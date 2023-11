Fraport-Flughäfen verzeichnen Anstieg der Passagierzahlen

Passagiere am Flughafen Frankfurt

Der Flughafenbetreiber Fraport rückt dank einer erhöhten Reisenachfrage näher an das Vorkrisenniveau heran. Im Oktober zählte der größte deutsche Flughafen rund 5,7 Millionen Passagiere, wie Fraport mitteilte. Das sind 14,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Von den Fluggastzahlen im Oktober 2019, und damit vor Ausbruch der Corona-Pandemie, lag der aktuelle Monatswert noch rund zwölf Prozent entfernt.

Zwar war das Frachtaufkommen mit mehr als 173.000 Tonnen bei einem Minus von zwei Prozent leicht rückläufig, doch die Flugbewegungen erreichten mit gut 40.700 Starts und Landungen einen neuen Höchstwert seit Oktober 2019.

Auch die zu Fraport gehörenden Regionalflughäfen in Griechenland (plus 10,2 Prozent) und der Airport im slowenischen Ljubljana (plus 27,8 Prozent) beförderten deutlich mehr Passagiere. Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen wuchs um 9,9 Prozent auf rund 16,3 Millionen Fluggäste.