Fraport finanziell abgesichert - Warten auf mehr Flugverkehr

Die Corona-Pandemie bringt Fraport in die roten Zahlen. Für das erste Quartal weist der Flughafenbetreiber ein Millionenminus aus und rechnet auch nicht mehr mit einer Erholung in diesem Jahr. Dennoch kann das Unternehmen die Krise lange durchstehen.

Gebäude am Frankfurter Flughafen © Fraport AG

Die Corona-Pandemie hat auch den Frankfurter Flughafen voll erwischt. Mit dem weitgehenden Stopp der internationalen Passagierflüge ist die Betreibergesellschaft Fraport umgehend in die roten Zahlen gerutscht und erwartet jetzt auch für das Gesamtjahr einen Verlust. Inzwischen werden auch wichtige Bauprojekte in Mitleidenschaft gezogen, teilte der Konzern mit.

Nach den ersten drei Monaten des Jahres stand bei dem MDax-Konzern unter dem Strich ein Minus von 29 Millionen Euro - der erste Verlust seit dem Börsengang im Jahr 2001. In den ersten drei Monaten 2019 hatte Fraport noch einen Gewinn von 30,5 Millionen Euro erzielt. Der Umsatz brach im Jahresvergleich um knapp 18 Prozent auf 661 Millionen Euro ein, nachdem der Flugverkehr im Verlauf des März weitgehend zusammengebrochen war.

Leichtes Minus am Aktienmarkt

An der Börse ging es für die Fraport-Aktie am Morgen nach einem kurzen Kurssprung abwärts. Mit einem Minus von 1,71 Prozent auf 36,84 Euro gehörte das Papier zuletzt zu den schwächeren Werten im MDax. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie mehr als die Hälfte an Wert eingebüßt.

Das mehrheitlich vom Land Hessen und der Stadt getragene Unternehmen verfügte nach eigenen Angaben zum Stichtag 31. März über 2,2 Milliarden Euro liquide Mittel und zugesicherte Kreditlinien. Seitdem seien noch einmal weitere Finanzmittel von 300 Millionen Euro gesichert worden.

"Damit kann das Unternehmen die aktuelle Situation auch über viele Monate durchstehen", teilte Fraport mit. Von 22.000 Mitarbeitern sind derzeit etwa 18.000 in Kurzarbeit, das Gesamtarbeitsvolumen ist für April und Mai um rund 60 Prozent reduziert.

2020 bisher 46 Prozent weniger Passagiere

Im April zählte Fraport an Deutschlands größtem Flughafen 97 Prozent weniger Passagiere als ein Jahr zuvor. Seit dem Jahreswechsel beläuft sich der Rückgang damit auf 46 Prozent.

Man werde ein sicheres Wiederhochfahren des Luftverkehrs gewährleisten, erklärte Fraport-Chef Stefan Schulte. "In einer globalisierten Welt wird die Luftfahrt weiterhin ein wichtiger Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung und des Wohlstandes sein. Deshalb gehen wir langfristig weiterhin von Wachstum aus - auch wenn es wohl viele Jahre dauern wird, bis wir die Passagierzahlen aus dem vergangenen Jahr wieder erreichen."

Lesen Sie auch: Flughäfen stellen Ausbaupläne auf den Prüfstand Hintergrund

Dafür wird unter anderem das dritte Passagierterminal in Frankfurt benötigt, dessen Bau in der Corona-Krise stockt. Derzeit würden Baumaßnahmen gestreckt, weil Dienstleister und Subunternehmen nur eingeschränkt verfügbar seien. Der Bau einer neuen Start- und Landebahn für den Fraport-Flughafen im peruanischen Lima wurde komplett unterbrochen.