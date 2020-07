Frankfurt mit leicht verbesserten Passagierzahlen

Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen haben sich in der vergangenen Woche leicht erholt. So zählte Fraport rund 251.000 Fluggäste und damit 83,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Flugbewegungen ging im Vergleich zum Vorjahr um knapp über 70 Prozent auf rund 3000 Starts und Landungen zurück. Das Frachtaufkommen fiel um fast ein Fünftel auf knapp 34.000 Tonnen.