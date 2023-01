Fraport stellt neue Luftsicherheitskontrollspuren vor

Seit drei Wochen steuert Fraport die Passagierkontrollen am Flughafen Frankfurt in Eigenregie. CT-Scanner und Kontrollspuren sollen einen mehr als doppelt so hohen Passagierdurchsatz ermöglichen. Jetzt wurde die neue Technik offiziell vorgestellt.

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im Januar mit dem Einsatz der ersten neuen CT-Scanner bei der Handgepäckkontrolle eine umfangreiche Modernisierung der Kontrollspuren am Frankfurter Flughafen in Angriff genommen.

Die ersten sieben Geräte seien in Betrieb, 20 weitere würden im Laufe des Jahres folgen. Langfristig sollen alle 170 Kontrollspuren an Deutschlands größtem Flughafen mit CT-Scannern ausgestattet werden.

Für die Passagiere bedeute dies mehr Komfort und kürzere Wartezeiten bei gleichbleibend hohen Sicherheitsstandards, sagte Fraport-Chef Stefan Schulte am Freitag in Frankfurt.

Scanner von Smiths Detection und Leidos

Seit Anfang des Jahres sind an sechs ausgewählten Luftsicherheitskontrollspuren im Bereich A des Terminals 1 hochmoderne CT-Scanner des Herstellers Smiths Detection im Einsatz. Zuvor hatte die Bundespolizei die Zuverlässigkeit der CT-Technologie in Frankfurt getestet.

Für ein komfortables und effizientes Durchlaufen der Sicherheitsschleusen sorgt auch das neu eingesetzte Spurkonzept "MX2" der niederländischen Firma Vanderlande mit einem CT-Scanner der Firma Leidos. Passagiere können ihr Handgepäck auf beiden Seiten des CT-Scanners aufgeben und wieder entgegennehmen.

Vanderlande-Kontrollspur mit einem CT-Scanner der Firma Leidos am Flughafen Frankfurt. © Fraport

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/01/2023-01-20-pm-uberna-ort-vanderlande-zCMr1D__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Fraport"} }

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte bei der Präsentation der neuen Technik, nach herben Enttäuschungen für die Passagiere im vergangenen Jahr mit vielen Flugstreichungen und langen Wartezeiten an den Kontrollen sei die Luftfahrt in der Pflicht, die Abläufe zu verbessern.

Dazu seien die modernen Kontrollspuren ein Beitrag, erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. "Das war überfällig, wir arbeiten schon zehn Jahre an dem Systemwechsel." Das größte Drehkreuz der Lufthansa hinke anderen großen Flughäfen mit der Infrastruktur hinterher.

Laptops und Flüssigkeiten dürfen im Handgepäck bleiben

Dank der in der Medizin üblichen Computertomografie, die auch flüssigen Sprengstoff erkennen kann, müssen Passagiere Laptops oder Flüssigkeiten nicht mehr aus dem Handgepäck nehmen. Das soll den Ablauf an den Kontrollspuren beschleunigen.

Bis zum Umbau der Technik war es ein langer Weg mit vielen Verhandlungen und einem Testlauf der Bundespolizei, welche die Geräte zulassen muss. Nach früheren Angaben war Fraport mit dem Bundesinnenministerium und anderen Behörden seit 2016 im Gespräch darüber, die Sicherheitskontrollen grundlegend zu überholen.

CT-Scanner werden in Deutschland neben Frankfurt bislang nur in München eingesetzt, zudem stehen Testgeräte in Köln/Bonn. Auch Flughäfen in den Niederlanden und Großbritannien nutzen sie bereits. An der Beschränkung bei Flüssigkeiten im Handgepäck auf maximal einen Liter ändert sich aber vorerst in der EU nichts.

In Zukunft soll die Beschaffung neuer Technik schneller gehen, erklärte Fraport. Denn seit Januar hat das Unternehmen die Regie über die Luftsicherheitskontrollen übernommen und ist direkter Auftraggeber der privaten Sicherheitsdienstleister. Zuvor war die Bundespolizei, die gleichwohl die oberste Aufsicht behält, in der Organisation dazwischengeschaltet. Planungen und Eingriffe in den Betrieb wären flexibler möglich, wenn Fraport direkt die Verantwortung habe.

Dieses "Frankfurter Modell" wolle das Innenministerium auch anderen Flughäfen ermöglichen, erklärte Faeser. Die neue Arbeitsteilung mit der Bundespolizei musste Fraport mit dem Bund und den Behörden vertraglich regeln. An fast allen Flughäfen kontrolliert die Bundespolizei die Sicherheitskontrollen durch private Dienstleister. In Bayern wurde für die landeseigenen Flughäfen eine Landesbehörde geschaffen. Das Interesse an diesem Modell sei überschaubar, so die Ministerin.