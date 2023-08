Französische Fluglotsen wollen Mitte September streiken

Die französische Fluglotsengewerkschaft SNCTA hat ihre Mitglieder zu einem Streik aufgerufen. An den Ausständen am 15. September sollen sich auch andere Gewerkschaften beteiligen.

"Da die hohe Inflation anhält und schlimmer ist als 2022 (...) kann die SNCTA nicht akzeptieren, dass die Arbeit der Fluglotsen Jahr für Jahr abgewertet wird", so die Gewerkschaft in einer Erklärung.

Nach monatelangen Gesprächen mit der französischen Zivilluftfahrtbehörde DGAC habe man sich dazu entschlossen, zu einem Streik aufzurufen. Andere Gewerkschaften seien eingeladen, dem Arbeitskampf anzuschließen.

Der Ausstand fällt mitten in die Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich. Die Sport-Großveranstaltung findet vom 8. September bis 28. Oktober statt. Das Finale wird im Stade de France in Paris ausgetragen.