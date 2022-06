Frankfurter Flughafen erreicht stärksten Passagiermonat seit Pandemiebeginn

Die anhaltend hohe Nachfrage beflügelt den Verkehr am Flughafen Frankfurt. Der Mai war der stärkste Monat seit Beginn der Corona-Pandemie. Auch an allen Fraport-Auslandsbeteiligungen steigen die Passagierzahlen deutlich - mit einer Ausnahme.

Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat im Mai deutlich angezogen und den höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie erreicht.

Dank vieler Urlauber zählte der Flughafenbetreiber Fraport im abgelaufenen Monat knapp 4,6 Millionen Passagiere und damit rund 600.000 mehr als im April, wie er am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Das waren mehr als dreieinhalbmal so viele Fluggäste wie ein Jahr zuvor und noch gut 26 Prozent weniger als vor der Pandemie im Mai 2019. Allerdings macht dem Unternehmen fehlendes Personal zu schaffen, nachdem die Branche und auch Fraport in der Pandemie tausende Stellen abgebaut haben.

Im lange brummenden Cargo-Geschäft verbuchte der Flughafen erneut einen Rückgang. Im Mai wurden in Frankfurt rund 169.300 Tonnen Fracht und Luftpost umgeschlagen – 15,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Fraport erklärte die Entwicklung mit den Einschränkungen des Luftraums durch den Ukraine-Krieg und den harten Corona-Schutzmaßnahmen in China.

Internationale Beteiligungen auf Wachstumskurs

Dennoch erreichten auch die internationalen Beteiligungen der Fraport neue Höchstzahlen. Alle Auslandsbeteiligungen würden von der anhaltenden Belebung der Passagiernachfrage profitieren, teilte Fraport mit. Alle Konzernflughäfen erzielten Zuwächse von mehr als 90 Prozent im Vergleich zum Mai 2021.

Der Flughafen Ljubljana in Slowenien zählte im Berichtsmonat 84.886 Fluggäste. Das Aufkommen an den brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre stieg auf 936.571 Passagiere. Der Flughafen im peruanischen Lima verzeichnete im Mai rund 1,5 Millionen Fluggäste.

An den 14 griechischen Regionalflughäfen stiegen die Passagierzahlen auf annähernd drei Millionen Fluggäste. Damit reichte das Aufkommen der griechischen Flughäfen wieder nah an das Vorkrisen-Niveau von 2019 (minus 4,4 Prozent). Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien notierten ein Plus auf 171.897 Passagiere. Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte auf über 2,6 Millionen Fluggäste zu.

Eine Ausnahme gibt es allerdings: Der russische Flughafen St. Petersburg, an dem Fraport nach wie vor trotz Ukraine-Krieg beteiligt ist, fertigte mit 1,3 Millionen Passagieren rund elf Prozent weniger Fluggäste ab.