Kurzmeldung Fraport eröffnet neues Terminal in Ljubljana

Fraport hat am Flughafen Ljubljana ein neues Terminal eröffnet. Der deutsche Flughafenbetreiber hat laut Mitteilung rund 21 Millionen Euro in Slowenien investiert. Nach einer Bauzeit von etwa zwei Jahren sollen die ersten Passagiere am 1. Juli über das neue Terminal reisen.