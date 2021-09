Kurzmeldung Frankfurter Terminal 3 geht direkt in den Dornröschenschlaf

Am Frankfurter Flughafen wird in Kürze der neue Flugsteig G fertiggestellt. Anders als vor Corona geplant, werden Fluggäste allerdings noch lange nicht am neuen Terminal 3 abheben, schreibt die "FAZ" nach einem Besuch der Baustelle.