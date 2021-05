Frankfurter Terminal 2 während Zwangspause modernisiert

Am Frankfurter Flughafen laufen die Vorbereitungen für die Wiederinbetriebnahme des Terminal 2. Fraport nutzte die Corona-Zwangspause für Modernisierungsarbeiten an Check-In Schaltern und bei der Beleuchtung.

Wenn am 1. Juni das Terminal 2 des Frankfurter Flughafens nach 14 Monaten wieder öffnet, haben dort einige Neuerungen ihren Platz gefunden: neue Fahrtreppen, neue Oberlichter, neue Technik: Die Corona-Auszeit wurde auch für Modernisierungen genutzt.

Die 136 Check-In Schalter haben eine neue Ausstattung bekommen. Am sichtbarsten sind die Spuckschutzwände, doch auch die Technik ist komplett neu. Außerdem sind die Abstände zwischen den Schaltern und in der Warteschlange größer geworden. So weisen 3000 Bodenmarkierungen auf Abstandsregeln hin.

Nicht alle Check-in-Schalter werden vom 1. Juni an wieder gebraucht. "Trotzdem haben wir uns entschlossen, die ganze Fläche zu nutzen, um bestmöglich Abstände zu ermöglichen", sagt Sascha König, Leiter des Ressourcenmanagements Terminal. "Wir nutzen alle Flächenreserven und prüfen: bis zu welcher Kapazitätsgrenze können wir das gut verarbeiten? Das gilt gerade für Check in und Gepäckausgabe, wo sich im Normalfall die Leute drängen."

14 Monate Stillstand

Das Terminal war seit dem 7. April 2020 gesperrt. Die Besucherterrasse bleibt nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport zunächst weiter geschlossen. Wegen der Corona-Pandemie samt weltweitem Einbruch des Flugverkehrs war der gesamte Reiseverkehr seit 7. April 2020 von Terminal 1 gestartet.

"Vor der Krise hatten wir hier jährlich etwa 80.000 Flüge, mehr als 60 Airlines sind in diesem Fluggastgebäude ansässig", so König. Diese Airlines ziehen am 1. Juni wieder um, einige sind bereits in ihre alten Büros zurückgekehrt, bereiten ihre Lounges für den Neubeginn vor. "Bis das Verkehrsvolumen von 2019 wieder erreicht wird, wird es aber wohl noch eine ganze Weile dauern", so König. 70,6 Millionen Passagiere hatte der Frankfurter Flughafen 2019. Im Krisenjahr 2020 waren es nur 18,8 Millionen.

Einige Restaurants und Services öffnen wieder

Ab 1. Juni sind auch einige Restaurants und Services wieder für Fluggäste und Besucher verfügbar. Die Öffnungen orientieren sich - wie auch im Terminal 1 - zunächst an den grundsätzlichen Bedürfnissen Reisender. Das gastronomische Angebot ist zunächst allerdings nur zur Mitnahme erhältlich, sagte eine Flughafensprecherin.

"Wir freuen uns alle, wieder Gäste begrüßen zu dürfen", sagt Harald Nierula, Leiter des Terminal Duty Management, der zuständig ist für die betrieblich-technische Organisation. Er ist erleichtert, dass nun nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich wieder die Lichter angehen am Terminal 2. "Das Herz hat schon geschmerzt beim Anblick dieses leeren Flughafens."

Eröffnung vor 27 Jahren

Im Oktober 1994 wurde das Terminal 2 des Frankfurter Flughafens in Betrieb genommen. Mit einer Gesamtfläche von 430.000 Quadratmetern war es laut Flughafenbetreiber Fraport weltweit als erstes Terminal für die neue Generation von Großraumflugzeugen ausgelegt.

Zur Eröffnung 1994 bezogen zunächst 18 Airlines den Gebäudekomplex. Seitdem hat sich die Anzahl der Airlines fast vervierfacht. Über 60 Fluggesellschaften aus aller Welt starten heute von Terminal 2 und rund 80.000 Flüge im Jahr werden darüber abgewickelt. Eine autonome Hochbahn verbindet Terminal 1 und 2.