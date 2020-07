Frankfurt im Juni mit leichtem Aufwind

Am Sonntagabend Ende Juni 2020 ist das Terminal 1 des Flughafen Frankfurt am Main gegen 20 Uhr leer.

Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen ziehen wieder an. Deutschlands größter Airport begrüßte im Juni knapp 600.000 Passagiere. Die Auslandsbeteiligungen entwickeln sich unterschiedlich. Die Zahlen im Detail.

Die Corona-Pandemie belastet den Flughafenbetreiber Fraport trotz der Lockerungen bei den Reisebestimmungen weiter stark. Jedoch besserte sich die Lage im Juni aber im Vergleich zu den beiden Vormonaten weiter etwas.

So ging die Zahl der Passagiere am Flughafen Frankfurt im Juni im Vergleich zum Vorjahr zwar immer noch um knapp 91 Prozent auf 599314 zurück. Allerdings lagen die die Passagierzahlen im April und Mai bei fast 97 Prozent beziehungsweise 96 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Im ersten Halbjahr, das ab Mitte März von der Corona-Krise geprägt war, sank die Zahl der abgefertigten Passagiere in Frankfurt um knapp 64 Prozent auf 12,2 Millionen.

Mit rund 9300 Starts und Landungen war die Zahl der Flugbewegungen im Juni ebenfalls stark rückläufig (minus 80 Prozent). Das Cargo-Aufkommen betrug mit rund 145.000 Tonnen knapp 17 Prozent weniger als im Vorjahr. Dieser Rückgang basiert überwiegend auf fehlenden Kapazitäten aus der Beiladefracht in Passagiermaschinen.

Auslandsbeteiligungen mit Minus

An den anderen Standorten des Konzerns, zum Beispiel in Brasilien, Bulgarien, Griechenland oder in der Türkei, ging das Passagieraufkommen dagegen weiterhin kräftig zurück und sank zum Teil um 99,9 Prozent. Die Regionen in der Übersicht:

Flughafen Passagierzahlen

(05/2020) Veränderung in Prozent Fraport-Anteil Xi'an 2.602.799 -31,7 24,5% St. Petersburg 434.960 -78,1 25% Fraport Brasil 122.979 -89,4 100,0% Twin Star Airports Bulgarien 38.072 -95,6 60% Griechische Regionalflughäfen 189.920 -95,7 73,4% Ljubljana 5085 -97,3 100,0% Antalya 138.781 -97,1 51% Lima 4193 -99,8 80,01%