Französische Fluglotsen wollen streiken - zahlreiche Flugausfälle erwartet

Die Gewerkschaft SNCTA hat die Fluglotsen in Frankreich zum Streik am Freitag aufgerufen. In der Folge hat die französische Zivilluftfahrtbehörde die Airlines aufgefordert, jeden zweiten Flug zu streichen. Auswirkungen auf den gesamten europäischen Luftverkehr werden erwartet.