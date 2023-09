Frankfurt auf Platz sechs der am besten vernetzten Flughäfen

London-Heathrow ist der weltweit am besten vernetzte Flughafen, wie eine Analyse von OAG zeigt. Der Flughafen Frankfurt, einst auf Platz zwei, muss sich mit dem sechsten Rang begnügen, der Münchner Flughafen rutscht sogar um 20 Ränge ab.

OAG hat die weltweit am besten vernetzten Flughäfen in einem Bericht zusammengefasst. London-Heathrow kehrt dabei als weltweit am besten vernetzter Flughafen zurück, nachdem er bereits 2019 diese Position innehatte.

Der Flughafen Frankfurt belegt weltweit den sechsten Platz. Bei der letzten Analyse vor der Corona-Pandemie belegte der Flughafen noch den zweiten Platz weltweit.

Der Flughafen München rutscht sogar auf Platz 25 ab. 2019 belegte der Münchner Flughafen noch den fünften Platz unter den am besten vernetzten Flughäfen weltweit.

Weitere Flughäfen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind in den Top 50 nicht zu finden.

Der John F. Kennedy International Airport und der Chicago O'Hare International Airport belegen jeweils den zweiten und zehnte Platz weltweit. Der Kuala Lumpur International Airport ist der am besten vernetzte Flughafen im asiatisch-pazifischen Raum. Der Dubai International Airport behält seine Position als Nummer eins im Nahen Osten und Afrika bei.