Fraport zieht in China die Reißleine und hat neue Probleme mit Russland

Fraport hat Probleme mit seinen Auslandsbeteiligungen. In China gibt der Flughafenbetreiber sein Engagement nach 14 Jahren auf. In Russland besteht derweil der Verdacht, dass der Fraport-Flughafen St. Petersburg militärisch genutzt wird.

Neues Terminal 3 am chinesischen Flughafen Xian

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport gibt sein Engagement in China auf.

Die Minderheitsbeteiligung am Flughafen in Xi'an werde für 1,1 Milliarden Yuan (160 Millionen Euro) an das Unternehmen Chang'an Huitong verkauft, teilte Fraport am Donnerstag mit.

"Wir wollten unsere Position im bevölkerungsreichsten Land der Welt ausbauen", sagte Konzernchef Stefan Schulte laut Mitteilung. "Dies hat sich in den vergangenen 14 Jahren jedoch weder in Xi'an noch an anderen chinesischen Flughäfen ergeben." Deshalb wolle Fraport sein Engagement auf dem chinesischen Markt beenden.

Die Frankfurter halten bisher 24,5 Prozent der Anteile am Flughafenbetreiber in Xi'an. Nun will der Konzern den Verkauf noch im zweiten Quartal dieses Jahres abschließen.

Probleme in Russland

Derweil sorgt auch in Russland eine Beteiligung der Fraport für Probleme. Wie die "Hessenschau" berichtet, besteht der Verdacht, dass der Flughafen St. Petersburg auch militärisch genutzt wird. Offenbar gibt es auf dem Flughafen eine militärische Kommandantur. Außerdem gibt es Hinweise, dass russische Militärmaschinen von dort operieren.

Bislang hielt Fraport an seiner Beteiligung an dem russischen Airport fest und begründete das damit, dass dieser nicht militärisch genutzt werde. Das wird nun laut Hessenschau zu einem Problem, das mittlerweile auch die hessische Landespolitik beschäftigt.

"Die rechtlichen Risiken sind massiv, massiv für die Fraport, massiv für Landesregierung und die Stadt Frankfurt", zitiert die Hessenschau einen auf Sanktionen spezialisierten Anwalt. Hessen und Frankfurt halten gemeinsam die Mehrheit an der Fraport AG. Sollte der Flughafen eine Rolle im Angriffskrieg gegen die Ukraine spielen, stehe sogar ein Verstoß gegen Völkerstrafrecht im Raum.

Fraport hatte bereits mitgeteilt, wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine seine Aktivitäten am Pulkovo-Flughafen in St. Petersburg ruhen zu lassen. Man erbringe in der zweitgrößten Stadt Russlands keine Beratungsleistungen mehr und transferiere kein Betriebs-Know-how, sagte ein Sprecher Anfang März.

Die Fraport AG ist über eine Holding in Zypern seit 2009 Minderheitsgesellschafter des Flughafenbetreibers Northern Capital Gateway und hat den Ausbau des viertgrößten russischen Flughafens in den vergangenen Jahren mitvorangetrieben. Im Jahr 2013 wurde ein zweites Terminal eröffnet. Weitere Eigner sind die russische VTB-Bank sowie die griechische Copelouzos Group.

