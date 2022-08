Frankreich will EU-weites Privatjetverbot diskutieren

Frankreich will in der Europäischen Union darüber beraten, wie die Emissionen von Privatjets stärker reguliert werden können. Clément Beaune, im französischen Umweltministerium für den Verkehrsbereich zuständig, will sogar ein Verbot diskutieren.

Frankreich diskutiert die Privatjetgewohnheiten von Superreichen. Nun initiiert das französische Umweltministerium eine Diskussion darüber in der EU. Wie "Euractiv" berichtet, will Clément Beaune, "beigeordneter Minister für Verkehr" im Umweltministerium, das Thema beim nächsten Treffen der europäischen Verkehrsminister in Prag besprechen.

Der Politiker, der im französischen Umweltministerium für Verkehrsthemen zuständig ist, will versuchen, ein EU-weites Verbot von Privatjets durchzusetzen. In einem Interview mit "Le Parisien" sagte Beaune, dass die EU in dieser Angelegenheit geschlossen handeln müsse, damit sichergestellt sei, dass alle "die gleichen Regeln haben und die Wirkung maximiert wird."

Wenn ein vollständiges Verbot nicht durchsetzbar sei, wolle er die Flüge in Privatjets zumindest regulieren. Die CO2-Emissionen pro Passagierkilometer von Privatjets seien gegenüber denen von Linienflugzeugen immens.

Twitter-Accounts verfolgen Milliardärsflüge

In Frankreich hatte sich im Sommer eine politische Kontroverse über die Nutzung von Privatjets entwickelt, nachdem die privaten Flüge etlicher französischer Milliardäre unter anderem auf Twitter verfolgt wurden. Hier gibt es immer mehr Accounts, die die Privatjetflüge der Reichen dokumentieren.

Der Account "I Fly Bernard" beispielsweise verfolgt die Flüge des französischen Milliardärs und LVMH-Chefs Bernard Arnault. In einem Beitrag vom 19. August veröffentlicht der Account die Privatjetflüge des französischen Mischkonzerns Bolloré und schreibt dazu:

"Die Ferien gehen zu Ende und unsere Milliardäre kehren zu ihren guten Gewohnheiten zurück: Dreifacher Flug am selben Tag für das Flugzeug der Bolloré-Gruppe! Zum Vergleich: 22 Tonnen CO2 an einem Tag entsprechen dem durchschnittlichen Gebrauch eines Autos in Frankreich von zehn Jahren."

"Privatjets haben eine symbolische Bedeutung"

Der französische Grünen-Nationalsekretär Julien Bayou vertritt die gleiche Meinung wie Beaune und äußerte sich gegenüber "Libération", es sei an der Zeit, "alle Privatjets zu verbieten." Die Maßnahme betreffe nur eine kleine Anzahl von Personen und habe dennoch große ökologische Vorteile.

"Manche Menschen sind völlig abgehoben und nehmen den Flieger wie andere die U-Bahn", sagte Bayou. "Wie können wir von der Bevölkerung verlangen, sich anzustrengen, wenn die Reichsten von allem ausgenommen sind?"

Ein vollständiges Verbot stehe nicht auf der Tagesordnung, sagte Regierungssprecher Olivier Veran am Dienstag gegenüber "Reuters". Privatjets hätten eine symbolische Bedeutung. In einer Zeit, in der die Regierung fordert, die Gewohnheiten der Bevölkerung beim Energieverbrauch zu überprüfen, könne eine Regulierung von Privatjets "die Botschaft vermitteln, dass für alle die gleichen Regeln gelten", so Veran.

Aus diesem Grund habe Beaune vorgeschlagen, dass die EU-Minister nach Möglichkeiten suchen sollten, "die CO2-Emissionen von Privatjetflügen zu kompensieren", so Veran. Die EU-Verkehrsminister treffen sich laut "Reuters" im September zu Beratungen.