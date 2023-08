Frankreich plant Steuererhöhung auf Flugtickets zur Finanzierung der Bahn

Die französische Regierung plant, eine Investition von 100 Millionen Euro in den Eisenbahnsektor durch eine Erhöhung der Steuern auf Flugtickets zu finanzieren. Dies folgt auf ein kürzlich erlassenes Verbot von Kurzstreckenflügen unter zweieinhalb Stunden, das Teil der Bemühungen ist, Bahnreisen aus Umweltgründen gegenüber Flugreisen zu fördern.

In einem Interview mit dem Radiosender "RMC" bestätigte Frankreichs Verkehrsminister Clément Beaune, dass die bestehenden Steuern auf Flugtickets im Haushalt 2024 "verstärkt" werden sollen.

"Im Haushalt 2024 werden wir die bestehende Steuer auf Flugtickets verstärken", sagte er. "Mit ihr werden Investitionen in das Schienennetz finanziert. Viele Menschen sagen uns, dass sie schockiert sind, dass das Flugzeug oft billiger ist als der Zug. Wir brauchen mehr Investitionen in die Schiene", sagte er.

Frankreich hat am 1. Juli 2006 zum ersten Mal eine "Solidaritätssteuer" auf Flugtickets eingeführt, die von der Luftfahrtindustrie (Iata) als "diskriminierende Steuer" bezeichnet wurde.

Für 2019 hatte Frankreich außerdem die Einführung einer Steuer auf Flüge von französischen Flughäfen angekündigt, um die Umwelt zu unterstützen. Die "Ökosteuer" sollte ab 2020 rund 180 Millionen Euro einbringen. Diese Steuer liegt zwischen 1,50 Euro für Flüge innerhalb Frankreichs oder der Europäischen Union, drei Euro für Flüge in der Economy Class und 18 Euro für Flüge in der Business Class außerhalb der EU.

Pläne zu europäischer Kerosinsteuer macht "Fortschritte"

In Bezug auf eine zukünftige europäische Kerosinsteuer sagte Beaune, dass diese "Fortschritte" mache, aber Einstimmigkeit der EU-Mitgliedsstaaten erfordere. "Sie wird gerechter und aus ökologischer Sicht notwendiger sein", versprach er.

Laut einer Greenpeace-Analyse der Flugpreise in Europa im Vergleich zur Bahn vom Juli sind niedrigere Preise immer noch einer der Hauptgründe, warum Menschen lieber fliegen als mit der Bahn zu reisen.

Auf den meisten Strecken (79 von 112), die zwischen dem 25. April und dem 12. Juli diesen Jahres untersucht wurden, waren Flüge billiger als Bahnreisen, während Bahnreisen im Durchschnitt doppelt so teuer waren wie Flüge. Die Studie ergab, dass 79 Prozent aller untersuchten Strecken von Billigfluggesellschaften bedient wurden.

Die Iata ist der Ansicht, dass Fluggesellschaften und Passagiere nicht für die staatliche Finanzierung von Sozialprogrammen aufkommen sollten. "Abgesehen davon, dass dies grundsätzlich falsch ist, bedeutet die Tatsache, dass die Luftfahrtindustrie mehr Steuern zahlen muss, dass ihr weniger Mittel zur Verfügung stehen, um in Wachstum zu investieren und finanziell stabil zu bleiben. In einer Zeit, in der die Fluggesellschaften mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben, ist das Letzte, was sie brauchen, diskriminierende Steuern, die das Fliegen wie eine Sünde behandeln, ähnlich wie Alkohol und Tabak. In einigen Regionen belaufen sich die Steuern bereits auf bis zu 26 Prozent des Preises für ein 200-Dollar-Ticket. Die Iata lehnt diese Steuerinitiativen entschieden ab", heißt es in einer Erklärung des Verbandes.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.