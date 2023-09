Fraport meldet verkehrsreichen August in Frankfurt

Am Frankfurter Flughafen ist die Zahl der Passagiere im August vor allem durch eine hohe Nachfrage nach Fernflügen deutlich gestiegen. Nach wie vor bleibt die Passagierzahl aber deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau.

Rollverkehr vor dem Terminal am Flughafen Frankfurt.

Das Passagier- und Frachtaufkommen am Flughafen Frankfurt ist im August weiter gestiegen.

Mit knapp 5,9 Millionen Passagieren haben fast 13 Prozent mehr Passagiere den Flughafen genutzt als im Vorjahresmonat, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilt.

Das entspreche rund 85 Prozent des Passagieraufkommens vom August 2019, also vor Ausbruch der Pandemie. Noch immer seien die Nachwirkungen eines veränderten Reiseverhaltens zu spüren, so Fraport in der Ausweisung.

Getragen wurden die August-Zahlen von den Sommerferien und dem Urlaubsverkehr innerhalb Europas.

Wachstumsmotor blieb laut Fraport zudem der Interkontverkehr mit einem Plus von 16,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt liegt dieser Verkehr rund zwölf Prozent hinter den Zahlen von August 2019.

Die höchsten absoluten Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete aktuell der Fernostverkehr, der allerdings noch 20 Prozent hinter 2019 zurückblieb. Der Chinaverkehr entwickelte sich den Angaben zufolge im Vorjahresvergleich deutlich positiv, erreichte im August jedoch weiterhin nur rund die Hälfte des Vorkrisenniveaus.

Der Inlandsverkehr von und nach Frankfurt lag noch 29 Prozent unter dem Passagieraufkommen des August 2019.

Das Luftfrachtaufkommen stieg im August leicht an. Es lag mit knapp 156.900 Tonnen um 1,2 Prozent über dem Vergleichsmonat 2022. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 10,9 Prozent auf rund 39.900 Starts und Landungen.