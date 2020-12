Fraport beginnt Investorensuche für Multifunktionshalle am Flughafen

Die Fraport AG will die Marktabfrage für ein unbebautes Grundstück, das für den Bau einer Sport-/ Multifunktionshalle am Flughafen Frankfurt in Frage kommen könnte, beginnen. Das Grundstück befinde sich hinter dem Parkhaus "The Squaire“ und verfüge über rund 30.000 Quadratmeter Gesamtfläche, so der Flughafenbetreiber.