Fraport beauftragt neue Security-Dienstleister

Fraport übernimmt ab kommendem Jahr die Security-Steuerung in Frankfurt von der Bundespolizei. Jetzt stehen die neuen Dienstleister fest, die dann für Fraport aktiv werden. Nur einer ist bei den Passagierkontrollen in Frankfurt neu.

Passagiere stehen am Flughafen von Frankfurt an der Sicherheitskontrolle.

Zum Neustart der Passagierkontrollen am Frankfurter Flughafen hat der Betreiber Fraport wichtige Aufträge vergeben. Ab dem 1. Januar 2023 sollen die drei Dienstleister Frasec, I-Sec und Securitas das Personal stellen, das Passagiere und Handgepäck vor Betreten des Sicherheitsbereichs kontrolliert. Das teilte Fraport am Montag als Ergebnis einer Ausschreibung mit.

Frasec soll demnach die Passagierkontrollen in den Flugsteigen A und Z in Terminal 1 sowie die Reisegepäckkontrollen durchführen. In Flugsteig B kontrolliert zukünftig I-Sec alle abfliegenden Passagiere. Flugsteig C in Terminal 1 sowie alle Kontrollstellen in Terminal 2 liegen laut Fraport künftig im Verantwortungsbereich der Securitas.

Securitas ist bei den Luftsicherheitskontrollen neu am größten deutschen Flughafen. Frasec ist eine Fraport-Tochter, die der Frankfurter Flughafenbetreiber zuvor extra neuaufgestellt hatte und wird die Mehrheit zum Januar 2023 an den Dienstleister Sasse abgegeben.

I-Sec arbeitet aktuell ebenfalls bereits im Auftrag der Bundespolizei in Frankfurt. Die Bundespolizei führt künftig nur noch die Aufsicht und setzt die Richtlinien des Bundes durch.

Ziel ist mehr Effizienz

Neben der Organisation und Steuerung soll Fraport ab 2023 auch über Anschaffung und Aufstellung der Kontrollgeräte entscheiden, sowie die anfallenden Gebühren kalkulieren und erheben. Ziel ist eine Effizienzsteigerung bei gleichbleibend hohem Sicherheitsniveau, wie der zuständige Fraport-Manager Alexander Laukenmann im airliners.de-Interview erläutert.

Mit der Neuorganisation wird in Frankfurt erstmals die langjährige Forderung der Flughäfen umgesetzt, die Luftsicherheitskontrollen selbst zu organisieren.

In der Vergangenheit sind die von der Bundespolizei organisierten und von privaten Dienstleistern durchgeführten Passagierkontrollen am größten deutschen Flughafen häufig als zu teuer und zu langsam kritisiert worden. Zu den Hauptreisezeiten kam es wiederholt zu langen Warteschlangen.