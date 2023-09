Frankreich will Mindestpreise für Flüge in Europa durchsetzen

Frankreich wird sich bei den anderen EU-Ländern um Unterstützung für einen Mindestpreis für Flüge innerhalb Europas bemühen. Damit soll der Beitrag des Flugverkehrs zum Klimawandel verringert werden, so der zuständige Minister für Verkehr im französischen Umweltministerium Clement Beaune.

Sollte die Maßnahme angenommen werden, würde sie Fluggesellschaften treffen, die besonders günstige Tarife anbieten. Es könnte sich jedoch als schwierig erweisen, genügend Unterstützung in den EU-Ländern zu finden, zu denen auch Inselstaaten gehören, die vom Luftverkehr abhängig sind. Ebenso Regionen, deren Tourismussektor von Billigflügen profitiert, dürften schwer zu überzeugen sein.

Frankreichs Ziel sei es, "eine Debatte über den sozial und ökologisch gerechten Preis eines Flugtickets anzustoßen", so Beaune in einer schriftlichen Stellungnahme. "Es geht nicht darum, den Preis eines Flugtickets zu verzehnfachen. Und warum nicht? Weil es auch Menschen gibt, die einmal in ihrem Leben ein Flugzeug nehmen, die nicht viel Geld haben – es ist auch eine Freiheit, ein Transportmittel, das nicht nur den Reichen vorbehalten sein kann", sagte er.

EU-Beamte erklärten gegenüber Reuters, dass Länder wie die Niederlande und Belgien die Idee grundsätzlich unterstützen. Österreich habe zuvor einen Mindestpreis vorgeschlagen, sei aber auf rechtliche Schwierigkeiten gestoßen, diesen durchzusetzen, so die EU-Beamten. "Ich denke, das ist eine Diskussion, die wir auf EU-Ebene führen müssen", sagte Beaune.

Eine breitere Unterstützung könnte sich als schwierig erweisen. Die Diskussionen zwischen den EU-Ländern über die Besteuerung von Kerosin sind in eine Sackgasse geraten. Denn einige Regierungen weigern sich, Maßnahmen zu ergreifen, die die Preise für die Wähler im Vorfeld der Europawahlen im nächsten Jahr erhöhen könnten.

Branchenverbände sprechen sich gegen Vorschlag aus

Einige Branchenverbände haben sich bereits gegen diese Idee ausgesprochen. In einem Brief an die EU-Länder erklärte "Airlines for Europe" letzte Woche, dass ein Mindestpreis gegen EU-Recht verstoßen würde. Fluggesellschaften hätten demnach das Recht, ihre Preise frei festzulegen. "Wir unterstützen keine Initiativen, die die Rechte der Fluggesellschaften verletzen, wie sie im EU-Recht verankert sind", heißt es in dem Brief, der Reuters vorliegt.

Die EU hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Umweltauswirkungen des Luftverkehrs zu verringern. Für europäische Flüge werden in den nächsten Jahren im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems höhere Preise für ihre CO2-Emissionen fällig.

Ein Mindestpreis für Flugtickets könnte das Geschäftsmodell von Fluggesellschaften wie Ryanair stören, die auf einigen Strecken in Europa besonders günstige Tarife anbieten. Ryanair reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage für einen Kommentar.

Im vergangenen Winter hatte Ryanair ihre Basis mit zwei Flugzeugen am Brüsseler Flughafen Zaventem geschlossen und dies mit höheren Gebühren und Steuern begründet. Belgien hatte eine Steuer von zehn Euro pro Passagier für Flüge unter 500 Kilometer und eine Steuer von zwei Euro pro abfliegendem Passagier auf EU-Strecken eingeführt.