreibt die Infrastruktur des Sonderlandeplatzes, der von Maschinen mit einem maximalen Abfluggewicht von 14 Tonnen auf einer 1,2 Kilometer langen Rollbahn genutzt werden kann.

2012 war der Plan des Luxemburger Unternehmers Frank Lamparski gescheitert, aus dem Bitburger Flugplatz einen internationalen Fracht- und Passagierflughafen zu machen.